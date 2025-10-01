Day 9 of Navratri 2025: नवरात्रि के 9वें दिन आज करें मां सिद्धिदात्री की आराधना, जानें माता रानी का मंत्र, भोग और आरती

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 01, 2025, 07:55 AM IST
1.भगवान शिव ने प्राप्ति की सिद्धियां
1 अक्टूबर 2025 यानी आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी. माता रानी के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. देवीपुराण के अनुसार, भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था. शस्त्रों में सिद्धिदात्री माता को सिद्धि और मोक्ष की देवी का रूप बताया गया है.
2.नवरात्रि के 9वें दिन इस मुहूर्त में करें मां सिद्धिदात्री की पूजा
ब्रह्म मुहूर्त 04:37 ए एम से 05:25 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:35 पी एम
विजय मुहूर्त 02:10 पी एम से 02:58 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:08 पी एम से 06:32 पी एम
अमृत काल 02:56 ए एम, अक्टूबर 01 से 04:40 ए एम, अक्टूबर 01
निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:35 ए एम, अक्टूबर 01
3.प्रिय भोग और पुष्प
मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग प्रसाद, चने, हलवा, पूड़ी, खीर और नारियल है. इसके साथ ही माता रानी को पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए. ऐसे वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करना चाहिए. माता रानी को पीले और लाल रंग पुष्प बेहद प्रिय हैं.
4.मां सिद्धिदात्री मंत्र
ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः
5.मां सिद्धिदात्री की आरती
जय सिद्धिदात्री मां, तू सिद्धि की दाता.
तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता.
तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि.
तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि.
कठिन काम सिद्ध करती हो तुम.
जभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम.
तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है.
तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है.
रविवार को तेरा सुमिरन करे जो.
तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो.
तू सब काज उसके करती है पूरे.
कभी काम उसके रहे ना अधूरे.
तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया.
रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया.
सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली.
जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली.
हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा.
महा नंदा मंदिर में है वास तेरा.
मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता.
भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता.