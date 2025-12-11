भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस

धर्म
Abhay Sharma | Dec 11, 2025, 08:27 PM IST
1.मंदिरों का शहर
वैसे तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां कई मंदिर बने हैं. इनमें कांचीपुरम (जिसे हजार मंदिरों का शहर कहते हैं), वाराणसी, उज्जैन, ऋषिकेश और अयोध्या आदि शामिल हैं. लेकिन, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर (Bhubaneswar) को मुख्य रूप से 'मंदिरों का शहर' (Temple City Of India) कहा जाता है.
2.दुनियाभर में पहचान
भुवनेश्वर में कई फेमस मंदर हैं और इनमें से कई मंदिर तो ऐसे भी हैं, जो 6वीं और 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं. इस शहर की संस्कृति दुनियाभर में अलग पहचान बनाती है. यहां की वास्तुकला दुनियाभर में फेमस है. यूनेस्को की लिस्ट में भी इस शहर का नाम शामिल है.
3.प्रसिद्ध मंदिर
भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर. मंदिर परिसर में ही मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर के दर्शन हो जाएंगे. हर साल बड़ी संख्या में शिवभक्त भगवान के दर्शन के लिए भुवनेश्वर पहुंचते हैं.
4.लिंगराज मंदिर का इतिहास
बताया जाता है कि भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था. यहां पहुंचने पर आप मुक्तेश्वर मंदिर, राजा-रानी मंदिर व अनंत देव मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में देवी-देवताओं के दर्शन कर सकते हैं.
5.दुनियाभर में फेमस हैं यहां की वास्तुकला
यहां के मंदिरों की वास्तुकला एकाएक श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, यहां मंदिर में पत्थरों को तराश कर बनाई कलाकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं. यहां की वास्तुकला दुनियाभर में फेमस है.
