Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल

1 . प्यार को खेल या टाइम पास समझते हैं तो...

1

जिस शिद्दत से आप प्यार में पड़ते हैं उसी शिद्दत से आपको प्यार को निभाना भी आना चाहिए. जब प्यार करने से पहले आप परिवार- समाज या कुछ भी नहीं देखते वैसे ही जब शादी की बारी आती है तो प्यार के लिए कुछ न देखा करें. प्यार को खेल या टाइम पास समझ कर जो भी लोग अपने साथी के इमोशन्स के साथ खेलते हैं उनके लिए भले ही धरती पर कोई भी सजा बनी हो लेकिन ऊपर जा कर उनको जो भुगतना होता है उसे जान लेंगे तो या तो आप प्यार करेंगे नहीं या करेंगे तो धोखा नहीं देंगें.

