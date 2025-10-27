Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

1 . देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा

देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है. यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है. इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है. इस दिन से विवाह, मुंडन और गृहप्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है.