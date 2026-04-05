Numerology: आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की

1 . अब मोबाइल का कनेक्शन हमारी किस्मत से भी जुड़ गया है

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क्या आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है? हां क्योंकि अब मोबाइल हमारी जरूरत ही नहीं, दुनिया बन गया है. ज्यादातर डीलिंग, इंवेस्टमेंट या प्रपोजल हम मोबाइल के जरिए की करत हैं. यही कारण है कि अब मोबाइल का कनेक्शन हमारी किस्मत से भी जुड़ गया है. न्यूमेरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे माने जाते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन आपके करियर, पैसे और रिश्तों पर असर डाल सकता है और यही वजह है कि लोग अब नंबर चुनते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए. क्योंकि कुछ नंबर अगर साथ में आएं तो वह बनते काम को बिगाड़ देते हैं.

