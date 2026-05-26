Ear Piercing Benefits: सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार

धर्म
Nitin Sharma | May 26, 2026, 04:36 PM IST
1.चमक सकता है आपका भाग्य
कान छिदवाने से न सिर्फ व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि भाग्य भी चमकता है. इससे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं. अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है. खासकर दो छाया ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है. आइए जानते हैं...
(Credit Image AI)
2.राहु और केतु का खत्म हो जाता है अशुभ प्रभाव
राहु और केतु ये दोनों छाया मायावी ग्रह हैं, जब भी ये दोनों ग्रह कुंडली में गलत भाव और नीचले स्थान पर बैठते हैं तो व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालते हैं. इनके प्रभाव व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती. उसके सभी काम उल्टे सीधे होते हैं. ऐसे में कान छिदवाने से इन दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है. शरीर में रची बसी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं. इससे राहु और केतु शुभ प्रभाव डालते हैं.
(Credit Image AI)
3.कान छिदवाने से सक्रिय होता है बुध ग्रह
ज्योतिष में शरीर में कान का संंबंध ग्रहों के राजकुमार बुध से है. यह ग्रह बुद्धि और ज्ञान का कारक है. ऐसे में कान छिदवाने से बुध ग्रह के शुभ प्रभाव पड़ते हैं. बुध का असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति की याददाश्त तेज होती है, जिन लोगों को बोलने में समस्या होती है. उनकी यह कठिनाई दूर होती है.
(Credit Image AI)
4.पुरुष और महिलाओं के लिए कान छिदवाने के अलग-अलग हैं नियम
शास्त्रों की मानें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए कान छिदवाने के नियम अलग अलग हैं. इसके अनुसार, लड़कियों का सबसे पहले बायां कान छिवाया जाता है क्योंकि इसका संंबंध चंद्रमा से होता है. यह लड़कियों के भावनात्मक नियंत्रण और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है. वहीं लड़कों के मामले में दायां कान छिदवाया जाता है, जो सूर्य की चमक और जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है.
(Credit Image AI)
5.कान छिदवाने पर कानों में कौन सी चीज डालनी चाहिए
कान छिदवाने के बाद तांबे या सोने की बालियां पहनना शुभ और लाभकारी होता है. मान्यता है कि ये धातुएं शरीर में सकारात्मक विद्युत प्रवाह पैदा करती हैं, जो व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक विचारों से बचाती हैं. इससे व्यक्ति की चिंता और घबराहट भी दूर होती है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से