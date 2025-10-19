FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

Diwali Grah Yog 2025: दिवाली पर ग्रहों के संयोग से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, खूब आएगा धन

Diwali Ke Upay: रोशनी की रात दिवाली पर क्या करें और क्या नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के जान लें ये 18 जरूरी नियम

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत

दिवाली-छठ की भीड़ के चलते नहीं तोड़ना रेलवे के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

HomePhotos

धर्म

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत

दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर 2025 यानी आज मनाया जाएगा. इस रात मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी. प्रचलित मान्यता के अनुसार, दिवाली की रात छिपकली का दिखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह घर में देवी महालक्ष्मी के आगमन और धन-समृद्धि के आगमन का संकेत देती है.

नितिन शर्मा | Oct 19, 2025, 09:45 PM IST

1.आर्थिंक तंगी से मुक्ति

आर्थिंक तंगी से मुक्ति
1

ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना पूरे साल आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

Advertisement

2.समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक

समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक
2

माना जाता है कि दिवाली की रात छिपकली देखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है.

3.देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत

देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत
3

ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात छिपकली का दिखना देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह आपके घर में देवी के आगमन का प्रतीक है, जिससे पूरे वर्ष समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है.

4.कर्ज और वित्तीय परेशानियों से मुक्ति

कर्ज और वित्तीय परेशानियों से मुक्ति
4

कुछ मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दौरान छिपकली देखने से वित्तीय बाधाएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है, जिससे आने वाले वर्ष में स्थिर वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है.

TRENDING NOW

5.मंदिर में दिखाई देना बेहद शुभ

मंदिर में दिखाई देना बेहद शुभ
5

दिवाली की रात घर के मंदिर के पास छिपकली दिखाई दे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे अपार धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है.

6.सकारात्मक ऊर्जा का वाहक

सकारात्मक ऊर्जा का वाहक
6

छिपकली का दिखना भी सौभाग्य और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत माना जाता है. अगर दिवाली की रात आपको छिपकली दिखाई दे, तो उसे भगाने के बजाय, मन ही मन देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें और अपने घर में सुख-समृद्धि की कामना करें.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका
एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका
Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश
Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश
Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत
दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत
दिवाली-छठ की भीड़ के चलते नहीं तोड़ना रेलवे के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल
दिवाली-छठ की भीड़ के चलते नहीं तोड़ना रेलवे के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE