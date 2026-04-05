FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

HomePhotos

धर्म

Numerology: आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की

Which numbers are bad in numerology: मोबाइल में 2 अंकों का कॉम्बिनेशन न्यूमेरोलॉजी में सबसे खराब माना गया है. ये डेडली कॉम्बिनेशन तरक्की रोकने वाले माने गए हैं. कई बार मेहनत के साथ अगर किस्मत साथ न दे तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं और ऐसा तब होता है जब आपका मोबाइल नंबर किस्मत को रोकता है.

ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 06:53 AM IST

1.अब मोबाइल का कनेक्शन हमारी किस्मत से भी जुड़ गया है

अब मोबाइल का कनेक्शन हमारी किस्मत से भी जुड़ गया है
1

क्या आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है? हां क्योंकि अब मोबाइल हमारी जरूरत ही नहीं, दुनिया बन गया है. ज्यादातर डीलिंग, इंवेस्टमेंट या प्रपोजल हम मोबाइल के जरिए की करत हैं. यही कारण है कि अब मोबाइल का कनेक्शन हमारी किस्मत से भी जुड़ गया है. न्यूमेरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे माने जाते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन आपके करियर, पैसे और रिश्तों पर असर डाल सकता है और यही वजह है कि लोग अब नंबर चुनते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए. क्योंकि कुछ नंबर अगर साथ में आएं तो वह बनते काम को बिगाड़ देते हैं.
 

Advertisement

2.मोबाइल नंबर और न्यूमेरोलॉजी का कनेक्शन

मोबाइल नंबर और न्यूमेरोलॉजी का कनेक्शन
2

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर अंक एक खास ऊर्जा (energy vibration) लेकर आता है.
जब ये  कई अंक मिलकर मोबाइल नंबर बनाते हैं, तो उनका असर आपके daily communication और decisions पर पड़ सकता है. यानी आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल का माध्यम नहीं, बल्कि एक “energy pattern” भी माना जाता है. अगर नंबर पॉजिटिव है तो सक्सेस मिलेगी और निगेटिव है तो तरक्की रुकेगी. तो चलिए जानते हैं कौन से कॉम्बिनेशन माने जाते हैं ‘डेंजरस’. यानी कुछ अंक ऐसे हैं, जिनका बार-बार मोबाइन के नंबर में रिपीट होना या कॉम्बिनेशन नकारात्मक प्रभाव डालता है.
 

3.8 और 4 का कॉम्बिनेशन

8 और 4 का कॉम्बिनेशन
3

अगर आपके मोबाइल में 8 और 4 का कॉम्बिनेशन तो  इसे सबसे भारी और संघर्ष वाला माना जाता है. इस नंबर के कॉम्बिनेशन से लाइफ में हर काम डिले (delays), रुकावट (obstacles) और आर्थिक परेशानी (financial pressure) बढ़ जाती है.
 

4.इस नंबर का रिपिटिशन बढ़ता है कंफ्यूजन और अकेलापन

इस नंबर का रिपिटिशन बढ़ता है कंफ्यूजन और अकेलापन
4

अगर आपके मोबाइल में बार-बार 7 नंबर रिपीट हो रहा तो ये आपको जिंदग में इतने रुकावट देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे. ज्यादा 7 होने से अकेलापन और overthinking बढ़ सकता है और आपके decision लेने में confusion आ सकता है. इससे सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते लोग.
 

TRENDING NOW

5.ये दो नंबर रिश्तों में देते हैं तनाव

ये दो नंबर रिश्तों में देते हैं तनाव
5

अगर आपके मोबाइल नंबर में अंक 2 और 8 के बीच असंतुलन है तो इससे भावनात्मक अस्थिरता और रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है. इससे मूड में अचानक बदलाव (mood swings) और असुरक्षा की भावना भी बढ़ सकती है.

6.इस अंक का एक से ज्यादा होना

इस अंक का एक से ज्यादा होना
6

अगर आपके मोबाइल अंक में 9 ज्यादा बार आता है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, जल्दबाजी और बिना सोचे-समझे फैसले लेंगे आप और ये आपको  आर्थिक नुकसान का खतरा देगा. असल में इस नंबर का असली असर व्यक्ति की ‘सोच’ (Mindset) पर पड़ता है.

7.क्या करें अगर नंबर में ये कॉम्बिनेशन है?

क्या करें अगर नंबर में ये कॉम्बिनेशन है?
7

घबराने की जरूरत नहीं. आप नंबर का total (single digit) देखकर balance कर सकते हैं. या फिर नया नंबर लेते वक्त ध्यान रख सकते हैं. आज मोबाइल हमारी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है. सही चुनाव से confidence और positivity बढ़ सकती है.
गलत कॉम्बिनेशन से बचकर आप mentally strong रह सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement