Numerology: इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू

2 . किन मूलांक के बच्चे माने जाते हैं सबसे लकी?

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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 3, 6 और 9 वाले बच्चों को परिवार के लिए शुभ माना जाता है. जिन बच्चों का जन्म 1, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 तारीख को होता है, वे अक्सर इस श्रेणी में आते हैं.

माना जाता है कि ऐसे बच्चे अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं. कई परिवारों में देखा गया है कि इनके जन्म के बाद करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिरता या घर के माहौल में बड़ा बदलाव आने लगता है. न्यूमेरोलॉजी इसे केवल किस्मत नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा और कर्मों का प्रभाव मानती है.

