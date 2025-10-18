Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि
Abhay Sharma | Oct 18, 2025, 10:45 PM IST
1.दिवाली पर घर में जरूर बनाएं लक्ष्मी पग
दिवाली के खास मौके पर घर में लक्ष्मी पग बनाना बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको लक्ष्मी पग बनाने का सही तरीका और सही दिशा पता होनी चाहिए. लक्ष्मी पग बनाने में किस चीज का इस्तेमाल करना है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
2.घर में कहां बनाएं देवी लक्ष्मी के चरण?
दिवाली के खास मौके पर देवी लक्ष्मी के पग घर के प्रवेश द्वार पर अंदर की ओर (घर में आते हुए) बनाना शुभ माना जाता है. यह प्रतीक होता है कि लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर रही हैं. लक्ष्मी पग लिविंग रूम या पूजाघर में भी बनाया जा सकता है.
3.लक्ष्मी चरण बनाने की सही दिशा
लक्ष्मी पग घर में उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में बनाना शुभ माना जाता है. हिंदू धर्म में ये दिशाएं यह दिशाएं समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छी मानी जाती हैं. अगर ये दिशाएं नहीं बैठ रही हैं तो लक्ष्मी पग को घर के प्रवेश द्वार पर अंदर की ओर बनाएं.
4.लक्ष्मी पग बनाने के लिए किन चीजों का करें इस्तेमाल
घर में लक्ष्मी चरण की रंगोली बनाने के जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, वह भी मायने रखता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रंगोली को आलता, रोली, मेंहदी, हल्दी, या चावल के आटे जैसी पवित्र चीजों के इस्तेमाल से बनाना चाहिए.
5.इन बातों का रखें ध्यान
देवी लक्ष्मी का पग आप मुख्य द्वार से शुरू करके पूजा घर या तिजोरी तक बना सकते हैं. इन्हें प्रवेश द्वार पर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस पर किसी का पैर न पड़े, किनारे पर बनाएं तो ज्यादा बेहतर है. दिवाली के बाद इन निशानों को तुरंत मिटाने से बचें.