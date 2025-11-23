क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

5 . बहुत सी बातें मंगल दोष को लेकर गलत हैं

मंगल दोष वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, भले ही वे मंगल दोष वाले व्यक्ति से विवाह करें. इसलिए, मंगल दोष के बारे में लोगों में प्रचलित धारणाओं को अंधविश्वास ही मानना ​​चाहिए. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंगल दोष वाले लोगों का जीवन बुरा नहीं होता. अगर किसी को बताया जाए कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है, तो उसे अपना मानसिक भ्रम त्यागकर अपने काम और पूजा-पाठ पर ध्यान देना चाहिए. अक्सर भ्रम से निकलने वाले लोग कुंडली से आगे बढ़कर जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचते हैं.



