FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, पुत्र को इन 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए

पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, पुत्र को इन 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसपर मचा बवाल?

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, जानें क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसे लेकर मचा बवाल

Valentine's Day Week: लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग

कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग

सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...

सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...

Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में

Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में

HomePhotos

धर्म

Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण

6 zodiac face problem in Feb-March: सूर्य का कुंभ में गोचर कुछ राशियों के लिए न केवल हानि भरा होगा बल्कि अचानक से घर-परिवार और रिश्ते बिगड़ सकते हैं. क्योंकि कुंभ में पहले से राहु है और सूर्य के साथ इसकी युति मार्च तक कुछ राशियों के लिए दुर्भाग्यकार होगी.

ऋतु सिंह | Feb 03, 2026, 11:52 AM IST

1.राहु सूर्य की युति से बनेगा ग्रहण योग

राहु सूर्य की युति से बनेगा ग्रहण योग
1

13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और यहां पहले से ही राहु विद्यमा है. राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग बनेगा जो करीब एक महीना यानी मार्च तक रहेगा. हालांकि ये ग्रहण योग कई सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा लेकिन 6 राशियों के लिए ये हानि योग पैदा करेगा. इस ग्रहण योग के चलते अब इनकों काफी सतर्क रहना होगा. चलिए जानते हैं कि किन राशियों पर ये ग्रहण योग भारी होने वाला है.
 

Advertisement

2.कर्क राशि

कर्क राशि
2

कर्क राशि वालों को इस ग्रहण के आठवें भाव में बनेगा जिससे इस राशि के जातकों को अचानक से खुद में ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगेगी इससे इनके बनते काम भी अचानक से रुक जाएंगे.करियर में बाधाएं आ सकती हैं और आर्थिक हानि जैसी दिक्कतों का का सामना करना पड़ सकता है.ऑनलाइन पेमेंट करते हुए ज्यादा सावधानी बरतें. वहीं छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है क्योंकि राहु कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है.परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से बात करते समय सतर्क रहें.इससे काम में बाधा आ सकती है.इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.खर्चों में अचानक वृद्धि की संभावना है.आपको अपनी बचत खर्च करनी पड़ सकती है.
 

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सिंह राशि के लिए कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति कई तरह की परेशानिंया लेकर आएगी. जरा सी फाइनेंशियल चूक से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. खर्चों के साथ सहकर्मियों के साथ मदभेद भी बढ़ेंगे.इसलिए जल्दबाजी, अहंकार और क्रोध में कोई न तो निर्णय लें और न ही किसी से बात करें. क्योंकि ये जाने-अनजाने में आपके लिए ही भारी पड़ सकता है. इससे कई तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ सकते है. इस महीने सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी से तनाव बढ़ सकता है. थकान और मानसिक तनाव का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है.
 

4.कन्या राशि

कन्या राशि
4

कन्या राशि के लिए राहु-सूर्य की युति असल मायने में ग्रहण योग बनाएगी. इस दौरान इन लोगों को सबसे ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा. घर-परिवार या रिश्तेदारो से अनबन हो सकता है और गुस्से में शायद आप आपा खो सकते है. इसलिए सामाजिक जीवन में संयम बरतें और गुस्से को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें. कार्यक्षेत्र में राजनीति और विवादों से दूर रहें.क्योंकि आप बेवजह किसी न किसी मामले में घसीटे जा सकते हैं. इस दौरान शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है.स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें वरना सेहत खराब होने से काम में बाधा भी पड़ेगी.
 

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण योग पारिवारिक मामलों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. अगर जरा सी बातचीत में लापरवही बरती तो विवाद हो सकते हैं. इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें और सामने वालों की बातों को नजरअंदाज करें. और जब वक्त आपका हो तब उस बात का जवाब दें. ध्यान रखें केवल मार्च मध्य तक आपको बहुत सतर्क रहना होगा उसके बाद आपके दिन बेहतर होने शुूरू हो जाएंगे. हालांकि ग्रहण योग से आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है. वहीं  निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. अदालती या कानूनी मामलों में समस्याएं आ सकती हैं. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. किसी के कहने पर बिलकुल भी कहीं भी निवेश न करें.
 

6.मकर राशि

मकर राशि
6

मकर राशि वालों के लिए, सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है. आपकी आय में कमी आ सकती है. बढ़ते खर्चों से आपके बैंक बैलेंस में कमी आएगी. घर में बचत करना मुश्किल होगा. इस दौरान निवेश संबंधी मामलों से दूर रहना ही बेहतर है. कठोर शब्दों और व्यवहार से रिश्तों में तनाव आ सकता है, खासकर माता-पिता के साथ. बोलने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी है. बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं.
 

7.मीन राशि

मीन राशि
7

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति तीनों राशियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. फिजूलखर्ची बढ़ेगी. निवेश में भी भारी कमी आ सकती है. एकाग्रता की कमी के कारण आप कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. वहीं, आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे और रिश्तों में तनाव बढ़ेगा. किसी भी निर्णय में लापरवाही भारी पड़ सकती है. एक गलत कदम वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है. संयम, आत्मनिरीक्षण और सावधानी से आगे बढ़ना बेहतर है.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य ज्योतिष की जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग
कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग
सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...
सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
MORE
Advertisement