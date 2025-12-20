FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

HomePhotos

धर्म

Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 

Lucky daughter birth dates numerology: कुछ बेटियों का जन्म ही पिता की मुसीबतें-परेशानी खत्म करने के लिए होता है. कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां अपने पापा के लिए महालक्ष्मी साबित होती हैं और उनके कदम घर में पड़ते ही पॉजिटिव वाइब्स घर में आती है.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 07:29 AM IST

1.बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप

बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप
1

भारतीय संस्कृति में बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. शास्त्रों और अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष तारीखों पर जन्मी बेटियां अपने पिता के जीवन में सौभाग्य, धन और तरक्की लेकर आती हैं. ऐसी बेटियां केवल संतान नहीं होतीं, बल्कि पिता के लिए चलती-फिरती महालक्ष्मी मानी जाती हैं. कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पिता के जीवन से कई तरह के रोग-दोष और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं.
 

2.किन तारीखों पर जन्मी बेटियां होती हैं पिता के लिए लकी?

किन तारीखों पर जन्मी बेटियां होती हैं पिता के लिए लकी?
2

अंकशास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 3, 6 और 9 तारीख को जन्मी लड़कियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं. इन तारीखों पर जन्मी बेटियों का मूलांक मजबूत होता है, जो उनके परिवार खासकर पिता के भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है.
 

3.इन कन्याओं को जन्म से ही सौभाग्य प्राप्त होता है

इन कन्याओं को जन्म से ही सौभाग्य प्राप्त होता है
3

अंकशास्त्र के अनुसार 1, 3, 6 और 9 के अंतर्गत जन्मी कन्याओं को जन्म से ही सौभाग्य प्राप्त होता है. यदि वे घर में उपस्थित हों, तो उनके पिता का भाग्य बदल जाता है. ऐसा माना जाता है कि उनके घर में कदम रखते ही उनके पिता की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे जिस भी चीज को छूती हैं, वह सोने में बदल जाती है.
 

4.इन तारीखों में जन्मी लड़कियों जहां भी होती हैं वहां कभी धन की कमी नहीं होती

इन तारीखों में जन्मी लड़कियों जहां भी होती हैं वहां कभी धन की कमी नहीं होती
4

वे न केवल भाग्यशाली हैं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं. उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा असाधारण है. चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या कोई और क्षेत्र, वे अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं. इस तिथि को जन्मे लोग आर्थिक समस्याओं से अप्रभावित रहते हैं. वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं. उनके पास हमेशा धन की उपलब्धता रहती है. ज्योतिषियों के अनुसार, गरीबी उनके लिए कोई समस्या नहीं है.
 

5.ये लड़कियां पिता के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली होती हैं

ये लड़कियां पिता के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली होती हैं
5

इस अंक वाली कन्याओं को देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. उन्हें माता की कृपा सदा प्राप्त रहती है. वे जीवन भर सुख और विलासिता का आनंद लेती हैं. उनका जीवन स्वर्णिम होता है.इन बच्चों के जन्म के बाद पिता की जीवनशैली में बदलाव आ जाता है. उन्हें व्यापार या नौकरी में बहुत तरक्की मिलती है. पिता को पदोन्नति मिलती है, व्यापार में लाभ होता है, यह सब उनकी बेटी की देन कहा जा सकता है.

 

 

6.1 तारीख को जन्मी बेटियां: नेतृत्व और सम्मान का प्रतीक

1 तारीख को जन्मी बेटियां: नेतृत्व और सम्मान का प्रतीक
6

1 तारीख को जन्मी बेटियां सूर्य से प्रभावित होती हैं. इनके जन्म के बाद पिता के मान-सम्मान में वृद्धि होती है. नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति देखने को मिलती है. ऐसी बेटियां पिता को निर्णय लेने की शक्ति देती हैं और कठिन समय में संबल बनती हैं.
 

7.3 तारीख को जन्मी बेटियां: ज्ञान और सौभाग्य लाने वाली

3 तारीख को जन्मी बेटियां: ज्ञान और सौभाग्य लाने वाली
7

3 तारीख को जन्मी बेटियां गुरु ग्रह के प्रभाव में होती हैं. इनके कारण पिता के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है. रुके हुए काम बनने लगते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इनका स्वभाव बुद्धिमान और समझदार होता है, जो पिता के लिए भाग्यवर्धक माना जाता है.
 

8.6 तारीख को जन्मी बेटियां: धन और सुख-सुविधा की देवी

6 तारीख को जन्मी बेटियां: धन और सुख-सुविधा की देवी
8

6 तारीख को जन्मी बेटियां शुक्र ग्रह से जुड़ी होती हैं. इनके घर में आने से धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है. पिता के जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं.
 

9.9 तारीख को जन्मी बेटियां: रोग-दोष दूर करने वाली शक्ति

9 तारीख को जन्मी बेटियां: रोग-दोष दूर करने वाली शक्ति
9

9 तारीख को जन्मी बेटियां मंगल ग्रह के प्रभाव में होती हैं. ऐसी बेटियों का चेहरा देखने मात्र से पिता को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है. कहा जाता है कि इनके कारण पिता के जीवन से रोग, कर्ज और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
 

10.बेटी का आशीर्वाद बदल देता है पिता का भाग्य

बेटी का आशीर्वाद बदल देता है पिता का भाग्य
10

शास्त्रों में माना गया है कि जिन पिताओं पर बेटी का आशीर्वाद होता है, उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है. बेटियां केवल घर की रौनक नहीं होतीं, बल्कि पिता के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और किस्मत की चाबी होती हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और अंकशास्त्र पर आधारित है. इसका उद्देश्य भावनात्मक और सांस्कृतिक विश्वासों को साझा करना है. डिएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.

