FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार

Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा

Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल

कभी बच्चा पैदा करने पर इनकम टैक्स छूट देती थी सरकार, जानिए IT Return से जुड़ी ये 5 अनूठी बातें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

HomePhotos

धर्म

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

What causes bones to become weak?: क्या आपको पता है हड्डियां अगर कमजोर हो जाए तो आपका उठना-बैठना या चलना ही नहीं, सोना भी दुश्वार हो सकता है. क्या आपको पता है कि आपकी ही कुछ गलतियां हड्डियों को अंदर ही अंदर चूरा बनाने लगती हैं.

ऋतु सिंह | Sep 17, 2025, 11:54 AM IST

1.कमजोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं

कमजोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं
1

हड्डियां हमारे शरीर को मज़बूत और सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन कई बार हमारी गलत आदतें हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. यही समस्या आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जानें ऐसी आदतों के बारे में, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं.

मज़बूत हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है. इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. अगर शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा.
 
उपाय: 
दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम खाएं.
हर सुबह धूप में बैठें ताकि आपको प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके.
 

Advertisement

2.शारीरिक गतिविधि की कमी

शारीरिक गतिविधि की कमी
2

लंबे समय तक बैठकर काम करना और व्यायाम न करने की आदत आपकी हड्डयों को कमजोर कर देती हैं. कई बार रीढ़ की हड्डी की एल 4 और एल 5 नसों के बदने का कारण भी बनती हैं. हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए शारीरिक गतिविधि ज़रूरी है. गतिहीन जीवनशैली हड्डियों को कमज़ोर और भंगुर बना देती है.

समाधान: प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग या व्यायाम करें. अपनी दैनिक दिनचर्या में तेज चलना, दौड़ना और भार प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को शामिल करें.

3.अत्यधिक नमक का सेवन

अत्यधिक नमक का सेवन
3

खाने में बहुत अधिक नमक (सोडियम) लेना भी आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं. ज़्यादा नमक खाने से कैल्शियम शरीर से पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है. इससे हड्डियों की मज़बूती कम हो जाती है और वे जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं.
 
समाधान: प्रसंस्कृत और जंक फूड से बचें, जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है.
संतुलित आहार में नमक का सेवन नियंत्रण में रखें.
 

4.चीनी, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन का अत्यधिक सेवन

चीनी, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन का अत्यधिक सेवन
4

चीनी से बनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय-कॉफी का अत्यधिक सेवन आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला करने लगता है. मीठे जूस, कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करता है. अत्यधिक कैफीन हड्डियों में कैल्शियम की कमी का कारण बनता है.
 
सामाधान:
शीतल पेय के स्थान पर पानी, ताजा जूस या नारियल पानी पिएं.
एक दिन में 1-2 कप से अधिक चाय या कॉफी न पिएं.
 

TRENDING NOW

5.धूम्रपान और शराब पीना

धूम्रपान और शराब पीना
5

शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन आपकी हड्डी को अंदर से खोखला करने लगता है. 
 धूम्रपान और शराब के सेवन से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं.
 
सामाधान:
धूम्रपान और शराब पीने से दूर रहें.
स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं.
 

6.पोषण की कमी

पोषण की कमी
6

जंक फूड या पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन खाना भी आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है. कैल्शियम, प्रोटीन और खनिजों की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. असंतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान नहीं कर पाता.
 
समाधान:
अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व शामिल करें.
हरी सब्जियां, फल, बीन्स और अंडे जैसी चीजें खाएं.
 

7.लगातार तनाव में रहना

लगातार तनाव में रहना
7

लम्बे समय तक मानसिक तनाव या चिंता में रहना भी आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है. तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो हड्डियों के लिए हानिकारक है. इससे कैल्शियम की कमी और हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं.
 
सामाधान:
ध्यान, योग और प्राणायाम करके तनाव कम करें.
पर्याप्त नींद लें और स्वयं को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE