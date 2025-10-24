कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने का सही तिथि 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

HomePhotos

धर्म

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने का सही तिथि 

बिहार और पूरे भारत में अनुशासन और तपस्या के साथ मनाए जाने वाला 4 दिन का महापर्व छठ कल यानी 25 अक्टूबर 2025, शनिवार से शुरू हो रहा है. चलिए छठी मैया और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तिथियों के बारे में जान लें.

ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 07:33 AM IST

1.छठ सबसे कठिन व्रतों में से एक है

छठ सबसे कठिन व्रतों में से एक है
1

छठ महापर्व या छठ पूजा कार्तिक और चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र पर्व है. यह पर्व अनुशासन, संयम और तपस्या का पर्व है जो चार दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारियाँ हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं. पारंपरिक रूप से, छठ महापर्व की उत्पत्ति बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र से मानी जाती है. हालांकि, अब यह देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है. न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोग, बल्कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी छठ पर्व के प्रति समर्पित हो गए हैं और अब छठ व्रत रख रहे हैं. छठ महापर्व का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है.
 

Advertisement

2.छठ पूजा 2025 कैलेंडर

छठ पूजा 2025 कैलेंडर
2

छठ पूजा की शुरुआत और समाप्ति तिथि की महत्वपूर्ण कौन सी हैं और किस दिन नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य अनुष्ठान होगा चलिए जान लें.

छठ पूजा 2025: प्रारंभ और समाप्ति तिथि

  1.  छठ पूजा 2025 प्रारंभ तिथि: 25 अक्टूबर 2025, शनिवार
  2.  छठ पूजा 2025 समाप्ति तिथि: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार
  3.  नहाय खाय छठ पूजा 2025 तिथि: 25 अक्टूबर 2025, शनिवार
  4.  खरना छठ पूजा 2025 तिथि: 26 अक्टूबर 2025, रविवार
  5.  संध्या अर्घ्य छठ पूजा 2025 तिथि: 27 अक्टूबर 2025, सोमवार
  6.  उषा अर्घ्य छठ पूजा 2025 तिथि: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार
     

3.25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा छठ

25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा छठ
3

छठ का महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. 26 को खरना, 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा. वहीं, 26 अक्टूबर को खरना पूजा के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे.
 

4. कोसी कब भरी जाएगी

कोसी कब भरी जाएगी
4

27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य के बाद, महिलाएं घर पर ही कोसी पूजन करेंगी. महिलाएं सामूहिक रूप से दीप जलाकर, धूप जलाकर और छठ गीत गाकर पूजा करेंगी. 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ्य के बाद, शनिवार से शुरू हुआ चार दिवसीय पूजा अनुष्ठान मंगलवार को संपन्न होगा. इसके बाद, सभी भक्त पारण अनुष्ठान के साथ अपना व्रत तोड़ेंगे.
 

TRENDING NOW

5.नहाय-खाय से पहले क्या करते हैं छठ में

नहाय-खाय से पहले क्या करते हैं छठ में
5

कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ महापर्व पारिवारिक सुख-समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है. इस पर्व को स्त्री-पुरुष समान रूप से मनाते हैं. छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होता है. नहाय-खाय से पहले, व्रती नदी के पवित्र जल में या घर पर ही स्नान करते हैं.
 

6.नहाय-खाय और खरना में क्या बनता है

नहाय-खाय और खरना में क्या बनता है
6

वे कद्दू, चने की दाल और चावल खाते हैं. अगले दिन खरना व्रत रखा जाता है. खरना व्रत वाले दिन शाम को व्रती गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी, केला आदि प्रसाद के साथ पूजा करते हैं और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते हैं और अपने परिवार व आस-पास के लोगों में वितरित करते हैं. इसके बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं.

7.छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का महत्व

छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का महत्व
7

ऐसा माना जाता है कि सूर्य और छठी मैया की पूजा करने से समृद्धि आती है. सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं. खरना पूजा से षष्ठी देवी, जिन्हें छठी मैया भी कहा जाता है, का आशीर्वाद प्राप्त होता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन हैं.
 

8. छठी मैया को संतान की रक्षा करती हैं

छठी मैया को संतान की रक्षा करती हैं
8

शास्त्रों में छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली देवी बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और समृद्धि के देवता हैं. इसलिए, रबी और खरीफ की फसल कटने पर, सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चैत्र और कार्तिक माह में छठ पर्व मनाया जाता है.

Disclaimer: यह खबर ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति
सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE