भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

धर्म

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

दिवाली की जगमगाहट थमते ही उत्तर भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में छठ का महापर्व शुरू हो जाता है.छठ पूजा. यह पर्व सिर्फ़ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि संयम, अनुशासन और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की अनोखी परंपरा है. चलिए जाने छठ पूजा की शुरुआत कब होगी?

ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 10:04 AM IST

1.प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार का त्योहार है छठ

प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार का त्योहार है छठ
1

दिवाली के बाद उत्तर भारत में छठ पूजा की रौनक देखने लायक होती है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ़ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है. चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में श्रद्धालु नदियों और तालाबों के घाट पर जुटते हैं और सूर्य तथा छठी मैया को अर्घ्य अर्पित करते हैं.
 

2.छठ पूजा 2025 की शुरुआत कब होगी?

छठ पूजा 2025 की शुरुआत कब होगी?
2

इस वर्ष छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी. आइए जानते हैं दिनवार इसके महत्व और तिथियां क्या हैं और किस दिन का क्या महत्व है.
 

3.दिन 1 – नहाय खाय (25 अक्टूबर 2025)

दिन 1 – नहाय खाय (25 अक्टूबर 2025)
3

कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पर्व का शुभारंभ होता है. भक्त सुबह स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं. इसमें दाल, भाप में पका चावल और लौकी की सब्जी शामिल होती है. माना जाता है कि यह शुद्ध भोजन शरीर और मन दोनों को पवित्र करता है. इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है.
 

4.दिन 2 – खरना (26 अक्टूबर 2025)

दिन 2 – खरना (26 अक्टूबर 2025)
4

पंचमी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसमें खीर, रोटी, पूड़ी और घी का विशेष महत्व होता है. सूर्यास्त के बाद खीर, रोटी और पूड़ी जैसे प्रसाद से व्रत की शुरुआत होती है. इसके बाद भक्त अगले दो दिनों तक कठोर निर्जला व्रत करते हैं जो अगले अर्घ्य तक चलता है.
 

5.दिन 3 – षष्ठी संध्या अर्घ्य समय (27 अक्टूबर 2025)

दिन 3 – षष्ठी संध्या अर्घ्य समय (27 अक्टूबर 2025)
5

षष्ठी संध्या पर व्रती शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. घाटों पर दीपों और टोकरी में सजाए फल, गन्ना, नारियल और ठेकुआ से वातावरण दिव्य हो जाता है. सूर्यास्त अर्घ्य का समय: शाम 5:40 बजे

6.दिन 4 – सप्तमी प्रातः अर्घ्य समय (28 अक्टूबर 2025)

दिन 4 – सप्तमी प्रातः अर्घ्य समय (28 अक्टूबर 2025)
6

अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन होता है. सूर्योदय अर्घ्य का समय: सुबह 6:30 बजे
 

7.छठ पूजा का महत्व

छठ पूजा का महत्व
7

यह पर्व सिर्फ़ व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति को धन्यवाद देने का अनुष्ठान है. सूर्य, जो जीवन का आधार है, और नदियां, जो खेतों को सींचती हैं—उनके प्रति आभार का यह त्योहार धरती और जीवन के बीच गहरे रिश्ते को मजबूत करता है.

सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, छठ पूजा न सिर्फ़ बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना से जुड़ी है, बल्कि यह हमें अनुशासन, संयम और सरलता का भी संदेश देती है.
 

8.छठ पूजा क्यों मनाई जाती है?

छठ पूजा क्यों मनाई जाती है?
8

सूर्य देव और छठी मैया को धन्यवाद देने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए छठ पूजा होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Advertisement
