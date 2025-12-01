एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 07:09 AM IST
1. सांवरिया सेठ के खजाने की गिनती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया सेठ के खजाने की गिनती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 5वें दौर की गिनती में दान की राशि 40 करोड़ को पार कर गई है. चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ खजाने से निकलने वाला दान लगातार आ रहा है.
2.अब तक गिनती 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये तक पहुंच गई है
इस बार दिवाली के बाद खोले गए दान के भंडार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह दान का खजाना दो महीने बाद खोला गया है. पांच राउंड की गिनती पूरी हो गई है. इस दौर में एकत्र राशि 40 करोड़ 33 लाख 39 हजार रुपये तक पहुंच गई है. गुरुवार को छठे दौर की गिनती हो रही है और नोटों के एक बड़े हिस्से की गिनती अभी बाकी है.
3.कब खोला गया कोषागार
बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर मंडल ने गणना की प्रक्रिया मंदिर चौक के बजाय परिसर के अंदर सत्संग हॉल में स्थानांतरित कर दी है. 19 नवंबर को प्रसाद और आरती के बाद मंदिर मंडल की प्रशासनिक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कोषागार खोला गया. पांच बार में प्राप्त 40 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी दर्शाती है कि इस वर्ष कोषागार में दान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
4.नोटों की गिनती के लिए 200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं
नोटों की गिनती के लिए लगभग 200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, और लगातार गिनती के बावजूद, दान की पूरी राशि अभी तक नहीं गिनी जा सकी है. कोषागार से नकदी की गिनती के बाद, अब कार्यालय, स्वागत कक्ष, ऑनलाइन और मनीऑर्डर से प्राप्त दान की गिनती की जाएगी. सोना, चाँदी, सिक्के और विदेशी मुद्राओं की छंटाई और तौल अभी बाकी है.
5.भंडार साल में 11 बार खुलता है
सांवरा सेठ के घर पर भंडार दिवाली पर दो महीने बाद और होली पर डेढ़ महीने बाद खुलता है. भंडार साल में 11 बार खुलता है, और लगभग हर बार पिछला रिकॉर्ड टूट जाता है. भंडार से हर महीने छह बार में औसतन 26 से 27 करोड़ रुपये का दान इकट्ठा होता है.
6.कैसे होती है नोटों की गिनती
कोषागार से निकाली गई नकदी को थैलों में भरकर सत्संग हॉल में लाया जाता है, जहाँ सबसे पहले 500 रुपये के नोटों को बंडलों में सजाया जाता है. फिर 200 रुपये के नोटों और फिर छोटे नोटों की गिनती की जाती है. पूरे मतगणना स्थल पर सीसीटीवी और मैनुअल कैमरों से निगरानी रखी जाती है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मोबाइल फोन और पर्स ले जाना भी प्रतिबंधित है.
7.ये इस साल का दान अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है
सांवरा सेठ के दरबार में न केवल राजस्थान बल्कि देश भर से भक्त आते हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन विशेष व्यवस्था करता है. गिनती के रुझान बताते हैं कि इस साल का दान अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है.
