धर्म

Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व

देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही दीये जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह पवित्र दिन भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा (चातुर्मास) से जागरण का प्रतीक है. इस दिन कुछ दीपक जलाने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

नितिन शर्मा | Oct 31, 2025, 01:10 PM IST

1.देव उठनी एकादशी 2025 पूजा समय

देव उठनी एकादशी 2025 पूजा समय
1

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 बजे शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगी. इसलिए, देव उठनी एकादशी के लिए व्रत और अनुष्ठान 1 नवंबर 2025 को सूर्योदय के अनुसार मनाया जाएगा.

2.देवउठनी एकादशी पर जलाने के लिए शुभ दीयों की संख्या

देवउठनी एकादशी पर जलाने के लिए शुभ दीयों की संख्या
2

आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, लेकिन 5 दीये लाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. दीये जलाने के लिए हमेशा शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें और उन्हें तुलसी के पौधे के पास रखें.

3.1 दीया

1 दीया
3

माना जाता है कि रात में रसोई में एक दीया जलाने से घर में समृद्धि आती है और अन्न व धन की प्रचुरता बनी रहती है. घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने एक और दीया जलाएं और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए उसकी सात बार परिक्रमा करें.

4.2 दीये

2 दीये
4

मुख्य द्वार के दोनों ओर एक-एक दीया रखें. इससे सकारात्मकता आती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

5.5 दीये 

5 दीये 
5

अगर आप ज़्यादा दीये नहीं जला सकते, तो 5 दीये जलाना ज़रूरी माना जाता है. ये 5 देवताओं (भगवान गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु) या पांच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

6.7 दीये

7 दीये
6

कुछ क्षेत्रों में, भक्त सप्ताह के सात दिनों और सात आध्यात्मिक लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 दीये जलाते हैं.

7.11,000 दीये महापुण्य के लिए

11,000 दीये महापुण्य के लिए
7

धनी भक्त कभी-कभी कार्तिक माह के अनुष्ठानों की तरह 11,000 दीये जलाने का संकल्प लेते हैं. इसे महापुण्य माना जाता है.

8.11 बातियों वाला दीया

11 बातियों वाला दीया
8

पीपल के पेड़ के नीचे 11 बातियों वाला दीया जलाने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं. भगवान विष्णु की पूजा के दौरान चतुर्मुखी दीया भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सभी दिशाओं में शांति और खुशी का प्रतीक है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

