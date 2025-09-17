Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

1 . कमजोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं

1

हड्डियां हमारे शरीर को मज़बूत और सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन कई बार हमारी गलत आदतें हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. यही समस्या आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जानें ऐसी आदतों के बारे में, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं.

मज़बूत हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है. इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. अगर शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा.



उपाय:

दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम खाएं.

हर सुबह धूप में बैठें ताकि आपको प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके.

