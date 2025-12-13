FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे

किसी घर में लड़कियों का जन्म लेना पिता के लिए ज्यादा लकी माना जाता है. सबसे पहले तो लड़कियों उन घरों में जन्म लेती हैं जिनके पिता पर कोई पूर्व जन्म का ऋण नहीं होता. दूसरे कुछ खास तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता का कर्मा बैलेंस करने आती हैं. वे पिता के लिए सौभाग्य और तरक्की लाती हैं.

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 08:04 PM IST

1. पिता-बेटी का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि

पिता-बेटी का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि
1

भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं और कर्म ज्योतिष में पिता-बेटी का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध माना जाता है. विद्वानों के अनुसार, कुछ जन्म तिथियाँ पिता और बेटी के बीच एक कर्मिक आत्मा-अनुबंध (Karmic Soul Contract) का संकेत देती हैं. ऐसी बेटियां पिता के जीवन में परिवर्तन, उपचार और संतुलन लेकर आती हैं.
 

2.बेटियों का जन्म एक गहरा कर्मिक संकेत होता है

बेटियों का जन्म एक गहरा कर्मिक संकेत होता है
2

कभी-कभी बेटी का जन्म केवल पारिवारिक घटना नहीं होता, बल्कि एक गहरा कर्मिक संकेत होता है. आध्यात्मिक और कर्म ज्योतिष के अनुसार, कुछ बेटियां पिता के जीवन में उनके अधूरे कर्म पूरे करने, अहंकार को नरम करने और आत्मिक विकास का मार्ग खोलने आती हैं.
 

3.इन तारीखों पर जन्मी बेटियां मानी जाती हैं कर्मिक आशीर्वाद

इन तारीखों पर जन्मी बेटियां मानी जाती हैं कर्मिक आशीर्वाद
3

कर्म ज्योतिष के अनुसार, यदि बेटी का जन्म इन तारीखों पर होता है -1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 तो माना जाता है कि वह पिता के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षक और कर्मिक मार्गदर्शक बनकर आती है. वह अपने पिता के कर्मा को बैलेंस कर देती हैं.
 

4.पिता के जीवन में ये बदलाव लाती है ऐसी बेटी

पिता के जीवन में ये बदलाव लाती है ऐसी बेटी
4

विशेषज्ञों के अनुसार 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 को जन्मी लड़कियां पिता के जीवन में कई स्तरों पर प्रभाव डालती हैं:

• वे पिता के दबे हुए भावनात्मक ज़ख्मों को सामने लाती हैं
• गुस्से, अहंकार और कठोरता को धीरे-धीरे पिघलाती हैं
• भावनात्मक सहारा और मानसिक स्थिरता देती हैं
• पिछले जन्मों के अधूरे कर्मिक चक्र को पूरा करती हैं
• बिना शर्त प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाती हैं
• आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और सुरक्षा का मार्ग खोलती हैं.
 

5.आध्यात्मिक दृष्टि से बेटी क्यों होती है खास?

आध्यात्मिक दृष्टि से बेटी क्यों होती है खास?
5

आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार, बेटी को ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया संदेश माना जाता है. उसका जन्म इस बात का संकेत है कि पिता की आत्मा परिवर्तन, संतुलन और हीलिंग के लिए तैयार है.
मान्यता है कि बेटी तभी जन्म लेती है जब पिता के कर्म उसे स्वीकार करने लायक हो जाते हैं.
 

6.आधुनिक जीवन में कर्मिक रिश्तों की प्रासंगिकता

आधुनिक जीवन में कर्मिक रिश्तों की प्रासंगिकता
6

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी कर्मिक रिश्तों की अवधारणा लोगों को आत्ममंथन की ओर ले जाती है. पिता-बेटी का यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति और आंतरिक विकास से भी जुड़ा माना जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर और अंक ज्योतिष पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

