November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल
Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी
NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 31, 2025, 01:10 PM IST
1.देव उठनी एकादशी 2025 पूजा समय
पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 बजे शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगी. इसलिए, देव उठनी एकादशी के लिए व्रत और अनुष्ठान 1 नवंबर 2025 को सूर्योदय के अनुसार मनाया जाएगा.
2.देवउठनी एकादशी पर जलाने के लिए शुभ दीयों की संख्या
आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, लेकिन 5 दीये लाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. दीये जलाने के लिए हमेशा शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें और उन्हें तुलसी के पौधे के पास रखें.
3.1 दीया
माना जाता है कि रात में रसोई में एक दीया जलाने से घर में समृद्धि आती है और अन्न व धन की प्रचुरता बनी रहती है. घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने एक और दीया जलाएं और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए उसकी सात बार परिक्रमा करें.
4.2 दीये
मुख्य द्वार के दोनों ओर एक-एक दीया रखें. इससे सकारात्मकता आती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.
5.5 दीये
अगर आप ज़्यादा दीये नहीं जला सकते, तो 5 दीये जलाना ज़रूरी माना जाता है. ये 5 देवताओं (भगवान गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु) या पांच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) का प्रतिनिधित्व करते हैं.
6.7 दीये
कुछ क्षेत्रों में, भक्त सप्ताह के सात दिनों और सात आध्यात्मिक लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 दीये जलाते हैं.
7.11,000 दीये महापुण्य के लिए
धनी भक्त कभी-कभी कार्तिक माह के अनुष्ठानों की तरह 11,000 दीये जलाने का संकल्प लेते हैं. इसे महापुण्य माना जाता है.
8.11 बातियों वाला दीया
पीपल के पेड़ के नीचे 11 बातियों वाला दीया जलाने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं. भगवान विष्णु की पूजा के दौरान चतुर्मुखी दीया भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सभी दिशाओं में शांति और खुशी का प्रतीक है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से