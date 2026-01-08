Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

6 . तनाव गुस्से को करता है कंट्रोल

एक्सपर्ट्स की मानें तो क्रिस्टल में एक प्राकृतिक ऊर्जा तरंग होती है, जो व्यक्ति के ओरा को पॉजीविट और बैलेंस बनाये रखती है. इनका कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है. क्रिस्टल दुख, तनाव, गुस्सा और मानसिक थकान को कम करने काम करता है. क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनकर मेडिटेशन करने से ध्यान केंद्रित होता है. इसमें लाभ मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

