Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि

6 . मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न

6

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने पास के किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें. इसके साथ ही कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ होता है. इसके अलावा अशोक के पेड़ की जड़ को गंगाजल से धोकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

