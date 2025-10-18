FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ समय क्या है आज? जान लें कब खरीदें सोना-चांदी या बर्तन

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

धर्म

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

Yam Ka Diya Niyam: दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस यानी नरक चतुर्दशी होती है. इस दिन यम के नाम का दीया घर से बहार निकाला जाता है, चलिए जान लें यम का दीया जलाने के नियम और महत्व के बारे में.

ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 08:00 AM IST

1.नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है

नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है
1

दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों में से एक नरक चतुर्दशी है. यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है . इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. पंचांग के अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी 19  अक्टूबर, रविवार को है. कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था. इस दिन यमराज की पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं.
 

2.नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने अकाल मृत्यु नहीं होती

नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने अकाल मृत्यु नहीं होती
2

 नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी घर से दूर रहती है. इसके लिए हिंदू शास्त्रों में नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं. जानिए नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने के क्या हैं नियम.
 

3.नरक चतुर्दशी कब से शुरू होगी?

नरक चतुर्दशी कब से शुरू होगी?
3

नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है. इस वर्ष चतुर्दशी तिथि रविवार, 19 अक्टूबर को दोपहर 1.51 बजे से प्रारंभ होगी. इस बार चतुर्दशी तिथि सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे समाप्त होगी. इसलिए इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.
 

4.दीपक जलाने के नियम क्या हैं?

दीपक जलाने के नियम क्या हैं?
4

दीपक को हमेशा चारों दिशाओं में जलाना चाहिए. इसमें चार बत्तियाँ भी होनी चाहिए. इस दीपक की चार बत्तियाँ चारों दिशाओं में प्रकाश के प्रसार का प्रतीक हैं. चार दिशाओं वाला दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं. यह दीपक परिवार को अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से बचाता है.
 

5.दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं

दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं
5

शास्त्रों में यमदीप जलाने की दिशा का वर्णन किया गया है. दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है. इसलिए इस दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इस दिन यमराज के लिए मिट्टी या आटे का दीपक जलाना चाहिए. सरसों के तेल के अलावा किसी अन्य तेल से दीपक नहीं जलाना चाहिए.
 

6.14 दीप जलाने चाहिए

14 दीप जलाने चाहिए
6

घर के अंदर छोटी दिवाली पर 14 दीपक जलाने चाहिए. इन दीपकों को घर में विभिन्न स्थानों पर रखना चाहिए. जैसे, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान, तुलसी के पौधे के पास, मुख्य द्वार, छत आदि पर ये दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है.
 

7.यम दीप जलाने के नियम और अनुष्ठान

यम दीप जलाने के नियम और अनुष्ठान
7

 इस दीपक के हमेशा चार मुख होने चाहिए, जिनमें चार दीपक रखे जाने चाहिए. चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाले इस दीपक को जलाने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और घर के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न प्रकार की बाधाओं से बचाते हैं. साथ ही, यह अकाल मृत्यु से भी सुरक्षा प्रदान करता है. शास्त्रों के अनुसार, यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है. इस दीपक को मिट्टी और आटे से बनाएँ. इसके साथ सरसों के तेल का भी प्रयोग करें.
 

8.दीपक जलाने की रस्म सीखें

दीपक जलाने की रस्म सीखें
8

यम दीप जलाने से पहले पूरे घर की परिक्रमा करें और अंत में इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दें. ऐसा करने से यमराज की कृपा बनी रहती है और परिवार को सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

