Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

8 . मां महागौरी आरती

8

जय महागौरी जगत की माया.

जया उमा भवानी जय महामाया..

हरिद्वार कनखल के पासा.

महागौरी तेरा वहां निवासा..

चंद्रकली और ममता अंबे.

जय शक्ति जय जय मां जगदंबे..

भीमा देवी विमला माता.

कौशिकी देवी जग विख्याता..

हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा.

महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा..

सती ‘सत' हवन कुंड में था जलाया.

उसी धुएं ने रूप काली बनाया..

बना धर्म सिंह जो सवारी में आया.

तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया..

तभी मां ने महागौरी नाम पाया.

शरण आनेवाले का संकट मिटाया..

शनिवार को तेरी पूजा जो करता.

मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता..

भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो.

महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो..