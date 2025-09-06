FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chandra Grahan 2025: आज रात 9 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें, इन राशियों के लिए अशुभ है चंद्र ग्रहण, जानें इसके उपाय

रविवार, 7 सितंबर यानी आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण 8 राशियों के जातकों के लिए अशुभ और कष्टकारी हो सकता है. इन राशियों के लोगों को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए. अगर आप गलती से भी इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देख लेते हैं, तो इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहि

ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 07:06 PM IST

1.यह ग्रहण अधिक शक्तिशाली होगा

यह ग्रहण अधिक शक्तिशाली होगा
1

चंद्रग्रहण 7 सितंबर की रात यानी आज 9.57 बजे शुरू होगा और 1.27 बजे तक रहेगा. साढ़े तीन घंटे तक लगने वाला यह ग्रहण अधिक शक्तिशाली होगा और आकाश में दिखाई देगा.
 

2.चंद्र ग्रहण के भाव

चंद्र ग्रहण के भाव
2

चंद्र ग्रहण के दो तरह के प्रभाव होते हैं. पहला वैश्विक प्रभाव और दूसरा व्यक्तिगत प्रभाव. व्यक्तिगत प्रभाव राशि के अनुसार देखा जाता है.
 

3.9 घंटे पहले लगेगा ग्रहण के सूतक

9 घंटे पहले लगेगा ग्रहण के सूतक
3

 7 सितंबर का चंद्रग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होगा. ग्रहण रात्रि 9:57 बजे से शुरू होगा. यह चंद्रग्रहण रात्रि 1:27 बजे तक रहेगा लेकिन सूतक काल दोपहर से लागू हो जाएग. चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले लगता है. 
 

4.इन राशियों के लोग होंगे प्रभावित

इन राशियों के लोग होंगे प्रभावित
4

यह चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा, जबकि मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अशुभ और हानिकारक रहेगा.
 

5.अगर गलती से चंद्रग्रहण देख लें तो क्या होगा?

अगर गलती से चंद्रग्रहण देख लें तो क्या होगा?
5

अगर गलती से चंद्रग्रहण देख लें तो क्या होगा? इसका क्या उपाय है?  जिन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ है, उन्हें भूलकर भी यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए. अगर कोई गलती से यह चंद्रग्रहण देख भी ले, तो ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद कांसे के बर्तन में चावल भरकर उसमें चांदी, सोना, लोहा और तांबे के नाग रखकर दान कर दें. इसे शुभ माना जाता है. इससे अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं. राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह ग्रहण शुभ संकेत नहीं है.
 

6.खग्रास चंद्र ग्रहण:

खग्रास चंद्र ग्रहण:
6

यह खग्रास चंद्र ग्रहण है. जिसका अर्थ है कि यह पूर्ण ग्रहण की तुलना में आकाश के अधिक हिस्से को ढकेगा. यह ग्रहण हमारे देश के लिए बहुत अशुभ नहीं होगा. हालांकि, उसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है. लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे समय में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा. ऐसे में जब खग्रास ग्रहण होता है, तो यह कुछ विघ्न, कुछ अस्थिरता देता है. कुछ असंतोष पैदा होता है. सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए. लेकिन इसमें बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को अनुमति है. मंदिर में देवता को छूने की मनाही है.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

