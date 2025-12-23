FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उच्चायोग में ताला लगाना होगा- सुवेंदु अधिकारी | BJP कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन | बांग्लादेश में हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी का बयान, दीपू को जिंदा जला दिया गया- सुवेंदु अधिकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

HomePhotos

धर्म

Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

कुछ तारीखों पर जन्मी बेटियां अपनी मां की परछाईं होती हैं. ये लड़कियां अपनी मां से परिवार को जोड़ के रखना, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना पेट से सीख कर आती हैं. ये जहां भी जाती हैं वहां अपने घर-परिवार का नाम रौशन करती हैं.

ऋतु सिंह | Dec 23, 2025, 07:44 AM IST

1.मां-बेटी में भावनाओं, ऊर्जा और सोच का मेल होता है

मां-बेटी में भावनाओं, ऊर्जा और सोच का मेल होता है
1

मां-बेटी का रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं, ऊर्जा और सोच का मेल होता है. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बेटी अक्सर मां की भावनात्मक स्थिति को बिना कहे समझ लेती है. कई घरों में देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद मां का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक हो जाता है. चलिए जानें कौन सी हैं वो तारीखें जिन्मे जन्मी बेटियां मां का संस्कार अपने साथ बांधकर चलती हैं.
 

Advertisement

2.ये अपनी मां की खूबियों को कैरी ऑन करती हैं

ये अपनी मां की खूबियों को कैरी ऑन करती हैं
2

अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मी बेटियां अत्यंत संवेदनशील, दयालु और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं और परछाईं का मतलब ये नहीं की इनकी शक्ल आपस में मिलती है, बल्कि ये अपनी मां की खूबियों को कैरी ऑन करती हैं.
 

3.मूलांक 6

मूलांक 6
3

6 तारीख की बेटियां घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती हैं. 6 तारीख में जन्मी बेटियां ममता और स्नेह की जीवंत तस्वीर होती हैं. इनमें मां जैसा अपनापन, देखभाल और त्याग भाव स्वाभाविक रूप से पाया जाता है. ये घर को घर बनाना जानती हैं, रिश्तों को समय देती हैं और परिवार की भावनात्मक जरूरतों को बिना कहे समझ लेती हैं.
 

4. मूलांक 9

मूलांक 9
4

9 तारीख की बेटियां मां के संघर्षों को कम करने में अहम भूमिका निभाती हैं. 9 तारीख में जन्मी बेटियां साहस, सेवा और संस्कारों का संतुलन होती हैं. मां से मिली करुणा और आत्मबल इन्हें दूसरों के लिए खड़े रहना सिखाता है. ये परिवार की रक्षा करने वाली, सही के लिए आवाज़ उठाने वाली और मूल्यों से कभी समझौता न करने वाली होती हैं.
 

TRENDING NOW

5.मूलांक 16

मूलांक 16
5

16 अंक वाली लड़कियों को ज्ञान, आत्मविश्लेषण और संतुलन से जोड़ा जाता है. 16 तारीख में जन्मी बेटियां मां से मिली समझदारी और आत्मबल की प्रतीक होती हैं. ये शांत स्वभाव, गहरी सोच और संस्कारों के साथ फैसले लेती हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और घर की गरिमा को आगे बढ़ाना इनकी खास पहचान होती है.
 

6.मूलांक 22

मूलांक 22
6

22 अंक को Master Builder माना जाता है, जो परिवार जोड़ने, जिम्मेदारी और संस्कार का प्रतीक है. 22 तारीख में जन्मी बेटियां अपनी मां की तरह परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं. उनमें धैर्य, जिम्मेदारी और त्याग की भावना जन्म से होती है. ये घर की मर्यादा, संस्कार और रिश्तों की अहमियत समझती हैं और हर परिस्थिति में परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं.
 

7.कैसे बदलती हैं मां की किस्मत?

कैसे बदलती हैं मां की किस्मत?
7

इन तारीखो पर जन्मीं लड़कियां मांओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं. इनके आने से पारिवारिक तनाव कम होता है, आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती है और मां को भावनात्मक सहारा और मानसिक मजबूती मिलती है. ये बेटियां घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनती हैं और कई सामाजिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जिन घरों में बेटियों को सम्मान और अवसर मिलता है, वहां मां की सेहत और मानसिक संतुलन बेहतर रहता है.
 

8.वैज्ञानिक नजरिए से भी इसे समझिए

वैज्ञानिक नजरिए से भी इसे समझिए
8

मनोविज्ञान के अनुसार बेटी मां के लिए एक भावनात्मक एंकर की तरह होती है. मां अपने अनुभव, दर्द और सपनों को बेटी के जरिए दोबारा जीती है. यही कारण है कि बेटी के साथ मां का रिश्ता उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है. और अंक शास्त्र और ज्योतिष में इस मूलांक में जन्मी बेटियों के व्यक्तित्व, विचार और नेचर इसी बात का समर्थन करते हैं.

इसलिए कहा जाता है जिस घर में बेटी खुश होती है, वहां मां की किस्मत खुद-ब-खुद संवरने लगती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement