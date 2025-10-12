Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान 

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन
Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 01:48 PM IST
1.मूलांक 2
अंक ज्योतिष अनुसार, जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 की लड़कियां अपने माता-पिता के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं.
2.माता-पिता से खास लगाव
मूलांक 2 की बेटियां काफी भावुक होती हैं और इनका अपने माता-पिता से खास लगाव होता है. इतना ही नहीं, इस मूलांक की लड़कियां अपने से जुड़े लोगों का खास ख्याल रखती हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं.
3.पैसा कमाने, योजना बनाने में माहिर
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक की लड़कियां कठिन-से-कठिन परिस्थिति में भी अपना संयम बनाए रखती हैं. इतना ही नहीं, मूलांक 2 की लड़कियां धन कमाने से लेकर योजना बनाने तक यह सभी कार्यों में माहिर होती हैं.
4.मेहनती और दिमाग से शातिर
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक की बेटियां काफी मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं. इस वजह से ये करियर में काफी आगे जाती हैं और इनके भाग्य में बड़ी अधिकारी बनने का योग भी होता है.
5.घर-परिवार को साथ लेकर चलती हैं
इस मूलांक की लड़कियां किसी का भी दिल आसानी से जीत लेती हैं. इतना ही नहीं इनके बातचीत करने का तरीका सबसे खास होता है. इस मूलांक की बेटियां घर-परिवार को साथ लेकर चलती हैं और परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती हैं.
6.दूसरों की मदद में आगे
मूलांक 2 की लड़कियां हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं और वे समाज में भी अपनी भूमिका निभाती हैं. जरूरतमंदों की मदद करती हैं. इनकी उदारता और मदद करने की आदत ही इन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है.