Cloves Tips: नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली

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बहुत से लोग घर में कलेश, बीमारी और सफलता में आ रही बाधाओं से परेशान रहते हैं. इसके पीछे की वजह वास्तुदोष के साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना है. कुछ लोगों को घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी होता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ एक उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं...

Nitin Sharma | Apr 16, 2026, 12:26 PM IST

1.घर की नकारात्मकता से छुटकारा

घर की नकारात्मकता से छुटकारा
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घर की नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए वास्तुशास्त्र में कई उपाय सुझाए गये हैं, जो न सिर्फ घर की नकारात्मकता को बाहर कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक तंगी, बीमारी और क्लेश को खत्म कर घर के अंदर सकारात्मकता का संचार करते हैं. इन्हीं में से एक छोटा और कारगर लौंग का उपाय है, जो घर में सुंगध फैलाने के साथ ही पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है.

(Credit Image AI)

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2.आयुर्वेद से लेकर वास्तुशास्त्र उपाय में हैं कारगर

आयुर्वेद से लेकर वास्तुशास्त्र उपाय में हैं कारगर
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दवाओं से लेकर किचन और पूजा में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी लौंग कई गुणों से भरपूर है. इसका जितना ज्यादा महत्व दवाओं और खाने का जायका बढ़ाने में हैं. उससे कहीं ज्यादा लौंग का लाभ पूजा अर्चना और उपाय में मिलता है. यह नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है.

(Credit Image AI)

3.हर दिन घर में करें लौंग के ये उपाय

हर दिन घर में करें लौंग के ये उपाय
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घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुबह शुक्रवार या फिर पूर्णिमा के दिन  11 लौंग, कपूर और पीली सरसों के दाने लें. इन्हें एक साथ लेकर जला दें. इसे जलाते हुए पूरे घर में घुमाएं. ऐसा करने से घर में बसी नकारात्मकता दूर होती है. घर में रहने वाले लोगों के पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है. भाग्य जागृत होने के साथ ही धन का प्रवाह बढ़ता है. सुख समृद्धि आकर्षित होती है.

(Credit Image AI)

4.हर दिन जलाएं लौंग

हर दिन जलाएं लौंग
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घर की नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए नियमित सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद लौंग लें. 5 या 11 लौंग जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं. नियमित रूप से ऐसा करने पर घर में सकारात्मकता का संचार होता है. कलेश और समस्याएं खत्म होती हैं.

(Credit Image)

TRENDING NOW

5.वास्तुदोष को दूर कर देगा लौंग का यह उपाय

वास्तुदोष को दूर कर देगा लौंग का यह उपाय
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लौंग का धुआं न सिर्फ नकारात्मकता को दूर करता है. यह घर के वास्तुदोष के प्रभाव को भी कम करता है.लौंग का यह उपाय घर के उस एरिया में एनर्जी डालता है, जहां पर नकारात्मकता ज्यादा होती है. जैसे घर के शौचालय, स्टोर रूम और अन्य हिस्सा. इस उपाय को करने के लिए कपूर, 7 लौंग और थोड़ी सी गुग्गल लें. इन तीनों को मिलाकर जला दें. इसके धुएं को घर के सभी स्थानों पर घुमाएं. ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है. वातावरण शुद्ध होता है.

(Credit Image AI)

6.तनाव से मुक्ति के साथ बढ़ती है एकाग्रता

तनाव से मुक्ति के साथ बढ़ती है एकाग्रता
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लौंग की सुंगध न सिर्फ घर की नकारात्मकता को बाहर करती है. बल्कि यह तनाव से भी मुक्ति मिलती है. यह घर के माहौल को बदलने में कारगर है. इस उपाय को को करने के लिए 11 लौंग और कपूर लें. इसे जला दें. इसका धुआं घर के हर हिस्से में घुमा दें. इससे घर में सुंगध होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ती है. आध्यात्मिक लाभ मिलता है. इस उपाय को सुबह के समय करना शुभ होता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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