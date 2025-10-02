Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

1 . प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार का त्योहार है छठ

दिवाली के बाद उत्तर भारत में छठ पूजा की रौनक देखने लायक होती है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ़ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है. चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में श्रद्धालु नदियों और तालाबों के घाट पर जुटते हैं और सूर्य तथा छठी मैया को अर्घ्य अर्पित करते हैं.

