FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली NCR में टूटा 5 सालों का रिकॉर्ड, अब ठंड दिखाएगी असली रूप, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: दिल्ली NCR में टूटा 5 सालों का रिकॉर्ड, अब ठंड दिखाएगी असली रूप, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा के रोहतक में नेशनल पैरा एथलीट की शादी में मामूली बात पर हत्या, आखिर हुआ क्या था?

हरियाणा के रोहतक में नेशनल पैरा एथलीट की शादी में मामूली बात पर हत्या, आखिर हुआ क्या था?

मशहूर UPSC टीचर अवध ओझा ने राजनीति को कहा अलविदा, आम आदमी पार्टी से भी किया किनारा

मशहूर UPSC टीचर अवध ओझा ने राजनीति को कहा अलविदा, आम आदमी पार्टी से भी किया किनारा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले

एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले

December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में

December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

HomePhotos

धर्म

एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले एक मंदिर में दान की राशि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 5 चरणों में दान राशि पिछले एक महीने से गिनी जा रही है और अब तक 40 करोड़ रुपये गिने जा चुक हैं.

ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 07:09 AM IST

1. सांवरिया सेठ के खजाने की गिनती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं

सांवरिया सेठ के खजाने की गिनती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
1

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया सेठ के खजाने की गिनती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 5वें दौर की गिनती में दान की राशि 40 करोड़ को पार कर गई है. चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ खजाने से निकलने वाला दान लगातार आ रहा है.
 

Advertisement

2.अब तक गिनती 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये तक पहुंच गई है

अब तक गिनती 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये तक पहुंच गई है
2

इस बार दिवाली के बाद खोले गए दान के भंडार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह दान का खजाना दो महीने बाद खोला गया है. पांच राउंड की गिनती पूरी हो गई है. इस दौर में एकत्र राशि 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये तक पहुंच गई है. गुरुवार को छठे दौर की गिनती हो रही है और नोटों के एक बड़े हिस्से की गिनती अभी बाकी है.

3.कब खोला गया कोषागार

कब खोला गया कोषागार
3

बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर मंडल ने गणना की प्रक्रिया मंदिर चौक के बजाय परिसर के अंदर सत्संग हॉल में स्थानांतरित कर दी है. 19 नवंबर को प्रसाद और आरती के बाद मंदिर मंडल की प्रशासनिक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कोषागार खोला गया. पांच बार में प्राप्त 40 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी दर्शाती है कि इस वर्ष कोषागार में दान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
 

4.नोटों की गिनती के लिए 200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं

नोटों की गिनती के लिए 200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं
4

नोटों की गिनती के लिए लगभग 200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, और लगातार गिनती के बावजूद, दान की पूरी राशि अभी तक नहीं गिनी जा सकी है. कोषागार से नकदी की गिनती के बाद, अब कार्यालय, स्वागत कक्ष, ऑनलाइन और मनीऑर्डर से प्राप्त दान की गिनती की जाएगी. सोना, चाँदी, सिक्के और विदेशी मुद्राओं की छंटाई और तौल अभी बाकी है.
 

TRENDING NOW

5.भंडार साल में 11 बार खुलता है

भंडार साल में 11 बार खुलता है
5

सांवरा सेठ के घर पर भंडार दिवाली पर दो महीने बाद और होली पर डेढ़ महीने बाद खुलता है. भंडार साल में 11 बार खुलता है, और लगभग हर बार पिछला रिकॉर्ड टूट जाता है. भंडार से हर महीने छह बार में औसतन 26 से 27 करोड़ रुपये का दान इकट्ठा होता है.
 

6.कैसे होती है नोटों की गिनती

कैसे होती है नोटों की गिनती
6

कोषागार से निकाली गई नकदी को थैलों में भरकर सत्संग हॉल में लाया जाता है, जहाँ सबसे पहले 500 रुपये के नोटों को बंडलों में सजाया जाता है. फिर 200 रुपये के नोटों और फिर छोटे नोटों की गिनती की जाती है. पूरे मतगणना स्थल पर सीसीटीवी और मैनुअल कैमरों से निगरानी रखी जाती है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मोबाइल फोन और पर्स ले जाना भी प्रतिबंधित है.
 

7.ये इस साल का दान अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है

ये इस साल का दान अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है
7

सांवरा सेठ के दरबार में न केवल राजस्थान बल्कि देश भर से भक्त आते हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन विशेष व्यवस्था करता है. गिनती के रुझान बताते हैं कि इस साल का दान अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में
December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
MORE
Advertisement