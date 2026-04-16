Cloves Tips: नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली

6 . तनाव से मुक्ति के साथ बढ़ती है एकाग्रता

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लौंग की सुंगध न सिर्फ घर की नकारात्मकता को बाहर करती है. बल्कि यह तनाव से भी मुक्ति मिलती है. यह घर के माहौल को बदलने में कारगर है. इस उपाय को को करने के लिए 11 लौंग और कपूर लें. इसे जला दें. इसका धुआं घर के हर हिस्से में घुमा दें. इससे घर में सुंगध होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ती है. आध्यात्मिक लाभ मिलता है. इस उपाय को सुबह के समय करना शुभ होता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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