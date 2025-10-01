Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण से शादी करने के बाद छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति

6 . रावण के बेटे अतिकाय का किसने वध किया था?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण और धन्यमालिनी के पुत्र अतिकाय का वध भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने किया था. कहा जाता है कि अतिकाय महाबलशाली था. उसे ब्रह्मा से दिव्य रक्षा कवच मिला हुआ था. इस कवच को सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही भेदा जा सकता था. लक्ष्मण ने हनुमान जी के कंधे पर बैठकर युद्ध किया और पवन देवने की मदद से अतिकाय का ब्रह्मास्त्र से वध किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए.हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)