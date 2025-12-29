सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 29, 2025, 12:25 PM IST
1.भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होती है कृपा
किसी भी महीने की एकादशी में जन्मे बच्चों पर भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. इस बाद 30 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी पड़ रही है. ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र दिन जन्म लेने वाले बच्चे साधारण नहीं होते.इनमें कई खास गुण होते हैं, जो इन्हें अलग और विशेष बनाती हैं.
2.सात्विक और शांत स्वभाव के होते हैं
एकादशी तिथि पर जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल होता है. ये छोटी उम्र से ही गंभीर होते हैं. इन बच्चों में समझदारी होती है. साथ ही इनका व्यवहार भी सौम्य और शालिन होता है.
3.तेज बुद्धि के साथ होता है आध्यात्मिक झुकाव
एकादशी तिथि में जन्मे बच्चों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है. यही वजह है कि इनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा होती है. साथ ही ये बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ ही भगवान और धर्म अध्यात्म में आस्था रखते हैं. इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है.
4.झूठ और चालाकी से रहते हैं दूर
एकादशी पर जन्मे बच्चे झूठ और चालाकी से दूर रहते हैं. इन बच्चों ये यह गुण भगवान विष्णु की कृपा से होते हैं. इन्हें सत्य के पथ पर ही सफलता प्राप्त होती है.
5.विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं होते विचलित
एकादशी पर जन्मे बच्चों में एक खास गुण होता है धैर्य. यह गुण इनमें जन्मजात से ही आता है. इसी को रखकर ये विपरीत परिस्थितियों में आगे निकल जाते हैं. जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किल स्थिति आए. उसके सामने ये घबराते नहीं हैं. बल्कि खड़े होकर उसका सामना करते हैं.
6.परोपकारी और दयालु होती है इनकी प्रवृति
इन बच्चों की प्रवृति ही परोपकारी और दयालु होती है. ये किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. किसी भी जीवन जंतुओं को परेशान नहीं करते हैं. इसके साथ ही अपने कुल का नाम रोशन होते हैं. ये जिस भी काम को करते हैं. उसे पूरी लग्न और ध्यान से करते हैं. उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
