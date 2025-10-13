दिवाली पर इन 3 ग्रहों के दुर्लभ संयोग से चमक जाएगी 3 राशियों के जातकों की किस्मत, हाथ लगेगा पैसा

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 13, 2025, 11:45 AM IST
1.ग्रह गोचर का राशियों पर पड़ता है प्रभाव
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, महीने से लेकर साल में कुछ ग्रह एक राशि से दूसरी राशि और नक्षत्र में गोचर करते हैं. ग्रहों के इस फेरबदल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. यह कुछ के लिए बेहद अशुभ तो कुछ राशियों के जातकों के लिए शुभ होता है.
2.ये ग्रह बनाएंगे त्रिग्रही योग
दिवाली पर त्रिग्रही योग बनने जा रहा है. यह त्रिग्रही योग ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल मिलकर बनाएंगे. इस दुर्लभ योग से कई राशियों के जीवन में भाग्य वृद्धि, आर्थिक लाभ और तरक्की के रास्ते खुलेंगे. आइए जानते हैं किन राशियों को इस शुभ योग का विशेष लाभ मिलेगा.
3.तुला राशि
दिवाली पर बनने जा रहे त्रिग्रही योग का शुभ प्रभाव तुला राशि के जातकों पर पड़ेगा. यह बेहद शुभ समय रहेगा. इस दौरान आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही आपके कार्यस्थल पर मेहनत और योग्यता की सराहना होगी. रुके हुए काम बन जाएंगे. प्रमोशन और सम्मान मिल सकता है. सेहत अच्छी रहेगी.
4.धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग फलदायक साबित होगा. इस समय में इन्हें आर्थिक रूप से वृद्धि होगी. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार में बढ़ोतरी होगी. कोई बड़ी डील हाथ लग सकती हे. इस समय में किया गया निवेश आने वाले समय में लाभ देकर जाएगा. शेयर बाजार या लॉटरी से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं. अटके हुए काम खुद शुरू हो जाएंगे. ये आपको लाभ देकर जाएंगे.
5.मकर राशि
त्रिग्रही योग मकर राशि वालों के लिए बेहद अच्छा रहेगा. इन्हें करिया में बढ़ोतरी मिलेगी. कर्म भाव में तरक्की और सफलता के योग बन रहे हैं. इस दौरान व्यवसाय में विस्तार हो सकता हे. नौकरी करने वालों के लिए यह समय प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर का लेकर जाएगा. सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा. साथ ही पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और पारिवारिक समर्थन भी मिलेगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
