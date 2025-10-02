Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
धर्म
राजा राम | Oct 02, 2025, 08:33 AM IST
1.रावण का व्यक्तित्व विद्या और असुर प्रवृत्ति का
रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था. जहां उसके पिता महान तपस्वी थे वहीं उसकी माता असुर कुल से थीं. इसी वजह से रावण का व्यक्तित्व विद्या और असुर प्रवृत्ति का मिश्रण रहा.
2.रावण के दस सिर थे
कहा जाता है कि रावण के दस सिर थे. इन्हें आज के समय में दस अवगुणों – काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, पक्षपात, व्यभिचार और धोखा – से जोड़ा जाता है.
3.महान शिव भक्त
एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर 10 बार अर्पित किए थे. हर बार शिव कृपा से सिर पुनः जुड़ गया और इसी कारण वह दशानन कहलाया.
4.ब्रह्मा जी से वरदान पाया
तपस्या के बल पर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे देवताओं या गंधर्वों से मृत्यु नहीं मिलेगी. लेकिन उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर इसमें शामिल नहीं किया. यही उसके अंत का कारण बना.
5.सोने की लंका
लंका जिसे "सोने की लंका" कहा जाता था, वास्तव में रावण ने नहीं बनवाई थी. यह कुबेर की नगरी थी, जिसे उसने बलपूर्वक छीन लिया था.
6.ग्रहों को नियंत्रित करने की कोशिश
अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म समय ग्रहों को नियंत्रित करने की कोशिश में उसने शनिदेव को पैरों से दबा लिया था. बाद में हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया.
7.ज्ञान के मामले में रावण असाधारण था
विद्वता और ज्ञान के मामले में रावण असाधारण था. उसे वेद, ज्योतिष, संगीत और तंत्र-मंत्र की गहरी समझ थी.
8.शुभ कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए
जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब श्रीराम ने लक्ष्मण को उसके पास शिक्षा लेने भेजा. उसने बताया कि शुभ कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए.
9.अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध
रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था. उससे उसे मेघनाथ (इंद्रजीत) समेत कई पुत्र हुए, जिनमें मेघनाथ अपनी वीरता के लिए सबसे प्रसिद्ध रहा.
10.अहंकार और अन्याय के परिणाम का प्रतीक
राम-रावण युद्ध में विभीषण को छोड़कर रावण के लगभग सभी भाई और पुत्र मारे गए. यह अहंकार और अन्याय के परिणाम का प्रतीक बन गया.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.