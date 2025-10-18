Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट
धर्म
Pragya Bharti | Oct 18, 2025, 03:02 PM IST
1.Dhanteras 2025 Shopping Guide
दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है. इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और यह सोने-चांदी समेत शुभ धातुओं की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. यह पर्व भगवान धन्वंतरि को समर्पित है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं. अक्सर लोग धनतेरस की शुभता को समझते हुए भी, सस्ते के चक्कर में या जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं, जिन्हें शास्त्रों में अशुभ माना गया है. पंडित जगदीश द्विवेदी के अनुसार, धनतेरस पर कुछ धातुओं और सामानों को खरीदने से बचना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है.
2.स्टील के बर्तन
धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना वर्जित माना जाता है. स्टील एक मिश्र धातु है और इसे बनाने में लोहे का प्रयोग होता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, स्टील खरीदना घर में अशुभ ऊर्जा ला सकता है और समृद्धि के लिए सही नहीं माना जाता.
3.एल्युमीनियम के बर्तन या पात्र
लोहे की तरह, एल्युमीनियम को भी धनतेरस के लिए अशुभ धातु माना गया है. पंडित के अनुसार, एल्युमीनियम के बर्तन खरीदने से घर में दरिद्रता आती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न करता है.
4.लोहे से बनी वस्तुएं
शास्त्रों के अनुसार, लोहे से बनी वस्तुओं को धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए. लोहा शनि ग्रह से संबंधित है. लोहे की खरीदारी को अशुभ माना जाता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
5.धनतेरस पर क्या खरीदना है शुभ?
पंडित जी के अनुसार, यदि आप धनतेरस पर खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो ये वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ है. सोना-चांदी के आभूषण, पूजा के पात्र या सिक्के खरीद सकते हैं. इसके अलावा, पीतल और कांसा भी भगवान धन्वंतरि की धातुएं मानी जाती हैं. इन्हें खरीदना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बेहद लाभकारी होता है. साथ ही, धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश के सिक्के या मूर्ति भी खरीदकर पूजन करना शुभ माना गया है.
6.यदि पैसे की कमी हो तो क्या करें?
यदि आपके पास स्वर्ण या रजत आभूषण खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो परेशान न हों. धनतेरस का अर्थ केवल महंगा सोना खरीदना नहीं है. पैसे का अभाव हो तो आप स्टील या लोहे की जगह पीतल या कांसा से बने एक कटोरी, ग्लास या कोई छोटा बर्तन खरीद सकते हैं. यह भी उतना ही शुभ माना जाता है.
7.रोगों की अधिकता से बचें
अशुभ धातुओं जैसे- लोहा, एल्युमीनियम को खरीदने से घर में न केवल आर्थिक तंगी आती है, बल्कि रोगों की अधिकता भी बढ़ सकती है. इसलिए, संभव हो तो ऐसी वस्तुओं को ही खरीदें, जो शास्त्रों में शुभ बताई गई हैं.
