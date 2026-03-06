Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस

धर्म
1.इस साइट पर जाकर करें रजिस्ट्रेशन
चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी में जुटे लोगों के लिए बड़ी खबर है. आज से चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. इनकी शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो गई है. वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर कर सकते हैं...
2.इस दिन से खुलेंगे कपाट
चाधाम यात्रा के लिए कपाट अगले महीने यानी अप्रैल से खुलेंगे. इनमें सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे.
3.आधार कार्ड के जरिये करें पंजीकरण
उत्तराखंड सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि चारधाम यात्रा 2026 के लिए भारतीय श्रद्धालु अपना पंजीकरण आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं. वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ई-मेल आईडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
4.ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
जिन श्रद्धालुओं के पास में आधार कार्ड नहीं है. उन्हें चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार करना पड़ेगा. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से खुलेंगे. इसके लिए काउंटर स्थापित किये जाएंगे, जहां पर चारधाम यात्रा के कपाट खुलने से दो दिन पहले रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. रजिस्ट्रेशन सेंटर और ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, पंजीकरण केन्द्र ऋषिकुल ग्राउंड हरिद्वार और पंजीकरण केंद्र विकास नगर देहरादून में खोले जाएंगे.
5.टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी
अगर आपको रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है. चारधाम यात्रा से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल कर सकते हैं. उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह नंबर जारी किया है. इसके साथ ही अनुरोध किया है कि यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें.
6.ये है चारधाम यात्रा का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चारधाम यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यमुनोत्री से होती है. यहां यमुना नदी का उद्गम होता है. यमुना जी यमराज की बहन हैं और उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके जल से व्यक्ति के दुख दूर हो सकते हैं, जो भी श्रद्धालु इसमें स्नान करता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है. वही इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.
