कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने का सही तिथि 

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल
बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत
Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 07:33 AM IST
1.छठ सबसे कठिन व्रतों में से एक है
छठ महापर्व या छठ पूजा कार्तिक और चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र पर्व है. यह पर्व अनुशासन, संयम और तपस्या का पर्व है जो चार दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारियाँ हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं. पारंपरिक रूप से, छठ महापर्व की उत्पत्ति बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र से मानी जाती है. हालांकि, अब यह देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है. न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोग, बल्कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी छठ पर्व के प्रति समर्पित हो गए हैं और अब छठ व्रत रख रहे हैं. छठ महापर्व का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है.
2.छठ पूजा 2025 कैलेंडर
छठ पूजा की शुरुआत और समाप्ति तिथि की महत्वपूर्ण कौन सी हैं और किस दिन नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य अनुष्ठान होगा चलिए जान लें.
छठ पूजा 2025: प्रारंभ और समाप्ति तिथि
3.25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा छठ
छठ का महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. 26 को खरना, 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा. वहीं, 26 अक्टूबर को खरना पूजा के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे.
4. कोसी कब भरी जाएगी
27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य के बाद, महिलाएं घर पर ही कोसी पूजन करेंगी. महिलाएं सामूहिक रूप से दीप जलाकर, धूप जलाकर और छठ गीत गाकर पूजा करेंगी. 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ्य के बाद, शनिवार से शुरू हुआ चार दिवसीय पूजा अनुष्ठान मंगलवार को संपन्न होगा. इसके बाद, सभी भक्त पारण अनुष्ठान के साथ अपना व्रत तोड़ेंगे.
5.नहाय-खाय से पहले क्या करते हैं छठ में
कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ महापर्व पारिवारिक सुख-समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है. इस पर्व को स्त्री-पुरुष समान रूप से मनाते हैं. छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होता है. नहाय-खाय से पहले, व्रती नदी के पवित्र जल में या घर पर ही स्नान करते हैं.
6.नहाय-खाय और खरना में क्या बनता है
वे कद्दू, चने की दाल और चावल खाते हैं. अगले दिन खरना व्रत रखा जाता है. खरना व्रत वाले दिन शाम को व्रती गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी, केला आदि प्रसाद के साथ पूजा करते हैं और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते हैं और अपने परिवार व आस-पास के लोगों में वितरित करते हैं. इसके बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं.
7.छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का महत्व
ऐसा माना जाता है कि सूर्य और छठी मैया की पूजा करने से समृद्धि आती है. सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं. खरना पूजा से षष्ठी देवी, जिन्हें छठी मैया भी कहा जाता है, का आशीर्वाद प्राप्त होता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन हैं.
8. छठी मैया को संतान की रक्षा करती हैं
शास्त्रों में छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली देवी बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और समृद्धि के देवता हैं. इसलिए, रबी और खरीफ की फसल कटने पर, सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चैत्र और कार्तिक माह में छठ पर्व मनाया जाता है.
Disclaimer: यह खबर ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से