Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से हटा दें ये 6 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी

1 . टूटी-फूटी और बेकार चीज़ें हटाएं

1

टूटे हुए बर्तन या कांच के बर्तन: टूटे हुए या टूटे हुए कप, गिलास या कांच की चीज़ें हटा दें. माना जाता है कि ये दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक हैं.क्षतिग्रस्त देवी-देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र: यदि आपके पूजा कक्ष में कोई मूर्ति या चित्र खंडित है, तो उसे तुरंत हटा दें. खंडित मूर्तियों की पूजा न करें; बल्कि उन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या किसी पवित्र स्थान पर सम्मानपूर्वक रखें.