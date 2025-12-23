Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

8 . वैज्ञानिक नजरिए से भी इसे समझिए

8

मनोविज्ञान के अनुसार बेटी मां के लिए एक भावनात्मक एंकर की तरह होती है. मां अपने अनुभव, दर्द और सपनों को बेटी के जरिए दोबारा जीती है. यही कारण है कि बेटी के साथ मां का रिश्ता उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है. और अंक शास्त्र और ज्योतिष में इस मूलांक में जन्मी बेटियों के व्यक्तित्व, विचार और नेचर इसी बात का समर्थन करते हैं.

इसलिए कहा जाता है जिस घर में बेटी खुश होती है, वहां मां की किस्मत खुद-ब-खुद संवरने लगती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

