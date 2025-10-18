Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

1 . दिवाली पर घर में जरूर बनाएं लक्ष्मी पग

1

दिवाली के खास मौके पर घर में लक्ष्मी पग बनाना बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको लक्ष्मी पग बनाने का सही तरीका और सही दिशा पता होनी चाहिए. लक्ष्मी पग बनाने में किस चीज का इस्तेमाल करना है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...