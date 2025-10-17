FacebookTwitterYoutubeInstagram
UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

एग्जाम कैंसल कराने के लिए स्टूडेंट ने E-Mail पर दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, IP एड्रेस से खुला राज

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का दोहरा वार: हवा हुई जहरीली, न्यूनतम तापमान में भी आई गिरावट

Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

एग्जाम कैंसल कराने के लिए स्टूडेंट ने E-Mail पर दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, IP एड्रेस से खुला राज

एग्जाम कैंसल कराने के लिए स्टूडेंट ने E-Mail पर दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, IP एड्रेस से खुला राज

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का दोहरा वार: हवा हुई जहरीली, न्यूनतम तापमान में भी आई गिरावट

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का दोहरा वार: हवा हुई जहरीली, न्यूनतम तापमान में भी आई गिरावट

5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

धर्म

धर्म

Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

कार्तिक अमावस्या के आसपास काल मां लक्ष्मी आवाहन का सबसे उत्तम काल होता है. अंक शास्त्र की मानें तो इस समय में अलग अलग जन्म तारीखों में जन्मे कुछ लोगों के लिए विशेष योग बन रहे हैं. ये योग इन्हें धन लाभ दिलाएंगे. शुक्र, गुरु और चंद्र के प्रभाव इन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होगी. आइए जानते हैं

नितिन शर्मा | Oct 17, 2025, 11:19 AM IST

1.इन पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा

इन पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा
1

अंक ज्योतिष के अनुसार दिवाली के त्योहार से पूर्व कुछ विशेष योग बन रहे हैं. इन योग का लाभ अलग अलग तारीखों में जन्मे लोगों को मिलेगा. इनमें 3, 5, 6 और 9 मूलांक के लोगों को विशेष लाभ होगा. इनकी किस्मत चमकने के साथ ही धन लाभ के विशेष योग रहे हैं.

2.किन का होता है 3, 5, 6 और 9 मूलांक

किन का होता है 3, 5, 6 और 9 मूलांक
2

अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भाग्य और स्वामी ग्रह तक का पता लगाने के लिए मूलांक देखा जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. ऐसे में आज हम बता रहे हैं मूलांक 3 में किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोग आते हैं. मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 6 किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है.

3.इन्हें बुद्धि से मिलेगा लाभ

इन्हें बुद्धि से मिलेगा लाभ
3

मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु हैं. गुरु ग्रह निर्णायक भूमिका निभाता है. यह दिवाली 2025 आपकी नौकरी, निवेश, करियर से लेकर फैसले लेने की क्षमता देगा. इन्हीं के दम पर आपको सफलता प्राप्त होगी. धन लाभ के योग बनेंगे.

4.व्यापार में होगा बड़ा लाभ

व्यापार में होगा बड़ा लाभ
4

मूलांक 5 वालों का स्वामी ग्रह बुध होता है. इस बार दिवाली बुध और शुक्र का संयोग बन रहा है. ऐसे में इन्हें धन लाभ और तरक्की प्राप्त होगी. व्यापार में धन-प्रवाह बढ़ेगा और अटका हुआ पैसा जल्द मिलेगा, जो लोग मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़े हैं. उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं.

5.वैभव और आकर्षण की होगी प्राप्ति 

वैभव और आकर्षण की होगी प्राप्ति 
5

मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र होता है. दिवाली से पहले शुक्र का गोचर किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों के लिए बेहद लाभदायक है. इन्हें रियल स्टेट, फैशन से लेकर आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति होगी. इन लोगों के लिए यह यह स्वर्ण-अवसर है. प्रेम-संबंध मधुर होंगे.

6.अचानक लाभ और सफलता की होगी प्राप्ति

अचानक लाभ और सफलता की होगी प्राप्ति
6

मूलांक 9 का स्वामी गब्रह मंगल होता है. वहीं मंगल और गुरु की युति शक्ति दे रही है. ऐसी स्थिति में यह आपके लिए यह बेहद शुभ रहने वाला है. यह समय आपको लंबित कार्य पूरे करने, संपत्ति विवाद सुलझाने और करियर-उछाल पाने का अवसर दे सकता है. व्यवसायी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

