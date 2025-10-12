Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान 

5 . घर-परिवार को साथ लेकर चलती हैं

इस मूलांक की लड़कियां किसी का भी दिल आसानी से जीत लेती हैं. इतना ही नहीं इनके बातचीत करने का तरीका सबसे खास होता है. इस मूलांक की बेटियां घर-परिवार को साथ लेकर चलती हैं और परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती हैं.