धर्म

Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

आज 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति के साथ वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य और चंद्र की इस युति से कुछ राशियों के दिन ही पलट जाएंगे.

ऋतु सिंह | Feb 17, 2026, 12:44 PM IST

1.सूर्य-चंद्र की युति से कुछ राशियों का ग्रहण खत्म होगा

सूर्य-चंद्र की युति से कुछ राशियों का ग्रहण खत्म होगा
1

सूर्य-चंद्र की युति हर महीने अमावस्या के दिन बनती है और इस बार कि युति से सूर्य ग्रहण भी लग रहा है लेकिन ये ग्रहण कुछ राशियों की जिंदगी का ग्रहण खत्म करने आ रहा है. कुछ राशियों के लिए ये सूर्य और चंद्र की युति किसी वरदान से कम नहीं होगी.   
 

Advertisement

2.मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है

मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है
2

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि शनि द्वारा शासित मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है. विशेष रूप से धन सृजन की संभावना बढ़ जाती है. इसके परिणामस्वरूप 4 राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी हो सकती है.
 

3.सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही योग बन रहा

सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही योग बन रहा
3

2026 की सूर्य-चंद्र युति आज मकर राशि में बनी है. चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही योग बना है. ज्योतिष के अनुसार, यह एक शक्तिशाली स्थिति है, जो वर्ष की शुरुआत में कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकती है. ज्योतिषियों का मानना ​​है कि शनि द्वारा शासित मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे धन सृजन की संभावना बढ़ जाती है. इसके प्रभाव से चारों राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी हो सकती है.
 

4.वृषभ

वृषभ
4

वृषभ राशि वालों के लिए आज का योग विशेष रूप से अनुकूल है. लंबे समय से अटके हुए धन के वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में वृद्धि के साथ-साथ तरक्की की भी संभावना है. माना जा रहा है कि निजी जीवन में भी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

5.कर्क राशि

कर्क राशि
5

कर्क राशि वालों को इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होगी. अचानक आर्थिक लाभ या लाभदायक अवसर मिल सकता है. रिश्तों में भी स्थिरता लौट आएगी. वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी और कुछ नए संबंध भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं.
 

6.मकर राशि

मकर राशि
6

मकर राशि वालों के लिए आज का ग्रहों का संयोजन अचल संपत्ति से संबंधित योजनाओं में सुधार ला सकता है. आपको घर या जमीन खरीदने और बेचने में लाभ मिल सकता है. कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा है, नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की संभावना है. दोस्तों की मदद से नई नौकरी शुरू करने के संकेत भी मिल सकते हैं.
 

7.मीन राशि

मीन राशि
7

मीन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से भी लाभदायक है. संपत्ति या जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है. बकाया भुगतान वापस मिल सकते हैं. आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी.

