Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

2 . किन का होता है 3, 5, 6 और 9 मूलांक

अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भाग्य और स्वामी ग्रह तक का पता लगाने के लिए मूलांक देखा जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. ऐसे में आज हम बता रहे हैं मूलांक 3 में किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोग आते हैं. मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 6 किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है.