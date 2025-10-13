दिवाली पर इन 3 ग्रहों के दुर्लभ संयोग से चमक जाएगी 3 राशियों के जातकों की किस्मत, हाथ लगेगा पैसा

5 . मकर राशि

त्रिग्रही योग मकर राशि वालों के लिए बेहद अच्छा रहेगा. इन्हें करिया में बढ़ोतरी मिलेगी. कर्म भाव में तरक्की और सफलता के योग बन रहे हैं. इस दौरान व्यवसाय में विस्तार हो सकता हे. नौकरी करने वालों के लिए यह समय प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर का लेकर जाएगा. सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा. साथ ही पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और पारिवारिक समर्थन भी मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

