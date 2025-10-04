Numerology: गॉड गिफ्टेड होते हैं इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग, डीप थिंकर इन बच्चों की परवरिश में ध्यान रखें ये बातें

Foods For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर देंगे ये 5 फूड्स, ब्लड सर्कुलेशन के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी
ऋतु सिंह | Oct 04, 2025, 12:51 PM IST
1.7, 16, या 25 जन्मे लोग का स्वामी होता है ये ग्रह
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16, या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. ग्रह स्वामी: इस मूलांक का स्वामी केतु ग्रह है. इन 3 तारीखों पर जन्मे बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं क्योंकि ये बहारी दुनिया से अलग आध्यात्मिकता, आत्म मूल्यांकन और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं.
2.जन्मांक 7 वाले बच्चों के लिए चुनौतियां
ये अपनी अनोखी सोच के कारण अकेलापन या गलत समझा जाना महसूस कर सकते हैं.ज़्यादा सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति, जिससे कभी-कभी बेचैनी हो जाती है. भावनात्मक समर्थन न मिलने पर अंतर्मुखी हो सकते हैं.अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई. कभी-कभी दिवास्वप्नों या अवास्तविक कल्पनाओं में खो जाते हैं.
3.मूलांक 7 की खूबियां है बहुत खास
मूलांक 7 वालों के अंदर एक खास खूबी होती है कि ये बिना किसी के कुछ बताए ही उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं. इनका सिक्थ सेंस भी तगड़ा होता है. ये उन बारीकियों पर ध्यान देते हैं जो दूसरे अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. इनकी रचनात्मक कल्पना भी कमाल की होती है. - ये स्वाभाविक रूप से ध्यान, प्रार्थना या गहन दार्शनिक चर्चाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं. डीप थिंकर होने के कारण कई बार ये अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं.
सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील - ये गहराई से परवाह करते हैं, भले ही ये हमेशा इसे ज़ाहिर न करें.
4.जन्मांक 7 वाले बच्चों के लिए पालन-पोषण के सुझाव
उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है. उन्हें हर समय सामाजिक होने के लिए मजबूर न करें. क्योंकि जब ये अकेले रहेंगे तभी खुद पर काम कर सकते हैं. भीड़ में ये खुद को खोया हुआ पाते हैं और उबन महसूस करते हैं. तनाव में भी आ सकते हैं.
5.आत्म-अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें
उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बात करने, डायरी लिखने या रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें. उनके प्रश्नों का उत्तर दें.ये बच्चे जिज्ञासु होते हैं; उनकी जिज्ञासा को नज़रअंदाज़ करने के बजाय उसे संतुष्ट करें.
6.तुलना करने से बचें
वे अनोखी आत्माएं हैं, इसलिए उनकी तुलना भाई-बहनों या साथियों से करने से उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने में मदद करें. बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता उन्हें वास्तविकता से दूर कर सकती है. उनके साथ सख्ती करने के बजाय प्यार और तर्क से समझाएं.
7.बाहर समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें
प्रकृति उन्हें सुकून देती है और उन्हें स्वस्थ बनाती है, जिससे वे शांत और अधिक संतुलित बनते हैं. इन्हें नेचर से जोड़ें और एक्टिविटी कराएं ताकि ये अपना गुस्सा या तनाव दूर कर सकें.
8.धार्मिकता से जोड़ें
अगर आपका बच्चा मूलांक 7 का है तो उसे धार्मिक कामों में लगाएं. उसे पूजा-पाठ करने से आत्मिक शांति मिलती है और केतु उन्हे आध्यात्मिक बनने पर अच्छे रिजल्ट देता है.
