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धर्म

Numerology: पिता की तकदीर को अपनी किस्मत से जोड़ देती हैं इन 3 मूलांक पर जन्मीं बेटियां, मानी जाती हैं Divine Daughter 

karmic connection between father and daughter: कुछ लड़कियों का जन्म अपने पिता के कर्मा सुधारने के लिए होता है. ये बेटियां पिता की तकदीर को अपनी तकदीर से जोड़ देती हैं और इससे अचानक से घर-परिवार में खुशियां और तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 07, 2026, 01:35 PM IST

1. पिता की अध्यात्मिक गुरु बनती हैं ये बेटियां

पिता की अध्यात्मिक गुरु बनती हैं ये बेटियां
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कुछ बेटियां सिर्फ़ अपने पिता का प्यार पाने के लिए पैदा नहीं होती हैं, बल्कि वो अपने पिता के ऐसे कर्मों को सुधारने आती हैं जो जाने-अनजाने पिता की प्रगति में बाधा डालती हैं. ये बेटियां पति के लिए ईश्वर का उपहार होती हैं. ये अपने पिता की अध्यात्मिक गुरु बन घर-परिवार की तरक्की और किस्मत दोनों चमकाती हैं. ईश्वर इन्हें पिता की किस्मत को रिपेयर करने के लिए भेजते हैं. तोअगर आप यह पढ़ रहे हैं, तो यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, यह संदेश आपके लिए ही है.चलिए जानें कौन सी हैं वो मूलांक वाली लड़कियां जो फादर के लिए डिवाइन डॉटर कही जाती हैं. Photo Credit: AI

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2.मूलांक  7

मूलांक  7
2

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की  7,16 या 25 को होता है वह पिता के लिए किसी स्प्रिचुअल मार्गदर्शक से कम नहीं होती हैं. इन बेटियों में अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ होती है. वह हर चीज़ को गहराई से महसूस करती है. वह उन भावनाओं को समझती है जिन्हें दूसरे छिपाते हैं. अगर पिता अंदर से कटा हुआ या भ्रमित महसूस करते हैं, तो उसकी मौजूदगी उन्हें धीरे से सच्चाई और आत्म-जागरूकता की ओर वापस ले जाती है. वह सिर्फ़ एक बेटी नहीं होती हैं, बल्कि वह उनकी खामोश आध्यात्मिक गुरु हैं और पिता को ऐसे सजेशन देती हैं जो उनकी तरक्की के रास्ते को बुलंद करते हैं. इन लड़कियों के जन्म के साथ ही पिता का अंहकार, गुस्सा और अकेलापन खत्म होने लगाता है और वो अपने सक्सेक के लिए फोकस हो जाते हैं. Photo Credit: AI

3.मूलांक 8

मूलांक 8
3

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 8,17 या 26 को होता है वह मूलांक 8 की होती हैं. ऐसी बेटियों में ताक़त और कर्मों की शक्ति होती है. ज़िंदगी इनकी परीक्षा भले ही लेती है, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से मज़बूत और समझदार होती है. वह अपने पिता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. अनुशासित, ज़िम्मेदार और स्थिर बनने के लिए वह पिता को मोटिवेट करती हैं. वह सिर्फ़ उनका साथ ही नहीं देती…बल्कि उन्हें ज़िंदगी में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाती है. Photo Credit: AI

4.मूलांक 9

मूलांक 9
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किसी भी महीने की 9, 18 या 27  को जन्मी लड़कियां मूलांक 9 की कही जाती हैं. इस बेटी में घाव भरने और चीज़ों को खत्म करने की ऊर्जा होती है. पुराना गुस्सा, परिवार का दर्द, भावनात्मक बोझ . वह इन सबको खत्म करने के लिए आती है. वह माफ़ करना, चीज़ों को जाने देना और शांति सिखाती है.वह परिवार के पुराने चक्रों को तोड़ने वाली होती है. Photo Credit: AI

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5.कर्मों को बदलती हैं ऐसी बेटियां

कर्मों को बदलती हैं ऐसी बेटियां
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एक बेटी लक्ष्मी (समृद्धि) और दुर्गा (शक्ति) दोनों होती है. वह सिर्फ़ घर को ही नहीं बदलती… बल्कि कर्मों को ही बदल देती है. अगर आपकी कोई बेटी है या आप खुद एक बेटी हैं तो आप किस्मत द्वारा भेजा गया किसी का आशीर्वाद हैं.  इसलिए हमेशा कोशिश करें कि खुद का कर्मा सही रखें क्योंकि तभी आप आपने पिता का कर्मा भी बैलेंस कर सकेंगी. Photo Credit: AI

 

6. ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
6

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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