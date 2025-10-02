Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

10 . अहंकार और अन्याय के परिणाम का प्रतीक

राम-रावण युद्ध में विभीषण को छोड़कर रावण के लगभग सभी भाई और पुत्र मारे गए. यह अहंकार और अन्याय के परिणाम का प्रतीक बन गया.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.



