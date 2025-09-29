Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Abhay Sharma | Sep 29, 2025, 09:19 PM IST
1.धनतेरस
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है. धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की विधि-विधान से पूजा की जाती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में ऐश्वर्य, धन, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है.
2.कब है धनतेरस?
पंचांग के अनुसार, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर होगी, जिसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगा. इसलिए धनतेरस 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जाएगा.
3.क्या है शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त?
इस दिन शाम 7 बजकर 44 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं, यह पूजा का शुभ मुहूर्त है. शुभ समय पर पर पूजा करने से घर में सुख-शांति और धन-वैभव की वृद्धि होती है.
4.दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर
बता दें कि दिवाली का त्योहार पांच दिनों तक मनाया जाता है, इसमें हर पर्व की अलग विधि और महत्व है. आइए जानें इस साल दीवाली के पांच दिवसीय पर्व में कौन सा त्योहार किस दिन होगा, क्या है दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर
5.त्योहार का कैलेंडर
18 अक्टूबर, 2025 (शनिवार) : धनतेरस, यम दीपम (त्रयोदशी तिथि)
20 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) : छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी (चतुर्दशी तिथि)
21 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) : लक्ष्मी पूजा / मुख्य दिवाली (अमावस्या तिथि)
22 अक्टूबर 2025 (बुधवार) : गोवर्धन पूजा (प्रतिपदा तिथि)
23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) : भाई दूज (द्वितीया तिथि)
6.धनतेरस पर क्या खरीदें
धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसमें सोना और चांदी, तांबे की वस्तुएं, झाड़ू, गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, धनिए के बीज और नमक शामिल है. इस दिन इन चीजों को खरीदकर पूजा करने से घर में संपन्नता, सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.