धर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है. धनतेरस पर धन कुबेर की पूजा अर्चना करने के साथ ही इस दिन सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू लेना भी बेहद शुभ होता है. वहीं यह समय अगर शुभ समय पर लिया जाये तो कई गुणा अच्छे फल प्रदान करता है. आइए जानते हैं धनतेरस पर सामान अनुसार खरीदारी का शुभ समय.

नितिन शर्मा | Oct 17, 2025, 09:02 AM IST

1.इस दिन है धनतेरस

इस दिन है धनतेरस
1

धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. इस बार यह तिथि 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. ऐसे में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. आइए जानते हैं इस दिन खरीदारी का शुभ समय क्या है. 

2.सामान के साथ अलग है खरीदारी का समय

सामान के साथ अलग है खरीदारी का समय
2

ज्योतिष की मानें तो हर सामान खरीदने का एक अलग मुहूर्त, लग्न और नक्षत्र होता है. ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीद रहे हैं तो यह चर लग्न में लेना बेहद शुभ होता है. वहीं वाहन से लेकर जमीन खरीदना द्विस्वभाव लग्न में लेना फलदायक होता है.

3.इस समय खरीदें सोना चांदी

इस समय खरीदें सोना चांदी
3

धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनविार को दोपहर 2 बजकर 5 मिनट से शुरू हो जाएगी. इसी के साथ ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी शुरू होगा. अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इसका शुभ समय स्थिर चर लग्न में होगा. दोपहर 2 बजकर 21 मिनट से 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. वहीं इसके बाद शाम 6 बजकर 59 मिनट से शाम 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा.

4.जमीन फ्लैट की खरीदारी

जमीन फ्लैट की खरीदारी
4

वहीं धनतेरस पर जमीन फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो इसका सबसे शुभ समय स्थिर लग्न में होता है. यह समय दोपहर 2 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. इस समय कोई भी प्रॉपर्टी लेना बेहद शुभ होगा.

5.किचन का सामान

किचन का सामान
5

किचन में हर दिन काम आने वाले बर्तन या दूसरी चीजें धनतेरस पर खरीदना शुभ होता है. इसका शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन दोपहर 2 बजकर 05  मिनट से लेकर रात 8 बजकर 10 मिनट तक शुभ रहेगा.

6.वाहन खरीदने का शुभ समय

वाहन खरीदने का शुभ समय
6

वैसे तो कुछ लोग शनिवार को लोहा या वाहन लेने से परहेज करते हैं, लेकिन धनतेरस के शुभ मुहूर्त और चर लग्न में वाहन का खरीदा जा सकता है. यह बेहद शुभ समय है. इसलिए धनतेरस पर वाहन खरीदने का शुभ समय 12 बजकर 36 मिनट से दोपहर 2 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

