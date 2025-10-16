Dhanteras 2025 Daan: धनतेरस पर इन चीजों का दान करना होता है बेहद शुभ, सुख समृद्धि से भर जाता है घर

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 16, 2025, 01:17 PM IST
1.इस दिन मनाई जाएगी धनतेरस
इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इसके दो दिन बाद 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में धनतेरस पर पूजा अर्चना करने के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है. इन चीजों के दान मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
2.अन्न और भोजन का दान
धनतेरस पर मां धनवंतरी की पूजा अर्चना करने के साथ ही अन्न और भोजन का दान करना बेहद शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी के साथ ही अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इसलिए व्यक्ति को चावल, दाल, चीनी, आटा और तेल का दान करना करना चाहिए.
3.वस्त्रों का करें दान
धनतेरस पर गरीब और लाचार व्यक्ति को वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है. इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर हो जाता है. साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है. ऐसे में पीले या लाल रंग के वस्त्र दान करना बेहद शुभ होता है. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
4.तेल और घी का दान
धनतेरस पर देशी घी और तेल का दान करना भी बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से जीवन का अंधकार दूर होता है. संकटों से मुक्ति मिलती है. सरसों के तेल या देसी घी का दान करें. ताकि दूसरे भी अपने घर में दीपक जला सकें.
5.झाड़ू का दान
धनतेरस पर मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति के घर में झाड़ू का दान करना बेहद शुभ होता है. इससे फालतू खर्च, बीमारी और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है. घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है.
6.सुहाग की चीजों का दान
दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करना बेहद शुभ होता है. इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
