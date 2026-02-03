Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण

5 . वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण योग पारिवारिक मामलों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. अगर जरा सी बातचीत में लापरवही बरती तो विवाद हो सकते हैं. इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें और सामने वालों की बातों को नजरअंदाज करें. और जब वक्त आपका हो तब उस बात का जवाब दें. ध्यान रखें केवल मार्च मध्य तक आपको बहुत सतर्क रहना होगा उसके बाद आपके दिन बेहतर होने शुूरू हो जाएंगे. हालांकि ग्रहण योग से आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है. वहीं निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. अदालती या कानूनी मामलों में समस्याएं आ सकती हैं. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. किसी के कहने पर बिलकुल भी कहीं भी निवेश न करें.

