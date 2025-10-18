Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

1 . नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है

दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों में से एक नरक चतुर्दशी है. यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है . इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. पंचांग के अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर, रविवार को है. कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था. इस दिन यमराज की पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं.

