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Numerology: आपकी पर्नसनालिटी ‘धुरंधर’ के हीरो जैसी है या विलेन के खाती है मेल? जन्म मूलांक खोल देगा राज

आपने फ़िल्म धुरंधर यकीनन देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि इस फ़िल्म का कौन-सा किरदार आपके अपने स्वभाव या व्यक्तित्व से सबसे ज़्यादा मेल खाता है? अगर नहीं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अंक ज्योतिष और आपके जन्म के मूलांक के आधार पर धुरंधर का कौन-सा किरदार आपके भीतर मौजूद है.

ऋतु सिंह | Apr 04, 2026, 01:56 PM IST

1.आपका मूलांक बताएगा ‘धुरंधर’ में आपकी असली पर्सनालिटी

आपका मूलांक बताएगा ‘धुरंधर’ में आपकी असली पर्सनालिटी
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ंक्या आपकी पर्सनालिटी किसी फिल्मी किरदार जैसी हो सकती है? यह आर्टिकल इसी दिलचस्प सवाल का जवाब देता है. इसमें बताया गया है कि आपकी जन्मतिथि से निकला मूलांक आपकी सोच, व्यवहार और फैसलों को किस तरह प्रभावित करता है. इसी आधार पर यह समझने की कोशिश की गई है कि आप ‘धुरंधर’ के हीरो जैसे हैं या फिर विलेन जैसी सोच रखते हैं.

लेख में अलग-अलग मूलांक के लोगों की खासियतें समझाई गई हैं कि कौन लीडरशिप में आगे रहता है, कौन चालाकी से काम निकालता है और कौन इमोशनल होकर फैसले लेता है. इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपको अपनी पर्सनालिटी को नए नजरिए से देखने का मौका देना है, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ और कमजोरियों को बेहतर समझ सकें. Photo Credit: AI
 

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2.मूलांक 01/10/19/28

मूलांक 01/10/19/28
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मूलांक एक वालों में रहमान डकैत वाली खूबियां होती हैं. मूलांक एक वाले जन्मजात लीडर होते है. उनमें नेतृत्व के साथ अहंकार भी कई बार देखने को मिलता है. हालांकि ये नयापन यानी नई चीजों को खोजने वाले भी होते हैं.
 

3.मूलांक 02/11/20/29

मूलांक 02/11/20/29
3

मूलाक दो वालों में उज़ैर बलोच की खूबियांं होती हैं. मूलांक 2 वाले भावुक इंसान होते हैं. शांति के साथ इनके अंदर कूटनीतिक भी खूब होती है. हालांंकि बेफिक्र और विनम्र भी होते हैं.
 

4.मूलांक 03/12/21/30

मूलांक 03/12/21/30
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मूलांक 3 वाले मेजर इक़बाल जैसे होते हैं, थोड़े कमांडर और इनकाे पास ज्ञान, अध्यापन, उच्च विवेक होता है लेकिन अगर ये सही जगह इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जाते हैं और गलत इस्तेमाल करें तो क्राइम की दुनिया में भी चले जाते हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.मूलांक 04/13/22/31

मूलांक 04/13/22/31
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मूलांक 4 वालों की खूबियां जमील जमाली से मिलती हैं. ये मास्टरमाइंड होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले और करने वाले होते हैं. ये किस करवट चलेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है. अक्सर ये नियम तोड़ने वाले और व्यवस्था बदलने वाले होते हैं
 

6.मूलांक 05/14/23

मूलांक 05/14/23
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SP असलम - गुस्सैल व्यक्ति
होशियार, तेज़, क्रोधी
 

7.मूलांक 06/15/24

मूलांक 06/15/24
7

यालिना जमाली
अनमोल व्यक्ति
प्रेम, आकर्षण, प्रभाव
 

8.मूलांक 07/16/25

मूलांक 07/16/25
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मूलांक 7  शिरानी बलोच की तरह होते हैं. ये बेहद बुद्धिमान, आध्यात्मिक होने के साथ ही बेहद गहरे होते हैं और इनका हर कदम अप्रत्याशित होता है.

9.मूलांक 08/17/26मूलांक 08/17/26

मूलांक 08/17/26मूलांक 08/17/26
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मूलांक 8 वाले अजीत सान्याल जैसे बेहतरीन रणनीतिकार होने के साथ ही, पारखी और संघर्ष करने वाले और बदला की भावना रखने वाले होते हैं. ये अपने  कर्म को ही पूजा मानते हैं. Photo Credit: AI
 

10.Mulank 09/18/27

Mulank 09/18/27
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फिल्म धुरंधर के हमजा अली मजारी इस मूलांक वाले होते हैं, निडर योद्धा, आक्रामकता, जुनून, निडरता सब इनके अंदर देखने को मिलती है. 

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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