HomePhotos

धर्म

क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

मंगल दोष क्या है और क्या किसी जातक का अगर मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? आइए विस्तार से जानें कि ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है और अगर ऐसा है तो क्या उपाय करने चाहिए.

ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 07:02 AM IST

1.मंगल दोष को वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है

मंगल दोष को वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल दोष को वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख दोष माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल विशिष्ट स्थानों पर स्थित होता है. मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, आक्रामकता, ऊर्जा, भाई-बहन, ज़मीन-जायदाद का प्रतिनिधित्व करता है. महिलाओं के लिए, इसे पति का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह भी माना जाता है.
 

2.कुंडली में मंगल दोष कब लगता है

कुंडली में मंगल दोष कब लगता है
2

यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न या लग्न से 2,4,7,8,12वें स्थान पर स्थित हो, तो उसे मंगल दोष कहा जाता है. सप्तम स्थान कलत्र स्थान माना जाता है. यह वैवाहिक संबंध और जीवनसाथी से संबंधित होता है. यहां मंगल देव की उपस्थिति एक गंभीर दोष मानी जाती है. अष्टम स्थान शुभ स्थान, जीवन और वैवाहिक जीवन को दर्शाता है. दूसरा, चौथा, बारहवाँ स्थान परिवार, स्वास्थ्य आदि पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है.
 

3.मंगल दोष के प्रभाव:

मंगल दोष के प्रभाव:
3

मंगल दोष वाले लोगों के विवाह में आमतौर पर देरी होती है. वैवाहिक जीवन में मतभेद, झगड़े या अलगाव हो सकते हैं. इनमें क्रोध, आक्रामकता और अत्यधिक भावुकता जैसे गुण हो सकते हैं. ज्योतिष में माना जाता है कि समान मंगल दोष वाले व्यक्ति से विवाह करने पर दोष का प्रभाव कम हो जाता है या दोष दूर हो जाता है. हालाँकि, दोष की गंभीरता अन्य ग्रहों की स्थिति और दृष्टि के आधार पर भिन्न होती है.
 

4.क्या मंगल दोष व्यक्ति को केवल बुरे परिणाम ही देता है?

क्या मंगल दोष व्यक्ति को केवल बुरे परिणाम ही देता है?
4

लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंगल दोष व्यक्ति को केवल बुरे परिणाम ही देता है. मंगल दोष वाले लोग व्यक्तित्व के लिहाज से बहुत अच्छे माने जाते हैं. यह भी स्पष्ट रूप से देखा गया है कि अगर मंगल दोष वाले लोग मंगल दोष रहित लोगों से विवाह करते हैं, तो उनका जीवन खराब नहीं होगा. इसी तरह, यह धारणा भी गलत है कि मंगल दोष वाले लोगों से पैदा होने वाले बच्चे मंगल दोष रहित लोगों से विवाह करने पर दोषों के साथ पैदा होंगे.
 

5.बहुत सी बातें मंगल दोष को लेकर गलत हैं

बहुत सी बातें मंगल दोष को लेकर गलत हैं
5

मंगल दोष वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, भले ही वे मंगल दोष वाले व्यक्ति से विवाह करें. इसलिए, मंगल दोष के बारे में लोगों में प्रचलित धारणाओं को अंधविश्वास ही मानना ​​चाहिए. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंगल दोष वाले लोगों का जीवन बुरा नहीं होता. अगर किसी को बताया जाए कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है, तो उसे अपना मानसिक भ्रम त्यागकर अपने काम और पूजा-पाठ पर ध्यान देना चाहिए. अक्सर भ्रम से निकलने वाले लोग कुंडली से आगे बढ़कर जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचते हैं.


 

6.मंगल एक ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का ग्रह है

मंगल एक ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का ग्रह है
6

ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष को कई लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन वास्तव में मंगल एक ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का ग्रह है. मंगली व्यक्ति जन्म से ही विशेष गुण लेकर आता है. इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता, तेज मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहने की क्षमता शामिल होती है.
 

7.मांगलिक लोग अत्यंत वफ़ादार, संरक्षक और मजबूत जीवनसाथी साबित होता है

मांगलिक लोग अत्यंत वफ़ादार, संरक्षक और मजबूत जीवनसाथी साबित होता है
7

मांगलिक लोग लक्ष्य हासिल करने में बेहद सक्रिय, महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं. वे अपने करियर में तेजी से प्रगति करते हैं और संकटों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं. विवाह में यदि मिलान सही हो, तो मंगली व्यक्ति अत्यंत वफ़ादार, संरक्षक और मजबूत जीवनसाथी साबित होता है.

8.अगर कुंडली में मंगल कमजोर और अशुभ हो तो...

अगर कुंडली में मंगल कमजोर और अशुभ हो तो...
8

मंगल दोष से पीड़ित लोग कुछ उपाय करके इसकी तीव्रता को कम या समाप्त कर सकते हैं. चूँकि मंगल के स्वामी भी भगवान मुरुगा हैं, इसलिए प्रतिदिन या मंगलवार को हनुमानजी की पूजा करना सर्वोत्तम उपाय है. आप मंदिर में जाकर बजरंबली को लाल फूल चढ़ा सकते हैं और बजरंबाण और हनुमान चालिसा का पाठ करें. मंगल से जुड़े नवग्रह मंदिरों का दर्शन और पूजा करने से मंगल दोष दूर करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

