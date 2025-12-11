भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस

2 . दुनियाभर में पहचान

भुवनेश्वर में कई फेमस मंदर हैं और इनमें से कई मंदिर तो ऐसे भी हैं, जो 6वीं और 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं. इस शहर की संस्कृति दुनियाभर में अलग पहचान बनाती है. यहां की वास्तुकला दुनियाभर में फेमस है. यूनेस्को की लिस्ट में भी इस शहर का नाम शामिल है.