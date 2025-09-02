19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...

Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी
ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 11:33 AM IST
1.असामयिक मृत्यु के संकेत पहले ही मिल गए थे
दिव्या भारती की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है; कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, जबकि कुछ लोग हत्या का संदेह जता रहे हैं. इस बीच, दिव्या की मां मीता भारती का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक्ट्रेस की मौत से जुड़ा एक राज बता रही हैं कि उनके असामयिक मृत्यु के संकेत पहले ही मिल गए थे.
2.दिव्या की जन्म कुंडली में बालारिष्ट योग था
दिव्या भारती की मा मीता भारती का एक पुराना वीडियो इंस्टाग्राम पेज 'ig_divyabharti' पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में वह कहती हैं, "वह पहले ही इस पर ध्यान दे दिया था, क्योंकि दिव्या की जन्म कुंडली में शिशु मृत्यु का योग था."
3.बालारिष्ट योग क्या होता है?
कुंडली में बालारिष्ट योग को बाल मृत्यु योग भी कहा जाता है. ये योग कुछ ग्रहों की स्थिति से बनता है. यह योग शिशु के शीघ्र निधन का संकेत देता है, हालांकि इन योगों के प्रभाव को भंग करने वाले परिहार या उपाय भी होते हैं, लेकिन दिव्या की मां इस योग को भूल गईं थीं.
4.कब बनाता है बाल मृत्यु का योग?
अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव में पाप ग्रहो होते हैं और वह केतु या मंगल से पीड़ित हो तो बाल मृत्यु योग बनता है. वहीं कुछ जातक की कुंडली में अशुभकाल जैसे भद्रा, व्यतिपात आदि में जन्म होने पर भी शिशु मृत्यु योग बनता है.
5.पाप ग्रहों की स्थिति कैसी होती है कुंडली में
लग्न से पंचम और नवम भाव में पाप ग्रहों (शनि, मंगल, राहु, केतु) की उपस्थिति या युति बालारिष्ट योग बनाते हैं. पंचम या नवम भाव के स्वामी का पाप ग्रहों से पीड़ित होना भी बालारिष्ट योग बनाता है, जो स्वयं शिशु की मृत्यु या माता-पिता के लिए कष्टदायक हो सकता है.
6.विशिष्ट ग्रहों की स्थिति भी बनाती है बाल मृत्यु योग
कुछ विशिष्ट ग्रहों की स्थिति भी बनाती है बाल मृत्यु योग. जैसे चंद्र यदि लग्न या चंद्र लग्न से छठे, आठवें, या बारहवें भाव में हो तो यह एक बालारिष्ट योग हो सकता है, वहीं, केतु या मंगल ग्रह का कमजोर या पीड़ित होना भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है.
7.अशुभ काल या मुहूर्त में जन्म
किसी का जातक का जन्म अगर भद्रा, व्यतिपात, वैधृति, ग्रहणकाल, सूर्य संक्रांति, या अमावस्या जैसे अशुभ काल में होता है तो भी बालारिष्ट योग बन जाता है. अष्टम (मृत्यु) भाव में किसी ग्रह की स्थिति भी मृत्यु के कारणों और समय का संकेत देती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
