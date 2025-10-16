Dhanteras 2025 Daan: धनतेरस पर इन चीजों का दान करना होता है बेहद शुभ, सुख समृद्धि से भर जाता है घर

2 . अन्न और भोजन का दान

धनतेरस पर मां धनवंतरी की पूजा अर्चना करने के साथ ही अन्न और भोजन का दान करना बेहद शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी के साथ ही अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इसलिए व्यक्ति को चावल, दाल, चीनी, आटा और तेल का दान करना करना चाहिए.