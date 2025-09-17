Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?
ऋतु सिंह | Sep 17, 2025, 11:54 AM IST
1.कमजोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं
हड्डियां हमारे शरीर को मज़बूत और सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन कई बार हमारी गलत आदतें हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. यही समस्या आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जानें ऐसी आदतों के बारे में, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं.
मज़बूत हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है. इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. अगर शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा.
उपाय:
दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम खाएं.
हर सुबह धूप में बैठें ताकि आपको प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके.
2.शारीरिक गतिविधि की कमी
लंबे समय तक बैठकर काम करना और व्यायाम न करने की आदत आपकी हड्डयों को कमजोर कर देती हैं. कई बार रीढ़ की हड्डी की एल 4 और एल 5 नसों के बदने का कारण भी बनती हैं. हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए शारीरिक गतिविधि ज़रूरी है. गतिहीन जीवनशैली हड्डियों को कमज़ोर और भंगुर बना देती है.
समाधान: प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग या व्यायाम करें. अपनी दैनिक दिनचर्या में तेज चलना, दौड़ना और भार प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को शामिल करें.
3.अत्यधिक नमक का सेवन
खाने में बहुत अधिक नमक (सोडियम) लेना भी आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं. ज़्यादा नमक खाने से कैल्शियम शरीर से पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है. इससे हड्डियों की मज़बूती कम हो जाती है और वे जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं.
समाधान: प्रसंस्कृत और जंक फूड से बचें, जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है.
संतुलित आहार में नमक का सेवन नियंत्रण में रखें.
4.चीनी, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन का अत्यधिक सेवन
चीनी से बनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय-कॉफी का अत्यधिक सेवन आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला करने लगता है. मीठे जूस, कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करता है. अत्यधिक कैफीन हड्डियों में कैल्शियम की कमी का कारण बनता है.
सामाधान:
शीतल पेय के स्थान पर पानी, ताजा जूस या नारियल पानी पिएं.
एक दिन में 1-2 कप से अधिक चाय या कॉफी न पिएं.
5.धूम्रपान और शराब पीना
शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन आपकी हड्डी को अंदर से खोखला करने लगता है.
धूम्रपान और शराब के सेवन से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं.
सामाधान:
धूम्रपान और शराब पीने से दूर रहें.
स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं.
6.पोषण की कमी
जंक फूड या पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन खाना भी आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है. कैल्शियम, प्रोटीन और खनिजों की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. असंतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान नहीं कर पाता.
समाधान:
अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व शामिल करें.
हरी सब्जियां, फल, बीन्स और अंडे जैसी चीजें खाएं.
7.लगातार तनाव में रहना
लम्बे समय तक मानसिक तनाव या चिंता में रहना भी आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है. तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो हड्डियों के लिए हानिकारक है. इससे कैल्शियम की कमी और हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं.
सामाधान:
ध्यान, योग और प्राणायाम करके तनाव कम करें.
पर्याप्त नींद लें और स्वयं को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें.
