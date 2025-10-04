Numerology: गॉड गिफ्टेड होते हैं इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग, डीप थिंकर इन बच्चों की परवरिश में ध्यान रखें ये बातें

3 . मूलांक 7 की खूबियां है बहुत खास

मूलांक 7 वालों के अंदर एक खास खूबी होती है कि ये बिना किसी के कुछ बताए ही उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं. इनका सिक्थ सेंस भी तगड़ा होता है. ये उन बारीकियों पर ध्यान देते हैं जो दूसरे अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. इनकी रचनात्मक कल्पना भी कमाल की होती है. - ये स्वाभाविक रूप से ध्यान, प्रार्थना या गहन दार्शनिक चर्चाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं. डीप थिंकर होने के कारण कई बार ये अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं.

सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील - ये गहराई से परवाह करते हैं, भले ही ये हमेशा इसे ज़ाहिर न करें.

