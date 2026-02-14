FacebookTwitterYoutubeInstagram
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल

Punishment for betrayal in love: प्रेमी जोड़ों के बीच एक डर हमेशा रहता है कि कहीं उनका पार्टनर उनको धोखा न दे. और अक्सर जब बात शादी की आती है तो कोई एक परिवार वालों का नाम लेकर अपने साथी से अलग हो जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि प्यार में धोखे की सजा क्या होती है?

ऋतु सिंह | Feb 14, 2026, 08:38 AM IST

1.प्यार को खेल या टाइम पास समझते हैं तो...

प्यार को खेल या टाइम पास समझते हैं तो...
1

जिस शिद्दत से आप प्यार में पड़ते हैं उसी शिद्दत से आपको प्यार को निभाना भी आना चाहिए. जब प्यार करने से पहले आप परिवार- समाज या कुछ भी नहीं देखते वैसे ही जब शादी की बारी आती है तो प्यार के लिए कुछ न देखा करें. प्यार को खेल या टाइम पास समझ कर जो भी लोग अपने साथी के इमोशन्स के साथ खेलते हैं उनके लिए भले ही धरती पर कोई भी सजा बनी हो लेकिन ऊपर जा कर उनको जो भुगतना होता है उसे जान लेंगे तो या तो आप प्यार करेंगे नहीं या करेंगे तो धोखा नहीं देंगें. 
 

2. विश्वासघात और अनैतिक संबंध हिंदू धर्म में हैं पाप

विश्वासघात और अनैतिक संबंध हिंदू धर्म में हैं पाप
2

हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को मृत्यु, कर्म और परलोक से जुड़े रहस्यों का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है. इसमें मानव जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन मिलता है. विशेष रूप से, वैवाहिक जीवन में विश्वासघात और अनैतिक संबंधों को गंभीर पाप माना गया है, जिनके लिए मृत्यु के बाद कठोर दंड का उल्लेख मिलता है.लेकिन क्या ये दंड सचमुच भयावह हैं, या केवल प्रतीकात्मक संदेश? आइए विस्तार से समझते हैं.
 

3.गरुड़ पुराण में विश्वासघात क्यों माना गया है बड़ा पाप?

गरुड़ पुराण में विश्वासघात क्यों माना गया है बड़ा पाप?
3

गरुड़ पुराण के अनुसार प्यार या विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्मिक बंधन है.जीवनसाथी के साथ धोखा देना केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार, समाज और धर्म व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना माना जाता है. इसी कारण ऐसे कर्मों को अधर्म और पाप कर्म की श्रेणी में रखा गया है. चलिए जानें विश्वासघात करने वालों के लिए नर्क में क्या सजा का प्रावधान है.

4. तामिस्र और महातामिस्र नरक

 तामिस्र और महातामिस्र नरक
4

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धोखा देने वालों को सबसे पहले तामिस्र और महातामिस्र जैसे नरकों में भेजा जाता है. तामिस्र नरक पूर्ण अंधकार, भय और मानसिक पीड़ा का अनुभव कराता है तो महातामिस्र नरक भूख, प्यास, पश्चाताप और आत्मग्लानि की यातना देता है. इन नरकों का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराना बताया गया है.
 

5.रौरव नरक-अत्यंत पीड़ादायक दंड

रौरव नरक-अत्यंत पीड़ादायक दंड
5

रौरव नरक को सबसे कष्टदायी नरकों में से एक माना गया है. यहां अत्यधिक गर्मी, पीड़ा और मानसिक यातना का वर्णन मिलता है. यहां आत्मा को अपने कर्मों की भयावहता का अनुभव कराया जाता है.
 

6.कुम्भीपाक नरक-भयानक कर्मों का परिणाम

कुम्भीपाक नरक-भयानक कर्मों का परिणाम
6

गरुड़ पुराण में कुम्भीपाक नरक का भी उल्लेख मिलता है, जहां गंभीर पाप करने वालों को दंड दिया जाता है. यहां उबलते पदार्थों, शारीरिक कष्ट और पीड़ा के प्रतीकात्मक वर्णन मिलते हैं. इसे सबसे कठोर दंडों में से एक माना गया है.

7.पशु योनि में जन्म

पशु योनि में जन्म
7

कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनैतिक संबंध रखने वालों को अगले जन्म में पशु या निम्न योनि में जन्म मिल सकता है. यह प्रतीक है अज्ञान और आत्मिक पतन का.

8. शारीरिक और मानसिक कष्ट

 शारीरिक और मानसिक कष्ट
8

गरुड़ पुराण में गर्म लोहे, कोड़ों और पीड़ा के वर्णन मिलते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक कर्मफल माना जाता है. जैसे जीवन में विश्वासघात से मिलने वाला मानसिक और सामाजिक दर्द.

9.क्या ये दंड वास्तविक हैं या प्रतीकात्मक?

क्या ये दंड वास्तविक हैं या प्रतीकात्मक?
9

धार्मिक विद्वानों और आधुनिक विशेषज्ञों के अनुसार  गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देना है. नरक और दंड को कर्म के परिणामों के रूपक के रूप में भी देखा जाता है. विश्वासघात के परिणाम पश्चाताप, सामाजिक टूटन, परिवार का विघटन है और ये इसी कर्म सिद्धांत को दर्शाते हैं.
 

10. जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा का संदेश

जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा का संदेश
10

गरुड़ पुराण में विश्वासघात करने वालों के लिए बताए गए दंड डराने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए हैं. यह ग्रंथ बताता है कि प्रेम, विश्वास और धर्म से भटकना आत्मिक पतन का कारण बन सकता है, जबकि सत्य और निष्ठा से ही जीवन में शांति और मोक्ष संभव है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

