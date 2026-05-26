Ear Piercing Benefits: सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार

5 . कान छिदवाने पर कानों में कौन सी चीज डालनी चाहिए

5

कान छिदवाने के बाद तांबे या सोने की बालियां पहनना शुभ और लाभकारी होता है. मान्यता है कि ये धातुएं शरीर में सकारात्मक विद्युत प्रवाह पैदा करती हैं, जो व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक विचारों से बचाती हैं. इससे व्यक्ति की चिंता और घबराहट भी दूर होती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से