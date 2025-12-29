FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक से पीड़िता की मां खुश, कहा- सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए | उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC ने रोक लगाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

HomePhotos

धर्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

हिंदू धर्म में सभी तिथियों का अलग महत्व है. सभी तिथियों में श्रेष्ठ और बड़ी तिथि एकादशी को माना गया है. साल भर में 24 एकादशी आती हैं. इन 24 एकादशी तिथियों का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जितनी खास ये तिथियां होती है. उतना ही विशेष एकादशी तिथि में जन्म लेने वाले बच्चे भी होते हैं.

नितिन शर्मा | Dec 29, 2025, 12:25 PM IST

1.भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होती है कृपा

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होती है कृपा
1

किसी भी महीने की एकादशी में जन्मे बच्चों पर भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. इस बाद 30 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी पड़ रही है. ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र दिन जन्म लेने वाले बच्चे साधारण नहीं होते.इनमें कई खास गुण होते हैं, जो इन्हें अलग और विशेष बनाती हैं.

Advertisement

2.सात्विक और शांत स्वभाव के होते हैं

सात्विक और शांत स्वभाव के होते हैं
2

एकादशी तिथि पर जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल होता है. ये छोटी उम्र से ही गंभीर होते हैं. इन बच्चों में समझदारी होती है. साथ ही इनका व्यवहार भी सौम्य और शालिन होता है. 

3.तेज बुद्धि के साथ होता है आध्यात्मिक झुकाव

तेज बुद्धि के साथ होता है आध्यात्मिक झुकाव
3

एकादशी तिथि में जन्मे बच्चों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है. यही वजह है कि इनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा होती है. साथ ही ये बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ ही भगवान और धर्म अध्यात्म में आस्था रखते हैं. इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है.

4.झूठ और चालाकी से रहते हैं दूर

झूठ और चालाकी से रहते हैं दूर
4

एकादशी पर जन्मे बच्चे झूठ और चालाकी से दूर रहते हैं. इन बच्चों ये यह गुण भगवान विष्णु की कृपा से होते हैं. इन्हें सत्य के पथ पर ही सफलता प्राप्त होती है.

TRENDING NOW

5.विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं होते विचलित

विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं होते विचलित
5

एकादशी पर जन्मे बच्चों में एक खास गुण होता है धैर्य. यह गुण इनमें जन्मजात से ही आता है. इसी को रखकर ये विपरीत प​रिस्थितियों में आगे निकल जाते हैं. जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किल स्थिति आए. उसके सामने ये घबराते नहीं हैं. बल्कि खड़े होकर उसका सामना करते हैं. 

6.परोपकारी और दयालु होती है इनकी प्रवृति

परोपकारी और दयालु होती है इनकी प्रवृति
6

इन बच्चों की प्रवृति ही परोपकारी और दयालु होती है. ये किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. किसी भी जीवन जंतुओं को परेशान नहीं करते हैं. इसके साथ ही अपने कुल का नाम रोशन होते हैं. ये जिस भी काम को करते हैं. उसे पूरी लग्न और ध्यान से करते हैं. उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Today Horoscope: आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
MORE
Advertisement