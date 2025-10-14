Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 11:18 AM IST
1.धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की तारीख
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दिवाली हर साल अमावस्या को मनाई जाती है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्थिर लग्न में लक्ष्मीजी और गणेशजी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. स्थिर लग्न में दिवाली की पूजा विशेष रूप से रात के समय करनी चाहिए. साल भर आने वाले त्योहारों में दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान से की जाती है. दिवाली से पहले धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. दिवाली का त्योहार भाई दूज तक चलता है.
2.यह गणेश लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त
इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, अमावस्या मास की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 2.32 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 4.26 बजे तक रहेगी. इस दिन दोपहर 2.19 बजे गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है.
3.धनतेरस से भाई दूज तक की तिथियां
हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1.20 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 54 बजे तक रहेगा. काली चौदस या नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन होगी.
4.इस दिन होगी दिवाली
दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन होगी. वहीं गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को बुधवार के दिन मनाई जाएगी. इसके अगले दिन भाईदूज 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी.
5.धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त
धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को सुबह 1.20 बजे से 19 अक्टूबर को दोपहर 1.54 बजे तक रहेगा. दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 7.10 बजे से रात 9.10 बजे तक और दोपहर 1.38 बजे से 3.52 बजे तक रहेगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
