धर्म

Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ

शारदीय नवरात्रि आज से शुरु हो गई है और वैसे तो अष्टमी और नवमी तिथि को हवन का विशेष महत्व होता है लेकिन पूरे 9 दिन भी आप खुद से हवन कर सकते हैं. हवन न केवल पूजा-पाठ को पूर्णता प्रदान करता है, बल्कि वातावरण को भी पवित्र और ऊर्जावान बनाता है. चलिए जाने हवन की संपूर्ण विधि और मंत्र तक.

ऋतु सिंह | Sep 22, 2025, 09:45 AM IST

1.हवन क्यों करना चाहिए?

हवन क्यों करना चाहिए?
1

पुराणों के अनुसार, हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा में शुद्धिकरण की एक पवित्र प्रक्रिया है. हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में जब घी, शहद, फल और काष्ठ जैसी हविष्य सामग्री अर्पित की जाती है तो उसे देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है. यही कारण है कि हवन को शुभकामना, स्वास्थ्य, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का साधन बताया गया है.
 

2. हवन का धुआं प्राणों में संजीवनी शक्ति देता है

हवन का धुआं प्राणों में संजीवनी शक्ति देता है
2

ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि हवन का धुआं प्राणों में संजीवनी शक्ति का संचार करता है और रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है. यही कारण है कि नवरात्रि पर किए गए हवन को पूरे परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य का रक्षक माना जाता है.
 

3.हवन करना कठिन नहीं है

हवन करना कठिन नहीं है
3

यदि आप घर पर ही नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, तो हवन करना कठिन नहीं है. परिवार संग बैठकर छोटे हवन कुंड में घी, समिधा और प्राकृतिक सामग्री से आहुति दें. सरल विधि से किया गया यह हवन आपके घर के वातावरण को पवित्र करेगा और मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी.
 

4.हवन की सामग्री के बारे में जान लें

हवन की सामग्री के बारे में जान लें
4

हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राम्ही, मुलैठी की जड़, बहेड़ा का फल और हर्रे तथा घी, शकर जौ, तिल, गुगल, लोभान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है. 
 

5. घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए

घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए
5

हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी-छोटी कटोरियां या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं. हवन से हर प्रकार के 94 प्रतिशत जीवाणुओं का नाश होता है, अत: घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए. हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है अत: कोई भी मंत्र सुविधानुसार बोला जा सकता है. 
 

6.ऐसे करें घर पर खुद से हवन

ऐसे करें घर पर खुद से हवन
6

 
हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें. सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर, कपूर रखकर जला दें. उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें. 
 

7.हवन में इन मंत्रों से करे देवताओं का आह्वान

हवन में इन मंत्रों से करे देवताओं का आह्वान
7

ॐ आग्नेय नम: स्वाहा (ॐ अग्निदेव ताम्योनम: स्वाहा), ॐ गणेशाय नम: स्वाहा, ॐ गौरियाय नम: स्वाहा, ॐ नवग्रहाय नम: स्वाहा, ॐ दुर्गाय नम: स्वाहा, ॐ महाकालिकाय नम: स्वाहा, ॐ हनुमते नम: स्वाहा, ॐ भैरवाय नम: स्वाहा, ॐ कुल देवताय नम: स्वाहा, ॐ स्थान देवताय नम: स्वाहा, ॐ ब्रह्माय नम: स्वाहा, ॐ विष्णुवे नम: स्वाहा, ॐ शिवाय नम: स्वाहा, ॐ जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा, ॐ ब्रह्मामुरारी त्रिपुरांतकारी भानु: क्षादी: भूमि सुतो बुधश्च: गुरुश्च शक्रे शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांति कर: स्वाहा, ॐ गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवा महेश्वर: गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम: स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिंम् पुष्टिवर्धनम्/ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्युन्जाय नम: स्वाहा, ॐ शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्व स्थार्ति हरे देवि नारायणी नमस्तुते. 

8.हवन पूर्ण आहुति मंत्र भी जान लें

हवन पूर्ण आहुति मंत्र भी जान लें
8

हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिन्दूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें जिसको वोलि कहते हैं. फिर पूर्ण आहूति नारियल में छेद कर घी भरकर, लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले- 'ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदम् पुर्णात पूण्य मुदच्यते, पुणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विसिस्यते स्वाहा.'
 

9.पूर्ण आहुति के बाद क्या करें?

पूर्ण आहुति के बाद क्या करें?
9

पूर्ण आहुति के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा माता के पास रख दें, फिर परिवार के साथ आरती कर हवन-पूजन में हुई भूल के लिए क्षमा-याचना करें. इसके बाद  अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी को दान दे दें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

