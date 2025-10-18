Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 08:00 AM IST
1.नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है
दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों में से एक नरक चतुर्दशी है. यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है . इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. पंचांग के अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर, रविवार को है. कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था. इस दिन यमराज की पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं.
2.नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने अकाल मृत्यु नहीं होती
नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी घर से दूर रहती है. इसके लिए हिंदू शास्त्रों में नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं. जानिए नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने के क्या हैं नियम.
3.नरक चतुर्दशी कब से शुरू होगी?
नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है. इस वर्ष चतुर्दशी तिथि रविवार, 19 अक्टूबर को दोपहर 1.51 बजे से प्रारंभ होगी. इस बार चतुर्दशी तिथि सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे समाप्त होगी. इसलिए इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.
4.दीपक जलाने के नियम क्या हैं?
दीपक को हमेशा चारों दिशाओं में जलाना चाहिए. इसमें चार बत्तियाँ भी होनी चाहिए. इस दीपक की चार बत्तियाँ चारों दिशाओं में प्रकाश के प्रसार का प्रतीक हैं. चार दिशाओं वाला दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं. यह दीपक परिवार को अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से बचाता है.
5.दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं
शास्त्रों में यमदीप जलाने की दिशा का वर्णन किया गया है. दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है. इसलिए इस दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इस दिन यमराज के लिए मिट्टी या आटे का दीपक जलाना चाहिए. सरसों के तेल के अलावा किसी अन्य तेल से दीपक नहीं जलाना चाहिए.
6.14 दीप जलाने चाहिए
घर के अंदर छोटी दिवाली पर 14 दीपक जलाने चाहिए. इन दीपकों को घर में विभिन्न स्थानों पर रखना चाहिए. जैसे, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान, तुलसी के पौधे के पास, मुख्य द्वार, छत आदि पर ये दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है.
7.यम दीप जलाने के नियम और अनुष्ठान
इस दीपक के हमेशा चार मुख होने चाहिए, जिनमें चार दीपक रखे जाने चाहिए. चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाले इस दीपक को जलाने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और घर के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न प्रकार की बाधाओं से बचाते हैं. साथ ही, यह अकाल मृत्यु से भी सुरक्षा प्रदान करता है. शास्त्रों के अनुसार, यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है. इस दीपक को मिट्टी और आटे से बनाएँ. इसके साथ सरसों के तेल का भी प्रयोग करें.
8.दीपक जलाने की रस्म सीखें
यम दीप जलाने से पहले पूरे घर की परिक्रमा करें और अंत में इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दें. ऐसा करने से यमराज की कृपा बनी रहती है और परिवार को सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
