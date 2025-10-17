Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

5 . रुपये का सिक्का

सिक्का धन के आगमन और स्थिरता का प्रतीक है. दिवाली की रात दीयों के नीचे सिक्का रखने से धन और देवी लक्ष्मी की स्थायी कृपा आकर्षित होती है. चूँकि सिक्के धातु से बने होते हैं, इसलिए ये शक्ति, स्थायित्व और भौतिक स्थिरता का प्रतीक हैं. दिवाली की पूजा के बाद, इस सिक्के को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें—ऐसा माना जाता है कि इससे पूरे वर्ष धन का निरंतर प्रवाह बना रहता है.