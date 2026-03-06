Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस

6 . ये है चारधाम यात्रा का महत्व

6

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चारधाम यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यमुनोत्री से होती है. यहां यमुना नदी का उद्गम होता है. यमुना जी यमराज की बहन हैं और उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके जल से व्यक्ति के दुख दूर हो सकते हैं, जो भी श्रद्धालु इसमें स्नान करता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है. वही इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से