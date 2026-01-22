FacebookTwitterYoutubeInstagram
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन

हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस दिन विद्या और कला की देवी मां सरस्वती जी की पूजा का विधान है. इसके साथ ही कुछ विशेष और मांगलिक कार्य करना शुभ होता है.

नितिन शर्मा | Jan 22, 2026, 03:05 PM IST

1.बसंत पंचमी पर जरूर करें ये काम

बसंत पंचमी पर जरूर करें ये काम
1

बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है. इस दिन कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ होता है. इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं. साथ ही विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन कौन से काम करना शुभ होता है. 

2.बच्चे की शिक्षा आरंभ कराना

बच्चे की शिक्षा आरंभ कराना
2

बसंत पंचमी का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है. इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है. ऐसे में इस अबूझ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है. इस मुहूर्त में बच्चे की नई शिक्षा की शुरुआत कराना बेहद अच्छा होता है. 

3.​नये बिजनेस की शुरुआत

​नये बिजनेस की शुरुआत
3

अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ है. बसंत पंचमी पर नये काम की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी वजह बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त का होना है. साथ ही काम में सफलता मिलना है.

4.बच्चों का मुंडन संस्कार

बच्चों का मुंडन संस्कार
4

बसंत पंचमी के दिन बच्चे का मुंडन संस्कार करना भी बेहद शुभ है. इसके लिए आपको बसंत पंचमी पर समय या शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बसंत पंचमी पर पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है. इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है.

5.अन्नप्राशन संस्कार

अन्नप्राशन संस्कार
5

बसंत पंचमी पर बच्चे का अन्न प्राशन संस्कार करना भी बेहद शुभ होता है. यह बेहद शुभ दिन है, जिसमें आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन करा सकते हैं. इसमें मां सरस्वती और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

6.नये घर का गृह प्रवेश 

नये घर का गृह प्रवेश 
6

बसंत पंचमी पर घर का गृह प्रवेश करना बेहद शुभ होता है. बसंत पंचमी पर दिन के किसी भी समय और पहर में गृह प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि इस दिन पूरे दिन ही शुभ और अबूझ मुहूर्त होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

