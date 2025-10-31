Devuthani Ekadashi 2025: आज देवउठनी एकादशी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, सफलता, तरक्की और पैसा जीवनभर मिलेगा

1 . इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं और विवाह, मुंडन, गृह स्नान आदि सभी शुभ कार्य इसी दिन पुनः आरंभ किए जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, तुलसी और शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

