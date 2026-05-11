Numerology: इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू

धर्म
ऋतु सिंह | May 11, 2026, 01:51 PM IST
1. लकी चाइल्ड माना जाता है इनको
क्या आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे के जन्म के बाद अचानक परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में खुशियां बढ़ जाती हैं या रुके हुए काम बनने लगते हैं? कई लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी में कुछ मूलांक ऐसे बताए गए हैं जिन्हें परिवार के लिए “लकी चाइल्ड” माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बच्चों को सिर्फ भाग्यशाली नहीं, बल्कि अपने पूर्व कर्मों और ग्रहों के विशेष प्रभाव से जुड़ा हुआ माना जाता है. यही वजह है कि इनके स्वभाव, सोच और ऊर्जा का असर पूरे परिवार पर दिखाई देता है.
2.किन मूलांक के बच्चे माने जाते हैं सबसे लकी?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 3, 6 और 9 वाले बच्चों को परिवार के लिए शुभ माना जाता है. जिन बच्चों का जन्म 1, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 तारीख को होता है, वे अक्सर इस श्रेणी में आते हैं.
माना जाता है कि ऐसे बच्चे अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं. कई परिवारों में देखा गया है कि इनके जन्म के बाद करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिरता या घर के माहौल में बड़ा बदलाव आने लगता है. न्यूमेरोलॉजी इसे केवल किस्मत नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा और कर्मों का प्रभाव मानती है.
3.मूलांक 1
मूलांक 1 पर सूर्य ग्रह का प्रभाव माना जाता है. सूर्य को नेतृत्व, सम्मान और सफलता का प्रतीक कहा जाता है. इसलिए ऐसे बच्चे अक्सर आत्मविश्वासी और परिवार का नाम रोशन करने वाले माने जाते हैं.
4.मूलांक 3
मूलांक 3 पर गुरु ग्रह का असर होता है. गुरु को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का ग्रह माना जाता है. ऐसे बच्चे पढ़ाई, व्यवहार और समझदारी से परिवार को गर्व महसूस करा सकते हैं.
5.मूलांक 6
मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है. शुक्र को सुख-सुविधा, आकर्षण और खुशहाली का कारक माना जाता है. ऐसे बच्चों के कारण घर का माहौल खुशहाल और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकता है.
6.मूलांक 9
मूलांक 9 पर मंगल का प्रभाव माना जाता है. ये बच्चे साहसी, ऊर्जा से भरपूर और परिवार के लिए सुरक्षा कवच जैसे माने जाते हैं.
7.पूर्व जन्म के कर्मों से भी जोड़कर देखा जाता है
न्यूमेरोलॉजी और आध्यात्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि कुछ बच्चे अपने अच्छे पूर्व कर्मों के कारण ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां वे सकारात्मक बदलाव ला सकें. यही वजह है कि कई बार ऐसे बच्चों को “भाग्य बदलने वाला” भी कहा जाता है.
हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल मूलांक ही सबकुछ तय नहीं करता. बच्चे की परवरिश, माहौल और शिक्षा भी उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं. लेकिन कई परिवार इन बच्चों की मौजूदगी को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं.
8.इन बच्चों की खासियत क्या होती है?
ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी सीखने वाले, भावुक लेकिन जिम्मेदार और परिवार से गहराई से जुड़े हुए माने जाते हैं. ये छोटी उम्र से ही दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि कई बार ये बच्चे परिवार के तनाव को कम करने और रिश्तों को जोड़ने का काम भी करते हैं. इनके व्यवहार में एक अलग तरह की सकारात्मकता देखने को मिलती है, जो घर के माहौल को प्रभावित करती है.
9.क्या सिर्फ लकी होना काफी है?
विशेषज्ञों का कहना है कि भाग्य तभी मजबूत बनता है जब मेहनत और सही संस्कार साथ हों. अगर ऐसे बच्चों को सही दिशा, शिक्षा और भावनात्मक समर्थन मिले, तो वे परिवार के लिए सच में बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकते हैं.
यानी न्यूमेरोलॉजी चाहे इन्हें लकी माने, लेकिन इनकी असली ताकत इनके संस्कार और मेहनत में ही छिपी होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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