Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

1 . Dhanteras 2025 Shopping Guide

दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है. इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और यह सोने-चांदी समेत शुभ धातुओं की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. यह पर्व भगवान धन्वंतरि को समर्पित है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं. अक्सर लोग धनतेरस की शुभता को समझते हुए भी, सस्ते के चक्कर में या जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं, जिन्हें शास्त्रों में अशुभ माना गया है. पंडित जगदीश द्विवेदी के अनुसार, धनतेरस पर कुछ धातुओं और सामानों को खरीदने से बचना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है.