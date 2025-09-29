Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 29, 2025, 10:58 PM IST
1.मां महागौरी
नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी को समर्पित है. मां महागौरी देवी काली का एक रूप हैं.माता महागौरी को सुंदरता, शुद्धता, शांति और दया की देवी कहा जाता है. इनकी पूजा से मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि में वृद्धि होती है.
2.अष्टमी तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत, 29 सितंबर को शाम 04 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. 30 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को अष्टमी पूजा और कन्या पूजा का दिन रहेगा. आइए जानते हैं मां महागौरी की पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी- पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र, रंग, भोग और आरती.
3.मां महागौरी पूजा शुभ मुहूर्त (Maa Mahagauri Puja Muhurat)
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:37 से 05:25 तक
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11:47 से 12:35 तक
कन्या पूजा का मुहूर्त- सुबह 10:40 से 12:10 तक
4.मां महागौरी पूजा विधि (Maa Mahagauri Puja Vidhi)
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहन लें. पूजा स्थल की साफ-सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें. अब मां महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगाजल से अभिषेक करें. मां को लाल चंदन, कुमकुम, अक्षत, लाल फूल, लाल चुनरी आदि अर्पित करें. साथ ही फल, खीर का भोग और मिष्ठान भी चढ़ाएं. इसके बाद धूप-दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें. मंत्र जाप करें और फिर आरती करें. दुर्गा अष्टमी के दिन कई लोग हवन भी कराते हैं.
5.मां महागौरी का प्रिय भोग (Navratri Day 8 Bhog)
मां महागौरी को दुर्गा अष्टमी के दिन नारियल का भोग जरूर लगाएं. इसके साथ ही आप हलवा, पुड़ी, काला चना और खीर का भोग भी लगा सकते हैं.
6.मां महागौरी का प्रिय रंग
मां महागौरी को गुलाबी रंग अतिप्रिय है. इसलिए मां को पूजा में गुलाबी रंग की चीजें अर्पित करें. आप स्वयं भी पूजा में गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें.
7.मां महागौरी पूजा मंत्र
प्रार्थना मंत्र
श्वेते वृषे समरूढा श्वेताम्बराधरा शुचिः.
महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा.
देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:.
स्तुति मंत्र
या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:.
जप मंत्र
ॐ देवी महागौर्यै नमः.
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नम:.
8.मां महागौरी आरती
जय महागौरी जगत की माया.
जया उमा भवानी जय महामाया..
हरिद्वार कनखल के पासा.
महागौरी तेरा वहां निवासा..
चंद्रकली और ममता अंबे.
जय शक्ति जय जय मां जगदंबे..
भीमा देवी विमला माता.
कौशिकी देवी जग विख्याता..
हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा.
महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा..
सती ‘सत' हवन कुंड में था जलाया.
उसी धुएं ने रूप काली बनाया..
बना धर्म सिंह जो सवारी में आया.
तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया..
तभी मां ने महागौरी नाम पाया.
शरण आनेवाले का संकट मिटाया..
शनिवार को तेरी पूजा जो करता.
मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता..
भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो.
महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो..