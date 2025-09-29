Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

3 . क्या है शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त?

इस दिन शाम 7 बजकर 44 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं, यह पूजा का शुभ मुहूर्त है. शुभ समय पर पर पूजा करने से घर में सुख-शांति और धन-वैभव की वृद्धि होती है.