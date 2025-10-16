दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट
धर्म
Pragya Bharti | Oct 16, 2025, 11:43 AM IST
1.Diwali 2025 Seeing Bird Significance
रोशनी और खुशियों का त्यौहार दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह पर्व न केवल रोशनी का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और मां लक्ष्मी की कृपा का भी संदेश लेकर आता है. हिंदू धर्म और मान्यताओं में दिवाली के दिन कुछ खास संकेतों को बेहद शुभ माना जाता है. उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार, यदि दिवाली पर कुछ खास पक्षी या जानवर नजर आते हैं, तो यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है और आने वाला समय आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा. आइए जानते हैं, दिवाली पर किन जीवों का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है.
2.watching owl on diwali auspicious
उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. ऐसे में दिवाली के दिन आपको उल्लू दिख जाए, तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है. यदि उल्लू आपके घर के आस-पास उड़ता हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं. माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और धन-वर्षा के योग बन सकते हैं.
3.watching Sparrow on diwali auspicious
भारतीय संस्कृति में गौरैया से जुड़ी कई मान्यताएं और प्राचीन परंपराएं हैं, और इस चिड़िया को बहुत शुभ माना जाता है. गौरैया खुशहाल और सुखमय जीवन का प्रतीक है. घर में या उसके आस-पास गौरैया दिखने का अर्थ है कि आप कुशल और व्यवस्थित जीवनयापन कर रहे हैं. दिवाली के समय इसके दिखने का मतलब होता है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन-धान्य में सालभर वृद्धि होगी.
4.watching Elephant on diwali auspicious
हिंदू धर्म में हाथी को समृद्धि और तीव्र बुद्धि का प्रतीक माना जाता है. अगर दिवाली के दिन आपको यह विशालकाय जीव दिख जाए, तो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं. हाथी का दिखना इस बात का भी संकेत है कि आप अपने जीवन में चल रही दिक्कतों का हल भी खोज पाएंगे. साथ ही, माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा बरसाएंगी.
5.watching peacock on diwali auspicious
भारतीय संस्कृति में मोर को सौंदर्य और आनंद का प्रतीक माना जाता है. न केवल दिवाली के दिन बल्कि कार्तिक के महीने में मोर का दिखना यह संकेत देता है कि घर में खुशियां आएंगी. यह खुशी धन के रूप में आने की प्रबल संभावना रहती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ेगी.
6.watching Parrot on diwali
दिवाली के दिन तोता देखना भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है. सदियों से हमारे समाज में पक्षियों को लेकर कई मान्यताएं रही हैं और तोता उनमें से एक है. तोता को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है. दिवाली के दिन तोते का दिखना यह संकेत देता है कि घर में बुद्धि और विवेक बढ़ेगा, जिससे धन कमाने और उसे व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
7.Significance of Diwali
दिवाली, भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है. सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार, यह त्योहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है. अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में घी के दीये जलाए थे, जिससे अमावस्या की रात भी जगमगा उठी थी.
