Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम

7 . ऋणों से मिलेगी मुक्ति

राहु का यह गोचर खर्चों को नियंत्रित करेगा और आर्थिक संतुलन स्थापित करेगा. गृह ऋण, वाहन ऋण या व्यावसायिक ऋण से जूझ रहे लोगों के लिए राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि राहत की प्रबल संभावनाएं पैदा करती है और पुराने ऋणों को चुकाने में मदद करती है. दसवें भाव पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति का गोचर करियर में बड़े बदलावों का संकेत देते हैं. नौकरी में बदलाव, नई नौकरी, नया व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर हैं. इसके अलावा, धन भाव पर राहु की दृष्टि अचानक आर्थिक लाभ, संपत्ति लाभ और आर्थिक स्थिरता की प्रबल संभावना लाती है. राहु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, नए नवाचारी विचारों को जन्म देता है और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करता है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण सफलता की ओर ले जाएगा.

राहु को और एक्टिवेट करने के लिए शनिवार को सफाईकर्मियों को दान करें और शनिवार शाम को “ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें. घर में चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं.