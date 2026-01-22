Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन

6 . नये घर का गृह प्रवेश

बसंत पंचमी पर घर का गृह प्रवेश करना बेहद शुभ होता है. बसंत पंचमी पर दिन के किसी भी समय और पहर में गृह प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि इस दिन पूरे दिन ही शुभ और अबूझ मुहूर्त होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

