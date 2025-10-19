Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानें धन से लेकर भाग्य तक कैसा मिलता है संकेत

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 19, 2025, 09:45 PM IST
1.आर्थिंक तंगी से मुक्ति
ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना पूरे साल आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.
2.समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक
माना जाता है कि दिवाली की रात छिपकली देखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है.
3.देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत
ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात छिपकली का दिखना देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह आपके घर में देवी के आगमन का प्रतीक है, जिससे पूरे वर्ष समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है.
4.कर्ज और वित्तीय परेशानियों से मुक्ति
कुछ मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दौरान छिपकली देखने से वित्तीय बाधाएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है, जिससे आने वाले वर्ष में स्थिर वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है.
5.मंदिर में दिखाई देना बेहद शुभ
दिवाली की रात घर के मंदिर के पास छिपकली दिखाई दे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे अपार धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है.
6.सकारात्मक ऊर्जा का वाहक
छिपकली का दिखना भी सौभाग्य और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत माना जाता है. अगर दिवाली की रात आपको छिपकली दिखाई दे, तो उसे भगाने के बजाय, मन ही मन देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें और अपने घर में सुख-समृद्धि की कामना करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
