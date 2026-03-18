Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 18, 2026, 07:20 PM IST
1.नववर्ष की शुरुआत के साथ खास ग्रह संयोग
19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के साथ हो रही है. इसी दिन एक विशेष ग्रह स्थिति भी बन रही है, जिसे ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहा जाता है. इस दिन सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा एक ही राशि में एक साथ रहेंगे. यह संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक ही राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति को ऊर्जा के केंद्रित प्रभाव के रूप में देखा जाता है. इन राशियों की युति कुछ राशियों को मनचाही चीजों को पाएंगे और नौकरी से लेकर व्यापार, पैसा से लेकर सेहत तक में इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा.
2.चतुर्ग्रही योग क्या होता है?
जब चार ग्रह एक ही राशि में एक समय पर स्थित होते हैं, तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है. 19 मार्च को यह योग मीन राशि में बन रहा है और लगभग एक दिन तक प्रभावी रहेगा.
ज्योतिषाचार्यों प्रीतिका मजुमदार के अनुसार ऐसे योग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, धन और संबंध पर प्रभाव डाल सकते हैं. हालांकि, इन प्रभावों को व्यक्तिगत कुंडली के संदर्भ में ही अधिक सटीक रूप से समझा जा सकता है.
3.मेष राशि: नए अवसर और आर्थिक सुधार
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर से जुड़े नए अवसर ला सकता है. नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. मेष राशि वालों के लिए ये युति किसी जैपकपॉट जैसी होगी क्योंकि इनको इस दौरान से वो चीजें भी मिलेंगी जिसकी वो सपने देखा करते थे.
4.मिथुन राशि: अटके कामों में प्रगति
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय लंबित मामलों को सुलझाने में मददगार हो सकता है. खासकर कानूनी या पारिवारिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं.व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आय में सुधार देखने को मिल सकता है.
5.तुला राशि: करियर ग्रोथ के संकेत
तुला राशि के लिए यह योग पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है.कुछ लोगों के लिए वाहन खरीदने या बड़े निवेश की योजना भी बन सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
6.धनु राशि: प्रशंसा और प्रगति के मौके
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यस्थल पर सराहना और संभावित पदोन्नति का संकेत दे सकता है. विदेश से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए यह समय स्थिर लाभ का संकेत देता है, बशर्ते वे सही रणनीति अपनाएं.
7. ये बात भी समझ लें
ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रहों का यह संयोजन कुछ राशियों के लिए अवसरों को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. ज्योतिषाचार्य विशेषज्ञ के अनुसार, “ग्रह योग संभावनाएं बनाते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम व्यक्ति के कर्म, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं.”
डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.
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