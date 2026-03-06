FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

HomePhotos

धर्म

Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस

चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी में जुटे लोगों के लिए बड़ी खबर है. आज से चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. इनकी शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो गई है. वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर कर सकते हैं...

Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 02:16 PM IST

1.इस साइट पर जाकर करें रजिस्ट्रेशन

इस साइट पर जाकर करें रजिस्ट्रेशन
1

चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी में जुटे लोगों के लिए बड़ी खबर है. आज से चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. इनकी शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो गई है. वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर कर सकते हैं...

Advertisement

2.इस दिन से खुलेंगे कपाट

इस दिन से खुलेंगे कपाट
2

चाधाम यात्रा के लिए कपाट अगले महीने यानी अप्रैल से खुलेंगे. इनमें सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. 

3.आधार कार्ड के जरिये करें पंजीकरण

आधार कार्ड के जरिये करें पंजीकरण
3

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि चारधाम यात्रा 2026 के लिए भारतीय श्रद्धालु अपना पंजीकरण आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं. वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ई-मेल आईडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

4.ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
4

जिन श्रद्धालुओं के पास में आधार कार्ड नहीं है. उन्हें चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार करना पड़ेगा. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से खुलेंगे. इसके लिए काउंटर स्थापित किये जाएंगे, जहां पर चारधाम यात्रा के कपाट खुलने से दो दिन पहले रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. रजिस्ट्रेशन सेंटर और ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, पंजीकरण केन्द्र ऋषिकुल ग्राउंड हरिद्वार और पंजीकरण केंद्र विकास नगर देहरादून में खोले जाएंगे.

TRENDING NOW

5.टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी

टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी
5

अगर आपको रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है. चारधाम यात्रा से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल कर सकते हैं. उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह नंबर जारी किया है. इसके साथ ही अनुरोध किया है कि यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें.

6.ये है चारधाम यात्रा का महत्व

ये है चारधाम यात्रा का महत्व
6

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चारधाम यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यमुनोत्री से होती है. यहां यमुना नदी का उद्गम होता है. यमुना जी यमराज की बहन हैं और उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके जल से व्यक्ति के दुख दूर हो सकते हैं, जो भी श्रद्धालु इसमें स्नान करता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है. वही इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट
UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
MORE
Advertisement
धर्म
Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Rang Panchami 2026: कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
MORE
Advertisement