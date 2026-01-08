Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 08, 2026, 02:04 PM IST
1.क्रिस्टल ब्रेसलेट
इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिस्टल ब्रेसलेट का खूब प्रचार हो रहा है. वास्तु से लेकर ज्योतिष एक्सपर्ट्स तक इसके फायदे बताने के साथ ही क्रिस्टल के ब्रेसलेट बेच रहे हैं. दावा किया जाता है कि अलग अलग रंग प्रकार के हर क्रिस्टल में एक खास प्रकार की ऊर्जा कंपन होती है, जिसका प्रभाव उसे धारण करने वाली व्यक्ति की मन से लेकर शरीर और आभामंडल पर असर डालती है,
2.ब्रेसलेट पहनने के फायदे
लेकिन अब ब्रेसलेट के रूप में पहनने का चलन तेजी से चला है. आइए जानते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने के फायदे और प्रकार
3.हर क्रिस्टल का होता है अलग प्रभाव
क्रिस्टल को एनर्जी का कारक माना जाता है. इनहें ब्रेसलेट के रूप में डिजाइन किया गया, जिससे लोग इन्हें आसानी से पहन सकें. क्रिस्टल ब्रेसलेट को हीलिंग जेमस्टोन ब्रेसलेट भी कहा गया है. मान्यता है कि हर क्रिस्टल का अपना अलग प्रभाव होता है.
4.कई तरह के होते हैं क्रिस्टल्स
क्रिस्टल्स कई अलग अलग रंग के होते हैं. इनका प्रभाव भी अलग होता है. इनमें अमेथिस्ट, लेपिडोलाइट और ब्लू लैपिस जैसे क्रिस्टल व्यक्ति के मन को शांत करते हैं. उनके अंदर भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाते हैं. वहीं कार्नेलियन क्रिस्टल आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाता है. हेमेटाईट क्रिस्टल रक्ष कवच का काम करता है. इलमें सिट्रीन और ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल सुख समृद्धि और धन को आकर्षित करते हैं.
5.हीलिंग में ऐसे होता है क्रिस्टल्स का इस्तेमाल
वास्तु एक्सपर्ट्स की मानें तो क्रिस्टल्स हीलिंग का काम भी करते हैं. इन्हें पहनाकर शरीर की ऊर्जा को प्राकृतिक पत्थरों की ऊर्जा के माध्यम से ठीक किया जाता है. क्रिस्टल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके सकारात्मक कंपन प्रदान करते हैं. वहीं क्रिस्टल्स पहनने से माना जाता है कि ये हमारे शरीर के ऊर्जा-चक्रों को बैलेंस करते हैं.
6.तनाव गुस्से को करता है कंट्रोल
एक्सपर्ट्स की मानें तो क्रिस्टल में एक प्राकृतिक ऊर्जा तरंग होती है, जो व्यक्ति के ओरा को पॉजीविट और बैलेंस बनाये रखती है. इनका कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है. क्रिस्टल दुख, तनाव, गुस्सा और मानसिक थकान को कम करने काम करता है. क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनकर मेडिटेशन करने से ध्यान केंद्रित होता है. इसमें लाभ मिलता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
