Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन

पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व

Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

धर्म

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

दिवाली के खास दिन पर लक्ष्मी का वाहन उल्लू का दिखना धन-वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है. पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से, बुद्धि, स्रमृद्धि, खुशहाली व आनंद के लिए कुछ पक्षियों को शुभ माना जाता है. इन्हें दिवाली के दिन दिखना भी मां लक्ष्मी की कृपा व समृद्धि आने का प्रतीक माना जाता है.

Pragya Bharti | Oct 16, 2025, 11:43 AM IST

रोशनी और खुशियों का त्यौहार दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह पर्व न केवल रोशनी का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और मां लक्ष्मी की कृपा का भी संदेश लेकर आता है. हिंदू धर्म और मान्यताओं में दिवाली के दिन कुछ खास संकेतों को बेहद शुभ माना जाता है. उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार, यदि दिवाली पर कुछ खास पक्षी या जानवर नजर आते हैं, तो यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है और आने वाला समय आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा. आइए जानते हैं, दिवाली पर किन जीवों का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है.

उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. ऐसे में दिवाली के दिन आपको उल्लू दिख जाए, तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है. यदि उल्लू आपके घर के आस-पास उड़ता हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं. माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और धन-वर्षा के योग बन सकते हैं.

भारतीय संस्कृति में गौरैया से जुड़ी कई मान्यताएं और प्राचीन परंपराएं हैं, और इस चिड़िया को बहुत शुभ माना जाता है. गौरैया खुशहाल और सुखमय जीवन का प्रतीक है. घर में या उसके आस-पास गौरैया दिखने का अर्थ है कि आप कुशल और व्यवस्थित जीवनयापन कर रहे हैं. दिवाली के समय इसके दिखने का मतलब होता है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन-धान्य में सालभर वृद्धि होगी.

हिंदू धर्म में हाथी को समृद्धि और तीव्र बुद्धि का प्रतीक माना जाता है. अगर दिवाली के दिन आपको यह विशालकाय जीव दिख जाए, तो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं. हाथी का दिखना इस बात का भी संकेत है कि आप अपने जीवन में चल रही दिक्कतों का हल भी खोज पाएंगे. साथ ही, माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा बरसाएंगी.

भारतीय संस्कृति में मोर को सौंदर्य और आनंद का प्रतीक माना जाता है. न केवल दिवाली के दिन बल्कि कार्तिक के महीने में मोर का दिखना यह संकेत देता है कि घर में खुशियां आएंगी. यह खुशी धन के रूप में आने की प्रबल संभावना रहती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ेगी.

दिवाली के दिन तोता देखना भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है. सदियों से हमारे समाज में पक्षियों को लेकर कई मान्यताएं रही हैं और तोता उनमें से एक है. तोता को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है. दिवाली के दिन तोते का दिखना यह संकेत देता है कि घर में बुद्धि और विवेक बढ़ेगा, जिससे धन कमाने और उसे व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

दिवाली, भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है. सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार, यह त्योहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है. अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में घी के दीये जलाए थे, जिससे अमावस्या की रात भी जगमगा उठी थी.

