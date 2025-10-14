FacebookTwitterYoutubeInstagram
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज

Diabetes Risk: मीठा-चीनी छोड़ने के बाद भी शुगर नहीं हो रहा कम, तो ये गलतियां डायबिटीज बढ़ा रही हैं

Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है दवाओं का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

किन लोगों के खून के प्यासे होते हैं मच्छर, आखिरकार चल गया पता कि इन्हें क्या चीज करती है आकर्षित 

बहुत ज्यादा चिकन खाने से बढ़ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और रिसर्च का दावा

Bihar Election 2025: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने चुनाव में ठोकी ताल, भाकपा के टिकट पर पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव

White Hair Remedy: सफेद बाल को ये 3 नेचुरल फॉर्मूले देंगे डार्क ब्राउन टोन, नहीं पड़ेगी कभी कैमिकल हेयर डाई की जरूरत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में जल्द होगी ठंड की एंट्री, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

धर्म

Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

दिवाली का पावन त्योहार न केवल रोशनी का प्रतीक है, बल्कि आस्था, समृद्धि और सकारात्मकता का भी प्रतीक है. दिवाली में लक्ष्मी पूजा की जाती है और उससे पहले धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी की जाती है. आइए जानते हैं इनकी तारीख से लेकर त्योहार के शुभ मुहूर्त.

नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 11:18 AM IST

1.धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की तारीख

धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की तारीख
1

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दिवाली हर साल अमावस्या को मनाई जाती है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्थिर लग्न में लक्ष्मीजी और गणेशजी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. स्थिर लग्न में दिवाली की पूजा विशेष रूप से रात के समय करनी चाहिए. साल भर आने वाले त्योहारों में दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान से की जाती है. दिवाली से पहले धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. दिवाली का त्योहार भाई दूज तक चलता है.

2.यह गणेश लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त

यह गणेश लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त
2

इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, अमावस्या मास की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 2.32 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 4.26 बजे तक रहेगी. इस दिन दोपहर 2.19 बजे गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है.

3.धनतेरस से भाई दूज तक की तिथियां

धनतेरस से भाई दूज तक की तिथियां
3

हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1.20 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 54 बजे तक रहेगा. काली चौदस या नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन होगी. 

4.इस दिन होगी दिवाली

इस दिन होगी दिवाली
4

दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन होगी. वहीं गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को बुधवार के दिन मनाई जाएगी. इसके अगले दिन भाईदूज 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी. 

5.धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त

धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त
5

धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को सुबह 1.20 बजे से 19 अक्टूबर को दोपहर 1.54 बजे तक रहेगा. दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 7.10 बजे से रात 9.10 बजे तक और दोपहर 1.38 बजे से 3.52 बजे तक रहेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

