Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से हटा दें ये 6 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी

धर्म
नितिन शर्मा | Oct 16, 2025, 08:52 AM IST
1.टूटी-फूटी और बेकार चीज़ें हटाएं
टूटे हुए बर्तन या कांच के बर्तन: टूटे हुए या टूटे हुए कप, गिलास या कांच की चीज़ें हटा दें. माना जाता है कि ये दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक हैं.क्षतिग्रस्त देवी-देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र: यदि आपके पूजा कक्ष में कोई मूर्ति या चित्र खंडित है, तो उसे तुरंत हटा दें. खंडित मूर्तियों की पूजा न करें; बल्कि उन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या किसी पवित्र स्थान पर सम्मानपूर्वक रखें.
2.टूटा हुआ फ़र्नीचर
पुराना, दीमक लगा हुआ या क्षतिग्रस्त फ़र्नीचर स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा लाता है. अगर इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, तो इसे फेंक दें.
3.खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान
पुराने, जंग लगे या खराब गैजेट, औज़ार और ताले ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं और इन्हें हटा देना चाहिए.
4.बंद या टूटी हुई घड़ियाँ हटाएँ
वास्तु में बंद या टूटी हुई घड़ियाँ अशुभ मानी जाती हैं. चूँकि घड़ियाँ समय और प्रगति का प्रतीक होती हैं, इसलिए माना जाता है कि बंद घड़ी विकास को रोकती है और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है. इसे तुरंत ठीक करवाएँ या अपने घर से हटा दें.
5.फटे या पुराने जूते-चप्पल फेंक दें
घर में फटे, बहुत पुराने या बेकार जूते-चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य आता है. वास्तु के अनुसार, ऐसी चीज़ें धन और समृद्धि की देवी, देवी लक्ष्मी को नाराज़ करती हैं.
6.पुराना कबाड़ और बेकार कागज़ हटाएं
पुराने कागज़ और फ़ाइलें: बेकार कागज़ों, पुराने अख़बारों और अनावश्यक फ़ाइलों के ढेर मानसिक अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं. दिवाली से पहले इन्हें रीसायकल कर लें. वहीं लंबे समय से न पहने गए कपड़ों को दान कर दें या फेंक दें. अलमारी को साफ़-सुथरा और विशाल रखें, अनावश्यक सामान से मुक्त रखें.
7.नकारात्मक या हिंसक तस्वीरें हटाएं
युद्ध, दुःख, गरीबी या हिंसा को दर्शाने वाली तस्वीरें या पेंटिंग्स रखने से बचें. ऐसी तस्वीरें नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं. इन्हें सकारात्मक, शांतिपूर्ण या प्रकृति से प्रेरित कलाकृतियों से बदलें जो सद्भाव और प्रेरणा का संचार करती हों.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
