Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे

1 . नववर्ष की शुरुआत के साथ खास ग्रह संयोग

1

19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के साथ हो रही है. इसी दिन एक विशेष ग्रह स्थिति भी बन रही है, जिसे ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहा जाता है. इस दिन सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा एक ही राशि में एक साथ रहेंगे. यह संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक ही राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति को ऊर्जा के केंद्रित प्रभाव के रूप में देखा जाता है. इन राशियों की युति कुछ राशियों को मनचाही चीजों को पाएंगे और नौकरी से लेकर व्यापार, पैसा से लेकर सेहत तक में इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा.

