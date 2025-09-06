Chandra Grahan 2025: आज रात 9 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें, इन राशियों के लिए अशुभ है चंद्र ग्रहण, जानें इसके उपाय

6 . खग्रास चंद्र ग्रहण:

यह खग्रास चंद्र ग्रहण है. जिसका अर्थ है कि यह पूर्ण ग्रहण की तुलना में आकाश के अधिक हिस्से को ढकेगा. यह ग्रहण हमारे देश के लिए बहुत अशुभ नहीं होगा. हालांकि, उसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है. लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे समय में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा. ऐसे में जब खग्रास ग्रहण होता है, तो यह कुछ विघ्न, कुछ अस्थिरता देता है. कुछ असंतोष पैदा होता है. सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए. लेकिन इसमें बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को अनुमति है. मंदिर में देवता को छूने की मनाही है.