कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने का सही तिथि 

1 . छठ सबसे कठिन व्रतों में से एक है

छठ महापर्व या छठ पूजा कार्तिक और चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र पर्व है. यह पर्व अनुशासन, संयम और तपस्या का पर्व है जो चार दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारियाँ हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं. पारंपरिक रूप से, छठ महापर्व की उत्पत्ति बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र से मानी जाती है. हालांकि, अब यह देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है. न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोग, बल्कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी छठ पर्व के प्रति समर्पित हो गए हैं और अब छठ व्रत रख रहे हैं. छठ महापर्व का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है.

