IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

बिग बॉस-खतरों के खिलाड़ी को टक्कर देने आ रहा है फराह खान का ‘The 50’, जानें कब-कहां और किन कंटेसटेंट्स के साथ देगा दस्तक?

राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

धर्म

Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम

3 Rashiyon par Rahu Gochar ka prabhav: राहु का गोचर अगले 4 महीने 3 राशियों की जिंदगी का गोल्डन पीरियड साबित होगा. इस दौरान ये राशियों जो कुछ चाहेंगी उनके हाथ में होगा. खास कर नौकरी और बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ का समय इनके लिए आ रहा है. कौन सी होंगी ये राशियां चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 06:50 AM IST

1.राहु का गोचर

राहु का गोचर
1

अगले चार महीने राहु अपने युवास्था में होगा और इस दौरान इसका गोचर 3 राशियों की जिंदगी को बदल के रख देगा. ये समय इनके लिए ऐसा होगा ये जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगा. यानी जो भी चाहेंगे वो उनको मिलेगा. कलयुग के राजा राहु का ये गोचर कई मायने में इनके लिए गोल्डन टाइम ले आ रहा है. 

2.राहु छाया ग्रह होता है लेकिन...

राहु छाया ग्रह होता है लेकिन...
2

 वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि का छाया ग्रह माना गया है लेकिन छाया ग्रह होने के बावजूद ये कलयुग का राजा कहा जाता है और सभी नौ ग्रहों में सबसे शक्तिशाली भी माना गया है.ये वोअसीमित शक्ति का प्रतीक है जिसकी कोई सीमा नहीं है. यही वजह है कि अगर राहु किसी कि कुंडली में सही प्रभाव दे तो इंसान को गरीब से राजा बना सकता है और उसे वो सब दे सकता है जो एक राजा के मिलता है. 
 

3.राहु का कुंभ में प्रवेश अगले 4 महीने देगा राजयोग

राहु का कुंभ में प्रवेश अगले 4 महीने देगा राजयोग
3

राहु वर्तमान में कुंभ राशि में है और अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुका है. 15 अप्रैल तक तीन महीने तक इसी अवस्था में रहेगा. इसके परिणामस्वरूप, कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. तो आइए जानते हैं राहु के प्रबल प्रभाव से किन तीन राशियों को लाभ हो सकता है.
 

4.मिथुन: भाग्य रहेगा पूरी तरह पक्ष में

मिथुन: भाग्य रहेगा पूरी तरह पक्ष में
4

 मिथुन राशि की बात करें तो राहु आपकी कुंडली के नौवें भाव में रहेगा. राहु की दृष्टि आपके लग्न, तीसरे भाव और पंचम भाव पर भी पड़ेगी. राहु आपके भाग्य पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है. परिणामस्वरूप, मिथुन राशि में जन्मे जातकों का भाग्य अनुकूल हो सकता है. आप आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकते हैं. आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं. राहु के प्रभाव से आपको व्यापक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, चाहे वह काम से संबंधित हों, व्यवसाय से संबंधित हों या परिवार या मित्रों के साथ विदेश यात्राएं हों. धार्मिक यात्राएं भी संभव हैं.
 

5.बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी

बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी
5

लग्न में राहु की दृष्टि बृहस्पति और बुध के साथ सकारात्मक संबंध बनाती है. परिणामस्वरूप आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. राहु आपको बुद्धिमान बना सकता है. इससे आपको आर्थिक समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक विवादों से उबरने में मदद मिलेगी. राहु का प्रभाव तीसरे भाव पर भी पड़ रहा है. परिणामस्वरूप, आपके संवाद कौशल में वृद्धि होगी. इससे आपके वाणी और विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं. राहु और बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके बच्चों, पिता और आपके भाग्य में वृद्धि होगी. विवाह योग भी संभव है.

लक को और एक्टिवेट करने के लिए आप अधिक सोचने से बचें.अपने घर की छत और स्नानघरों को साफ रखें. शनिवार की शाम को “ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें.

6.कन्या राशि: आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं

कन्या राशि: आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं
6

आपके संचार राशिफल में राहु महाराज छठे भाव में गोचर कर चुके हैं. राहु का प्रभाव दसवें, बारहवें और धन भाव पर भी पड़ रहा है. राहु का छठे भाव में गोचर शत्रुओं का नाश करने वाला माना जाता है. इसके फलस्वरूप, इस राशि के जातकों के जीवन में चल रही समस्याओं और चुनौतियों का समाधान हो सकता है. कन्या राशि के जातकों के लिए अगले तीन महीनों तक राहु का गोचर जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा. यह समय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा जो लंबे समय से विदेश यात्रा, वर्क परमिट या वीजा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं. छठे भाव में स्थित बारहवें भाव पर राहु की दृष्टि विदेश संबंधी रुकी हुई प्रक्रियाओं में तेजी लाएगी और लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेगी.

 

7. ऋणों से मिलेगी मुक्ति

ऋणों से मिलेगी मुक्ति
7

राहु का यह गोचर खर्चों को नियंत्रित करेगा और आर्थिक संतुलन स्थापित करेगा. गृह ऋण, वाहन ऋण या व्यावसायिक ऋण से जूझ रहे लोगों के लिए राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि राहत की प्रबल संभावनाएं पैदा करती है और पुराने ऋणों को चुकाने में मदद करती है. दसवें भाव पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति का गोचर करियर में बड़े बदलावों का संकेत देते हैं. नौकरी में बदलाव, नई नौकरी, नया व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर हैं. इसके अलावा, धन भाव पर राहु की दृष्टि अचानक आर्थिक लाभ, संपत्ति लाभ और आर्थिक स्थिरता की प्रबल संभावना लाती है. राहु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, नए नवाचारी विचारों को जन्म देता है और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करता है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण सफलता की ओर ले जाएगा.
राहु को और एक्टिवेट करने के लिए शनिवार को सफाईकर्मियों को दान करें और शनिवार शाम को “ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें. घर में चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं.

8.कुंभ राशि: व्यक्तित्व का विकास और शक्ति प्राप्ति

कुंभ राशि: व्यक्तित्व का विकास और शक्ति प्राप्ति
8

कुंभ राशि के जातकों के लिए, 15 अप्रैल तक लग्न भाव में राहु का गोचर और उसकी युवा अवस्था जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देती है. यह गोचर विशेष रूप से शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि 2 जून तक पंचम भाव में बृहस्पति की राहु पर दृष्टि रहेगी. यह समय व्यक्तित्व, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण के कारण हाल के वर्षों में उत्पन्न स्वास्थ्य, पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.
 

9. मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी

मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी
9


राहु का प्रभाव व्यक्तियों को भावनात्मक आसक्तियों से मुक्त करता है और उन्हें स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है. मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है. करियर और व्यवसाय में एक नई पहचान स्थापित होती है और नौकरी में बदलाव, बड़े पैकेज या व्यवसाय विस्तार के अवसर उत्पन्न होते हैं. विवाह, साझेदारी और विदेश मामलों में प्रगति होगी. पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का प्रभाव शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और नवाचार के क्षेत्रों में सफलता दिलाता है.

राहु के सकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने के लिए, तीर्थयात्रा करें और गंगा में स्नान करें. इससे आपको लाभ होगा. अपने घर की छत, सीढ़ियों और स्नानघर को साफ रखें.शनिवार को “ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

