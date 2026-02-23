Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि

ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली के स्कूलों को फिर बम की धमकी, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस को अब तक जांच में कुछ नहीं मिला, धौला कुआं आर्मी स्कूल को बम की धमकी, दिल्ली पुलिस स्कूलों की जांच कर रही है, एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को भी धमकी | CM योगी ने टेमासेक के चेयरमैन से मुलाकात की, टेमासेक चेयरमैन से अच्छी मुलाकात हुई- योगी, यूपी में विकास को गति देने पर जोर- CM योगी
धर्म
Nitin Sharma | Feb 23, 2026, 08:11 AM IST
1.होलाष्टक से पूर्व के उपाय
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, होलाष्टक शुरू होने से पहले अगर कुछ काम कर लिये तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी. पैसों से संबंधित उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजूबत होगी. सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होगी. आइए जानते हैं उपाय...
2.कुएं के पास जाकर जलाएं दीपक
ज्योतिष शास्त्री के अनुसार, होलाष्टक से पूर्व सूखे कुएं के पास जाकर तेल का दीपक जलाएं. ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं. दीपक शाम के समय ही जलाये. इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद गलती से भी पीछे मुड़कर न देखें.
3.पीपल पर करें ये काम
होलाष्टक से पहले पीपल पर जल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है. इसके लिए लोहे के एक लोटे में चीनी, दूध और मिला लें. अब पीपल की छाया में खड़े होकर इस जल को पीपल की जड़ में अर्पित करें. ऐसा करने से धन संबंधित समस्या दूर होती हैं. इसके साथ ही सफेद रंग की ध्वजा पीपल के वृक्ष पर लगा सकते हैं. ऐसा करने से घर में पैसे का फ्लो बढ़ता है.
4.घर की देहली पर करें ये काम
होलाष्टक से पहले हर दिप सुबह घर की देहली को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद इस पर जल और हल्दी का छिड़काव करें. देहली के दोनों तरफ सातिया बनाकर इसकी पूजा करें. इस पर चावल डालें. एक सुपारी लें और कलावा बांधकर चावल के ढेरी के ऊपर अच्छे से रख दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. घर में उनका प्रवेश होता है.
5.तंत्र मंत्र के लिए भी है खास
होलाष्टक से पूर्व यह उपाय करना बेहद कारगर होता है. इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख लेकर घर में पूजा के स्थान पर तिजोरी में दें. ऐसा करने से घर की हर समस्या खत्म हो जाएगी. घर की बरकत बढ़ेगी. मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख रंक को भी राजा तक बना सकता है.
6.मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने पास के किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें. इसके साथ ही कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ होता है. इसके अलावा अशोक के पेड़ की जड़ को गंगाजल से धोकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
