Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण से शादी करने के बाद छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति

धर्म
रईश खान | Oct 01, 2025, 11:33 PM IST
1.क्यों किया जाता है रावण दहन?
दशहरा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन लंकापति रावण का पुतला दहन किया जाता है. जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर देखा जाता है.
2.रामायण भी रावण की पत्नियों का जिक्र
पौराणिक कथाओं के अनुसार, दशहरा के दिन भगवान राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था और माता सीता को बचाया था. रावण एक बलवान व्यक्ति था. रामायण (Ramayana) में जब भी रावण का जिक्र होता है तो उनकी पत्नियों के बारे में बात जरूर की जाती है.
3.दूसरी पत्नी का क्या नाम था?
अधिकतर लोग रावण की सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी (Mandodri) के बारे में जानते हैं. लेकिन मंदोदरी अलावा भी उनकी दो और पत्नियां थीं. इनमें दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी (Dhanmalini) था, जो मय दानव की पुत्री और मंदोदरी की छोटी बहन थी.
4.भगवान विष्णु की थीं भक्त
मंदोदरी और धन्यमालिनी भगवान विष्णु की कट्टर भक्त थी, लेकिन रावण से विवाह करने के बाद दोनों बहनों ने भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दी थी. धन्यमालिनी के चार पुत्र थे. जिनका नाम- अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और देवांतक था.
5.सोने की लंका में करती थीं निवास
रावण से विवाह के बाद मंदोदरी की तरह धन्यमालिनी भी सोने की लंका में निवास करती थी. दोनों बहनों को दशानन पूरा सम्मान देता था. हिंदू पौराणिक कथाओं में धन्यमालिनी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में उनके बारे में कुछ-कुछ जानकारियां दी गई हैं.
6.रावण के बेटे अतिकाय का किसने वध किया था?
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण और धन्यमालिनी के पुत्र अतिकाय का वध भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने किया था. कहा जाता है कि अतिकाय महाबलशाली था. उसे ब्रह्मा से दिव्य रक्षा कवच मिला हुआ था. इस कवच को सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही भेदा जा सकता था. लक्ष्मण ने हनुमान जी के कंधे पर बैठकर युद्ध किया और पवन देवने की मदद से अतिकाय का ब्रह्मास्त्र से वध किया.
