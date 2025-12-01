एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले

3 . कब खोला गया कोषागार

3

बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर मंडल ने गणना की प्रक्रिया मंदिर चौक के बजाय परिसर के अंदर सत्संग हॉल में स्थानांतरित कर दी है. 19 नवंबर को प्रसाद और आरती के बाद मंदिर मंडल की प्रशासनिक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कोषागार खोला गया. पांच बार में प्राप्त 40 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी दर्शाती है कि इस वर्ष कोषागार में दान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

