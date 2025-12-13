Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे

4 . पिता के जीवन में ये बदलाव लाती है ऐसी बेटी

4

विशेषज्ञों के अनुसार 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 को जन्मी लड़कियां पिता के जीवन में कई स्तरों पर प्रभाव डालती हैं:

• वे पिता के दबे हुए भावनात्मक ज़ख्मों को सामने लाती हैं

• गुस्से, अहंकार और कठोरता को धीरे-धीरे पिघलाती हैं

• भावनात्मक सहारा और मानसिक स्थिरता देती हैं

• पिछले जन्मों के अधूरे कर्मिक चक्र को पूरा करती हैं

• बिना शर्त प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाती हैं

• आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और सुरक्षा का मार्ग खोलती हैं.

