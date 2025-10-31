Devuthani Ekadashi 2025: आज देवउठनी एकादशी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, सफलता, तरक्की और पैसा जीवनभर मिलेगा

धर्म
ऋतु सिंह | Oct 31, 2025, 07:01 PM IST
1.इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है
सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं और विवाह, मुंडन, गृह स्नान आदि सभी शुभ कार्य इसी दिन पुनः आरंभ किए जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, तुलसी और शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.
2. राशि के अनुसार देवउठनी एकादशी पर क्या करें
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन अक्षय पुण्य प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर, शनिवार को रखा जाएगा. जानिए अपनी राशि के अनुसार देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.
3.मेष राशि
मेष राशि के लोगों को एकादशी की शाम तुलसी पर लाल फूल और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए. भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ही ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए.
4.वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग दूध और चावल की खीर का भोग लगाएँ. साथ ही शालिग्राम को दूध से स्नान कराएँ. शाम के समय दीपक जलाएँ और ॐ ह्रीं लक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें.
5.मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों को हरे मूंग का दान करना चाहिए. इसके बाद तुलसी पूजन करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इसके बाद ॐ बं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.
6.कर्क राशि
कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. हल्दी का गोला चढ़ाएँ.
7.सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को गुड़ और गन्ना अर्पित करना चाहिए. सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए.
8.कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को गरीबों और जरूरतमंदों को हरे कपड़े और फल दान करने चाहिए.इसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
9.तुला राशि
तुला राशि के जातकों को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चीनी और सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए.तुलसी के वृक्ष पर लाल धागा बांधें.
10.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन विष्णु मंदिर जाकर पीले वस्त्र और फल दान करने चाहिए.तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें.
11.धनु राशि
धनु राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और चने की दाल अर्पित करनी चाहिए. साथ ही ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए.
12.मकर राशि
मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएँ. पूजा के लिए नीले रंग के आसन का प्रयोग करें. ॐ महात्मे नमः और ॐ लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें.
13.कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएँ. गरीबों को तिल या ऊनी वस्त्र दान करें. ॐ महाकाय नमः और ॐ वसुधायै नमः मंत्र का जाप करें.
14.मीन राशि
मीन राशि के लोग भगवान विष्णु को केला और हल्दी अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. ॐ निर्गुणाय नमः और ॐ कमलाये नमः मंत्र का जाप करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
