Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

3 . सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही योग बन रहा

3

2026 की सूर्य-चंद्र युति आज मकर राशि में बनी है. चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही योग बना है. ज्योतिष के अनुसार, यह एक शक्तिशाली स्थिति है, जो वर्ष की शुरुआत में कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकती है. ज्योतिषियों का मानना ​​है कि शनि द्वारा शासित मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे धन सृजन की संभावना बढ़ जाती है. इसके प्रभाव से चारों राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी हो सकती है.

