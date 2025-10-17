Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

6 . वाहन खरीदने का शुभ समय

6

वैसे तो कुछ लोग शनिवार को लोहा या वाहन लेने से परहेज करते हैं, लेकिन धनतेरस के शुभ मुहूर्त और चर लग्न में वाहन का खरीदा जा सकता है. यह बेहद शुभ समय है. इसलिए धनतेरस पर वाहन खरीदने का शुभ समय 12 बजकर 36 मिनट से दोपहर 2 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

