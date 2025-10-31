FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

धमकी को लेकर सांसद रवि किशन का पोस्ट, कहा-मैं धमकियों से न डरूंगा, न झुकूंगा, मेरे सम्मान और आस्था पर प्रहार किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

HomePhotos

धर्म

Devuthani Ekadashi 2025: आज देवउठनी एकादशी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, सफलता, तरक्की और पैसा जीवनभर मिलेगा

आज 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और भगवान विष्णु चार महीने की निद्रा से आज जाग रहे हैं. इस मौके पर अगर आप अपना भाग्योदय चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय जरूर कर लें. जीवन में सफलता, तरक्की और पैसे की कभी कमी नहीं होगी,

ऋतु सिंह | Oct 31, 2025, 07:01 PM IST

1.इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है

इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है
1

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं और विवाह, मुंडन, गृह स्नान आदि सभी शुभ कार्य इसी दिन पुनः आरंभ किए जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, तुलसी और शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.
 

Advertisement

2. राशि के अनुसार देवउठनी एकादशी पर क्या करें

राशि के अनुसार देवउठनी एकादशी पर क्या करें
2

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन अक्षय पुण्य प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर, शनिवार को रखा जाएगा. जानिए अपनी राशि के अनुसार देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.
 

3.मेष राशि

मेष राशि
3

मेष राशि के लोगों को एकादशी की शाम तुलसी पर लाल फूल और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए. भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ही ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए.
 

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

वृषभ राशि के लोग दूध और चावल की खीर का भोग लगाएँ. साथ ही शालिग्राम को दूध से स्नान कराएँ. शाम के समय दीपक जलाएँ और ॐ ह्रीं लक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें.
 

TRENDING NOW

5.मिथुन राशि

मिथुन राशि
5

मिथुन राशि के लोगों को हरे मूंग का दान करना चाहिए. इसके बाद तुलसी पूजन करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इसके बाद ॐ बं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.
 

6.कर्क राशि

कर्क राशि
6

कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. हल्दी का गोला चढ़ाएँ.
 

7.सिंह राशि

सिंह राशि
7

सिंह राशि के जातकों को गुड़ और गन्ना अर्पित करना चाहिए. सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए.
 

8.कन्या राशि

कन्या राशि
8

कन्या राशि के जातकों को गरीबों और जरूरतमंदों को हरे कपड़े और फल दान करने चाहिए.इसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
 

9.तुला राशि

तुला राशि
9

तुला राशि के जातकों को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चीनी और सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए.तुलसी के वृक्ष पर लाल धागा बांधें.
 

10.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
10

वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन विष्णु मंदिर जाकर पीले वस्त्र और फल दान करने चाहिए.तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें.
 

11.धनु राशि

धनु राशि
11

धनु राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और चने की दाल अर्पित करनी चाहिए. साथ ही ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए.
 

12.मकर राशि

मकर राशि
12

मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएँ. पूजा के लिए नीले रंग के आसन का प्रयोग करें. ॐ महात्मे नमः और ॐ लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें.
 

13.कुंभ राशि

कुंभ राशि
13

कुंभ राशि के जातक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएँ. गरीबों को तिल या ऊनी वस्त्र दान करें. ॐ महाकाय नमः और ॐ वसुधायै नमः मंत्र का जाप करें.
 

14.मीन राशि

मीन राशि
14

मीन राशि के लोग भगवान विष्णु को केला और हल्दी अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. ॐ निर्गुणाय नमः और ॐ कमलाये नमः मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
Devuthani Ekadashi 2025: आज देवउठनी एकादशी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, सफलता, तरक्की और पैसा जीवनभर मिलेगा
आज देवउठनी एकादशी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, सफलता, तरक्की और पैसा जीवनभर मिलेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE