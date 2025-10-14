Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

1 . धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की तारीख

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दिवाली हर साल अमावस्या को मनाई जाती है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्थिर लग्न में लक्ष्मीजी और गणेशजी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. स्थिर लग्न में दिवाली की पूजा विशेष रूप से रात के समय करनी चाहिए. साल भर आने वाले त्योहारों में दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान से की जाती है. दिवाली से पहले धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. दिवाली का त्योहार भाई दूज तक चलता है.