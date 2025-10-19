Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत

6 . सकारात्मक ऊर्जा का वाहक

छिपकली का दिखना भी सौभाग्य और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत माना जाता है. अगर दिवाली की रात आपको छिपकली दिखाई दे, तो उसे भगाने के बजाय, मन ही मन देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें और अपने घर में सुख-समृद्धि की कामना करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

