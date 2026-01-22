Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन

पुलिस ने 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार किया, बिल्डर रवि बंसल, सचिन कर्णवाल गिरफ्तार, बिल्डर अभय कुमार की पहले से ही गिरफ्तारी, इंजीनियर हत्याकांड में 5 बिल्डर पर FIR की थी | डोडा हादसे में 10 जवानों की जान गई, सेना के जवानों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, J&K- डोडा में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, जवानों के निधन से दुखी हूं- उपराज्यपाल
नितिन शर्मा | Jan 22, 2026, 03:05 PM IST
1.बसंत पंचमी पर जरूर करें ये काम
बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है. इस दिन कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ होता है. इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं. साथ ही विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन कौन से काम करना शुभ होता है.
2.बच्चे की शिक्षा आरंभ कराना
बसंत पंचमी का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है. इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है. ऐसे में इस अबूझ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है. इस मुहूर्त में बच्चे की नई शिक्षा की शुरुआत कराना बेहद अच्छा होता है.
3.नये बिजनेस की शुरुआत
अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ है. बसंत पंचमी पर नये काम की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी वजह बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त का होना है. साथ ही काम में सफलता मिलना है.
4.बच्चों का मुंडन संस्कार
बसंत पंचमी के दिन बच्चे का मुंडन संस्कार करना भी बेहद शुभ है. इसके लिए आपको बसंत पंचमी पर समय या शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बसंत पंचमी पर पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है. इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है.
5.अन्नप्राशन संस्कार
बसंत पंचमी पर बच्चे का अन्न प्राशन संस्कार करना भी बेहद शुभ होता है. यह बेहद शुभ दिन है, जिसमें आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन करा सकते हैं. इसमें मां सरस्वती और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
6.नये घर का गृह प्रवेश
बसंत पंचमी पर घर का गृह प्रवेश करना बेहद शुभ होता है. बसंत पंचमी पर दिन के किसी भी समय और पहर में गृह प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि इस दिन पूरे दिन ही शुभ और अबूझ मुहूर्त होता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
