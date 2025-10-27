Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 27, 2025, 11:32 AM IST
1.देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा
देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है. यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है. इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है. इस दिन से विवाह, मुंडन और गृहप्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है.
2.आइए जाने कहां कहां है दीपक
देवउठनी एकादशी पर व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. इस दिन व्रत और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है. इस दिन पूजा-पाठ और व्रत के साथ-साथ रात के समय घर में कुछ जगहों पर दीपक जलाने से समृद्धि आती है. जानिए देवउठनी एकादशी पर घर में कहाँ-कहाँ दीपक जलाएं.
3.एकादशी कब है
पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर, शनिवार को मनाई जाएगी. इस दिन से चातुर्मास का अंत और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.
4.घर का मुख्य प्रवेश द्वार
देवउठनी एकादशी की रात घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के घी से भरे दीपक जलाने चाहिए. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे सुख-शांति बनी रहती है. घर में धन-समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती.
5.पीपल के पेड़ के नीचे
देवउठनी एकादशी की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी सात बार परिक्रमा करें.ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ मिलता है.
6.रसोईघर में लाइट जलाएं
देवउठनी एकादशी की रात रसोई में भी दीपक जलाना चाहिए. यह स्थान देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है. यहाँ दीपक जलाने से घर में अन्न की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है.
7.तुलसी के पौधे के नीचे जलाएं दीपक
देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी के पांच दीपक जलाने चाहिए. तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं. इसलिए तुलसी के सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन की परेशानियाँ दूर होती हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
